चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड पडल्याच्या दुर्घटनेत पालिकेला क्लीन चिट; 'चोरांनी चोरांना सादर केलेला अहवाल', मनसे आक्रमक
पहिल्याच पावसात चेंबूर येथील झाड पडल्याने शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला आहे.
Published : July 14, 2026 at 8:32 AM IST
मुंबई : पहिल्याच पावसात चेंबूर येथील डायमंड गार्डनजवळ 30 जून 2026 रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळचा वृक्ष मुळासकट उन्मळून पडला होता. या दुर्घटनेत एका 11 वर्षीय शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी चौकशी समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींवर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सोमवारी जारी केले आहेत. यात पालिका प्रशासनाला क्लीन चिट देत सगळं खापर कंत्राटदारांच्या माथी फोडण्यात आलं आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालात कंत्राटदारच दोषी - या घटनेप्रकरणी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीनं आपला अहवाल महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर केला आहे. त्यानुसार इथं झाडांची सुरक्षितता आणि रस्त्यांच्या देखरेखीसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांना या दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरत त्यांना अनुक्रमे 5 लाख व 2 लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची शिफारस या चौकशी समितीनं केली आहे. उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) श्री. पुरुषोत्तम माळवदे, उप आयुक्त (अभियांत्रिकी) श्री. शशांक भोरे यांची समिती याकरता गठीत केली गेली होती. या समितीने उद्यानविद्या व लॅण्डस्केप सल्लागार श्री. रॉबर्ट फर्नांडिस यांच्यासोबत 3 जुलै रोजी घटनास्थळाची संयुक्त पाहणी करून आपला सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.
"चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी आलेला अहवाल म्हणजे चोरांनी चोरांच्या चोरीची चौकशी करून चोरांना दोषमुक्त करण्यासाठी वरिष्ठ चोरांना सादर केलेला अहवाल आहे. अश्याच चोरांमुळे महाराष्ट्राची बदनामी होतेय. चोरांना मनसे धडा शिकवणार हा शब्द!" - मनसे नेते संदीप देशपांडे
चेंबूर दुर्घटने प्रकरणी आलेला अहवाल म्हणजे चोरांनी चोरांच्या चोरीची चौकीशी करून चोरांना दोषमुक्त करण्यासाठी वरिष्ठ चोरांना सादर केलेला अहवाल.अश्याच चोरांमुळे महाराष्ट्राची बदनामी होतेय .चोरांना मनसे धडा शिकवणार हा शब्द .— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) July 14, 2026
चौकशी समितीचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे - आपत्ती व्यवस्थापन व मदत नोंदणी केंद्र यांच्या नोंदीनुसार, चेंबूर परिसरात 28 जून रोजी सरासरी 62.80 मिलिमीटर, 29 जून रोजी सरासरी 71.06 मिलीमीटर तर 30 जून दुपारी 3 वाजेपर्यंत 13.06 मिलिमीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली होती. तसेच झाड उन्मळून पडण्याच्या वेळी ताशी 25.7 किमी प्रति तास किलोमीटर वेगानं वारे वाहत होते.
28 जून ते 5 जुलै या आठवड्याभरात अतिवृष्टीमुळे मुंबई शहरात सुमारे 1 हजार 158 झाडे/फांद्या पडल्याची नोंद आहे. यात रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांसह सोसायटी, उद्यानं, मोकळे भूखंड, मोकळ्या जागांवरील झाडांचाही समावेश आहे.
महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागानं वेळोवेळी संबंधित परिसराची पाहणी केली होती. मान्सूनपूर्व झाडांची आवश्यकतेनुसार छाटणीही केली होती. मात्र, या संबंधित झाडाजवळ पर्जन्यजलवाहिनीचं काम जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान करण्यात आलं होतं. या कामांबाबत उद्यान विभागानं रस्ते विभागाला वेळोवेळी कळवलंही होतं. त्यामुळे या दुर्घटनेत पालिकेच्या उद्यान विभागाचा कोणताही दोष सकृतदर्शनी दिसून येत नसल्याचं समितीनं आपल्या अहवालात अधोरखित केलंय.
या झाडालगत पर्जन्यवाहिनीचं काम करताना सदर झाड पर्जन्यवाहिनीत असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे इथली पर्जन्यवाहिनी बाधित होत होती. त्यामुळे तिथं पाणी तुंबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आणि सदर झाड वाचविण्यासाठी झाडाचा परिघ सोडून रस्ते विभागानं सुरक्षित अंतर ठेवून पर्जन्य जलवाहिनीचे बांधकाम केलं. जेणेकरुन सदर ठिकाणी पर्जन्य जलवाहिनीचे पाणी तुंबणार नाही. त्यामुळे रस्ते विभागानंही योग्य ती काळजी घेतली होती. त्यामुळे या दुर्घटनेत रस्ते विभागाचाही दोष सकृतदर्शनी दिसून येत नाही, असंही चौकशी समितीनं आपल्या अहवालात अधोरेखित केलंय.
रस्ते विभागानं याबाबत संबंधित कंत्राटदार मे. गवार कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड यांना 9 मार्च 2026 रोजी याबाबत सूचित केलं होतं. त्यामुळे त्यावर काम न करणारा कंत्राटदारच याकरता दोषी असल्यानं त्यांना 5 लाखांचा दंड ठोठावण्यात यावा. तर रस्ते विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार या कामावर परिपूर्ण देखरेख व निरीक्षण तसेच तांत्रिक पर्यवेक्षणासाठी मे. माहिमतुरा कंन्सलटंट यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कंत्राटदाराच्या कामावर देखरेख ठेवून त्यातील त्रुटी निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी मे. माहिमतुरा कन्सलटंट यांनी पार पाडली नाही, त्यामुळे यांनाही 2 लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस या समितीनं केलीय.
चौकशी समितीने केलेल्या शिफारशी
- या अहवालात समितीनं अश्या घटनांची पुरावृत्ती टाळण्यासाठी काही उपाय सुचवलेत ज्यात पुढील प्रमख गोष्टींचा सनावेश आहे.
- वृक्ष छाटणीचे काम सुरू असताना वृक्षतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात यावी. हे वृक्ष तज्ज्ञ उद्यान विभागाशी समन्वय साधून संबंधित प्रकल्पातील झाडांना वैज्ञानिकदृष्ट्या कोणतीही इजा पोहचणार नाही याची काळजी घेती. त्याची जबाबदारी प्रकल्प राबविणाऱ्या खात्याची असेल.
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- झाडांचे संरक्षण व्हावं, हा संबंधित प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग आहे आणि तशी अट निविदांमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी.
- रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करीत असताना झाडांच्या बुंध्यालगतचा 3m x 3m भाग हा डांबरी पृष्ठ भागामध्ये ठेवावा जेणेकरुन झाडाच्या सदृढतेसाठी आवश्यक असणारे वायुविजन व पाणी झाडांच्या मुळांपर्यंत पोहचू शकेल.
- उद्यान विभागानं प्रकल्प राबविण्याऱ्या विभागांसाठी वृक्ष सल्लागाराच्या मदतीनं प्रकल्पातील बाधित वृक्षांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरणात्मक प्रमाणित मानक कार्यप्रणाली (S.O.P.) तयार करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन ती वितरीत करावी. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात यावा, अशा शिफारशी या समितीनं केलेल्या आहेत.
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