किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी मनसेचा 20वा वर्धापन दिन; राज ठाकरे महाडमध्ये दाखल

मनसेचा सोमवारी 20 वा वर्धापनदिन आहे. या औचित्यावर मनसेकडून सदस्य नोंदणीची मोहीम हाती घेतली आहे. याबाबत राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावर पोसट करून आवाहन केलं आहे.

MNS VARDHAPAN DIN 2026
किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी मनसेचा 20वा वर्धापन दिन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
रायगड : स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी सोमवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 20 वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, युवा नेते अमित ठाकरे तसंच राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, शाखाध्यक्ष आणि हजारो कार्यकर्ते रायगडमध्ये दाखल होणार आहेत.

राज ठाकरे छत्रपती शिवाजी महाराजांना करणार अभिवादन : या सोहळ्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तसंच अमित ठाकरे आणि इतर प्रमुख नेते रविवारी सायंकाळी महाड इथं दाखल झाले आहेत. महाडमधील हॉटेल विसावा इथं त्यांचं आगमन झालं. यावेळी रायगड जिल्ह्यातील मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. राज ठाकरे सोमवारी सकाळी किल्ले रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीस्थळावर अभिवादन करणार आहेत. त्यानंतर रायगडच्या पायथ्याशी आयोजित मुख्य सभेतून ते मनसैनिकांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

माध्यमांशी बोलताना जितेंद्र पाटील आणि बाळा नांदगावकर (ETV Bharat Reporter)

रायगडच्या पायथ्याला होणार मनसेचा वर्धापन दिन साजरा : स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडच्या पायथ्याशी मनसेचा वर्धापन दिन साजरा आहे. त्यामुळं या कार्यक्रमाला ऐतिहासिक आणि राजकीय दृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. दरम्यान मनसेच्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणात मनसेच्या सदस्य नोंदणी अभियानालाही सुरुवात होणार आहे. रायगडच्या पायथ्याशी होणाऱ्या या भव्य सभेसाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या सभेत खुर्च्या न लावता कार्यकर्त्यांनी उभ्यानेच सभा ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळं रायगडच्या पायथ्याशी मनसेचा 20 वा वर्धापन दिन जल्लोषात पार पडण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

राज ठाकरेंनी केलं आवाहन : "आपल्या पक्षाचा उद्या, ९ मार्च २०२६ ला २० वा वर्धापनदिन. मराठी माणूस आणि मराठी भाषा यांच्यासाठी आक्रमकपणे लढणाऱ्या पक्षाचा आणि एका विचाराचा हा वर्धापनदिन. या निमित्ताने पक्षाची सदस्य नोंदणी १० मार्च २०२६ पासून सुरु होत आहे. उद्या ९ मार्च ला मी सकाळी रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून माझ्यापासून सदस्य नोंदणीची सुरुवात करत आहे. या रायगडाने महाराजांचं वास्तव्य अनुभवलंच पण 'शिवराज्याभिषेकाचा' साक्षीदार देखील हा किल्लाच. अशा पावन ठिकाणी जाऊन आपण आपली सदस्य नोंदणी सुरु करत आहोत," अशी पोस्ट राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर केली आहे.

