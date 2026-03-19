राज ठाकरेंच्या सभेसाठी विदर्भातून आलेले मनसैनिक काय म्हणाले? जाणून घ्या...
Published : March 19, 2026 at 7:28 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा गुढीपाडवा मेळावा शिवतीर्थ मैदान, दादर इथं मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहे. यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मनसैनिक शिवतीर्थावर येत असतात. आजच्या गुढीपाडवा मेळाव्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातून मनसैनिकांनी मुंबईत हजेरी लावली आहे.
"राज ठाकरेंसाठी पाचशे काय तर हजारो किलोमीटर आम्ही चालू. राज ठाकरे यांचे विचार ऐकण्यासाठी आम्ही इथं वाशिम जिल्ह्यातून आलो आहोत. राज ठाकरेंचं भाषण आमच्यासाठी प्रेरणा असते. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही आमचा पक्ष वाढवू. राज ठाकरे यांना आम्हाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून बघायचं आहे. राज ठाकरे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचे नेते आहेत," अशी प्रतिक्रिया वाशिम जिल्ह्यातून आलेले मनसे शहराध्यक्ष रवी वानखेडे यांनी दिली.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मनसैनिक शिवतीर्थावर दाखल : मेळाव्यासाठी मनसेकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्रातून दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर सभेसाठी आले आहेत. विदर्भातील वाशिम जिल्ह्यातून देखील मोठ्या प्रमाणावर मनसे कार्यकर्ते शिवाजी पार्क मैदानावर आले आहेत.
वाशिममध्ये पक्ष वाढवण्यासाठी काम करणार : मनसे वाशिम शहर प्रमुख रवी वानखेडे यांच्यासोबत आलेले मनसैनिक चेतन इंगोले म्हणाले, "विदर्भामध्ये आज जरी आमच्या पक्ष कमजोर असला तरी भविष्यामध्ये राज ठाकरे यांच्या आदेशावरून आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेवर जास्तीत जास्त मनसैनिकांना निवडून आणायचं काम करू. शहर प्रमुखाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 150 जण इथं आलो आहोत. मोठ्या उत्साहात आम्ही मुंबईमध्ये आलो आहोत. आज राज ठाकरे यांच्या सभेतून प्रेरणा घेऊन पक्ष वाढीचे काम विदर्भात जाऊन करणार आहोत."
राज ठाकरे मेळाव्यात काय बोलणार? : राज ठाकरे गुरुवारी होणाऱ्या मेळाव्यात नक्की काय बोलतात? याची उत्सुकता सर्वांनाच लागलेली आहे. गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्राच्या राजकारणात कित्येक घटना घडल्या आहेत. या सर्व घटनांवर राज ठाकरे नक्की काय बोलणार? हे पाहणं खूप उत्सुकतेचं असणार आहे. याचबरोबर ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतरचा हा पहिला गुढीपाडवा मेळावा असल्यामुळं यावेळी या युतीविषयी राज ठाकरे काय बोलतात? महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांवर सरकारवर कशाप्रकारे निशाणा साधतात? याकडं सर्वांतच लक्ष असणार आहे.
