महिला दिन विशेष : मुंबईतील मेट्रो स्थानकं आज महिला कर्मचाऱ्यांनी चालवली
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाचा कारभार आज पूर्णपणे महिलांनी हाताळला. इतरवेळी या ठिकाणी पुरुष कर्मचारी दिसतात, मात्र आज मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा सहभाग पाहायला मिळाला.
Published : March 8, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आज (8 मार्च) मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) कडून विशेष उपक्रम राबवण्यात आला. मुंबई मेट्रो लाईन 3 (अॅक्वा लाईन) वरील मरोळ नाका आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या दोन महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांवर हा उपक्रम पार पडला.
खरं तर, आज महिला दिनानिमित्त ही दोन्ही स्थानकं पूर्णपणे महिला कर्मचाऱ्यांकडून संचलित करण्यात आली. शहरी वाहतूक क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाचा संदेश देण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आल्याची माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून देण्यात आली.
एकूण 85 महिला कर्मचाऱ्यांनी सांभाळलं काम : मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही स्थानकांवरील दैनंदिन कामकाजात स्थानक नियंत्रण, तिकीटिंग, प्रवासी सहाय्य, सुरक्षा व्यवस्था, देखभाल सहाय्य आणि हाऊसकीपिंग अशा विविध जबाबदाऱ्या महिलांकडे सोपवण्यात आल्या होत्या. दिवसभरातील विविध शिफ्टमध्ये मिळून एकूण 85 महिला कर्मचाऱ्यांनी या दोन्ही स्थानकांचं कामकाज सांभाळलं.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाचा कारभार आज पूर्णपणे महिलांनी हाताळला. इतर वेळी या ठिकाणी पुरुष कर्मचारी दिसतात, मात्र आज मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा सहभाग पाहायला मिळाला. महिलांनी कुशलतेनं स्थानकाचं कामकाज सांभाळल्यानं प्रवाशांमध्येही कौतुकाची भावना व्यक्त होत होती. या उपक्रमाचं समाजातील विविध घटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक करण्यात आलं.
'प्रशासनानं संधी दिल्याबद्दल आभारी' : या व्यतिरिक्त, अॅक्वा लाईनच्या संचालनामध्ये 27 महिला ट्रेन ऑपरेटर्स (मेट्रो पायलट) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्या नियमितपणे मेट्रो गाड्यांचे संचालन करत आहेत. एकूणच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमध्ये 1,388 महिला कर्मचारी विविध स्तरांवर कार्यरत आहेत. यामध्ये कार्यालयीन कर्मचारी तसेच ऑपरेशन्स, तिकीटिंग, हाऊसकीपिंग आणि सुरक्षा सेवांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या स्टेशन कंट्रोलर असलेल्या मानसिक पाटील यांनी याविषयी बोलताना सांगितलं की, 'आम्हाला दिलेल्या जबाबदारीचा आम्हाला अतिशय आनंद आहे. आज आम्ही महिला कर्मचाऱ्यांनी मिळून संपूर्ण स्टेशनचा कारभार सांभाळला, याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. प्रशासनानं आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत.'
