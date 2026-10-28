नागपूर पदवीधर मतदारसंघात दुसऱ्या पसंतीची मते मोजली जाणार, सर्व उमेदवार विजयी क्वोटा पूर्ण करण्यात अपयशी
नागपूर पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी झालेले अपक्ष उमेदवार नितेश कराळे हे दुसऱ्या पंसतीचे ठरले आहेत.
Published : October 28, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 1:59 PM IST
मुंबई- विधान परिषदेच्या आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या पाच जागांच्या निवडणुकीसाठीची मतमोजणी सलग दुसऱ्या दिवशी सुरू आहे. महायुती की महाविकास आघाडी बाजी मारणार हे आज चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
Updates
नागपुर पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक अपडेट (आत्तापर्यंत उमेदवारांना मिलेलेले एकूण मत)
सुधाकर कोहळे - बीजेपी - 61,029
अभिजीत वंजारी, काँग्रेस - 56,785
नितेश कराळे, अपक्ष -24,348
भाजप उमेदवार सुधाकर कोहळे हे 4244 मतांनी आघाडीवर आहेत.
पहिल्या पसंतीच्या विजयासाठी मतांचा कोटा - 75,438
हा कोटा कुठल्याच उमेदवाराने पूर्ण केला नसल्याने दुसऱ्या पसंतीचे मते मोजली जाणार आहेत..
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ मतमोजणी महत्वाची अपडेट
बाद फेरीत 25 उमेदवार बाद (एलिमिनेट) झाल्यानंतरची स्थिती.
*सुधाकर कोहळे सध्या 4265 मतांनी पुढे..
27 उमेदवार एलिमिनेट झाल्यानंतर
* सुधाकर कोहळे यांना मिळालेल्या मतांची संख्या 61,012
* अभिजीत वंजारी यांना मिळालेल्या मतांची संख्या 56,747
* त्यामुळे सुधाकर कोळी 4,265 मतांनी अजूनही पुढे...
पुणे
पुण्यातील मतदान केंद्रावरून बाहेर पडताना शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांच्या समोरच भाजप कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी..
येऊन येऊन येणार कोण कौस्तुभ गावडे शिवाय आहे कोण, अशा आशयाच्या घोषणा देण्यात आल्या आहेत.
- शिक्षक मतदार संघात कौस्तुभ गावडे यांचा विजय निश्चित
कोटा पूर्ण झाला नसलं तरी सर्वाधिक मत घेतल्याने त्यांचं विजय निश्चित....
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ मतमोजणी महत्वाची अपडेट....
बाद फेरीत 21 उमेदवार बाद (एलिमिनेट) झाल्यानंतरची स्थिती...
*सुधाकर कोहळे सध्या 4284 मतांनी पुढे.*
सध्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या मोजणीसह बाद फेरी सुरू आहे. त्यामध्ये तळाशी असलेले उमेदवार एक एक करून बाद केले जात असून आतापर्यंत 21 उमेदवार बाद करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यामध्ये अभिजीत वंजारी हे सुधाकर कोहळे यांच्यापेक्षा काही अंशी जास्त मतदान घेऊनही कोहळे यांची एकूण आघाडी फारशी कमी करू शकलेले नाहीत. सद्यस्थितीत पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीचे मत मिळून सुधाकर कोहळे यांना 60,977 अभिजीत वंजारी यांना 56,693 मते मिळालेली आहेत. त्यामुळे बाद फेरीत 21 उमेदवार बाद ठरल्यानंतर ही सुधाकर कोहळे यांची 4284 मतांची आघाडी आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले नितेश कराळे यांच्या मतांमुळे कुणाला फटका बसणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
- पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत प्रथम पसंतीच्या मतांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरही विजयासाठी आवश्यक असलेला 1 लाख 13 हजार 95 मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यानं पुढील पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू आहे. आतापर्यंत 21 व्या बाद फेरीनंतर हर्षदा देशमुख-जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार पक्ष) यांना 1 लाख 11 हजार 279 मते मिळाली आहेत, तर डॉ. स्मिता योगेश जाधव यांना 1 लाख 2 हजार 427 मते मिळाली आहेत. त्यामुळे हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी डॉ. स्मिता जाधव यांच्यावर 8 हजार 852 मतांची आघाडी घेतली आहे. विजयासाठी आवश्यक असलेला कोटा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आणखी 1 हजार 816 मतांची गरज आहे.
इतर उमेदवार :
- सुनिल जबरचंद मोदी (शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) – 3 हजार 66 मते
- सोमनाथ जनार्धन साळुंखे – 2 हजार 638 मते
- नामदेवराव जाधव – 1 हजार 955 मते
- लक्ष्मण साहेबराव हरणावळ – 1 हजार 472 मते
बिचुकले यांना 19 मते मिळाली- बिगबॉस फेम अभिजीत बिचुकले यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक लढवली. ते अपक्ष उमेदवार आहेत. ‘मैं खडा तो सरकारसे बडा…’ म्हणणाऱ्या अभिजीत बिचुकले यांना फक्त 19 मतं मिळाली आहेत. अभिजीत बिचुकले यांनी याआधी सुद्धा वेगवगेळ्या निवडणुका लढवलेल्या आहेत.
मराठवाडा पदवीधर अपडेट
पहिल्या फेरीत 70 हजार मतमोजणी पूर्ण झाली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार डॉ. प्रतापसिंह पाटील 31 ते 32 हजार मते घेत आहेत. आमदार सतीश चव्हाण यांना 20 ते 21 हजार मते मिळत आहेत. तिसऱ्या स्थानी रविराज साबळे आहेत. डॉ. पाटील यांना सरासरी 45 ते 50 टक्के मते मिळत आहेत.
मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीचा कोटा 89 हजार मतांचा
पहिल्या पसंतीची 78,540 मते घेऊन डॉ. प्रतापसिंह पाटील आघाडीवर
आता दुसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीवर निकाल अवलंबून
आज दुपारनंतर अंतिम निकाल येणार
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात 17 वी बाद फेरी आटोपली
किरण सरनाईक आघाडीवर : 8575
आदिती पोहरे :4925
श्रीकांत देशपांडे :4921
नागपुर पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक अपडेट
निवडणुकीत तब्बल 15032 मते अवैध/ बाद ठरली.
एकूण मतदान 1,65,906 झालेल होते.
प्रतापसिंह पाटील यांना 43 टक्के मते- 70 हजारांच्या पहिल्या फेरीत प्रतापसिंह पाटील यांना 43 टक्के, सतीष चव्हाण यांना 31 टक्के, रविराज साबळे यांना 11 टक्के, दिलीप घुगे यांना 4.7 टक्के मते मिळाली. तर 8.1 टक्के मते अवैध ठरली. त्यानुसार अंदाजीत प्रतापसिंह पाटील यांना 30100, सतीश चव्हाण यांना 21700, रविराज साबळे यांना 8050, दिलीप घुगे यांना 3290 मते मिळाली. प्रतापसिंह पाटील आणि सतीश चव्हाण यांच्यामध्ये 12 टक्के मतांचा फरक आहे. अवैध मते 5670 असण्याची शक्यता आहे. अंदाजीत 1,78,000 मते वैध ठरण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार 98 हजारांचा कोटा ठरू शकतो. पहिल्या फेरीच्या मतमोजणीनुसार कोटा पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे कोटा पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या पसंतीची मते मोजावी लागतील. सर्वात कमी मते घेणाऱ्या उमेदवारांपासून दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करावी लागणार आहे.
पुणे -पुणे शिक्षक मध्ये पहिल्या फेरीत कौस्तुभ गावडे , सचिन सानप आणि दत्तात्रय सावंत यांच्यात टक्कर
- पहिल्या फेरीची मतमोजणी अजूनही सुरू
- कौस्तुभ गावडे साधारण २ हजार मतांच्या आघाडीने पुढे
- सचिन सानप दुसऱ्या क्रमांकावर तर दत्तात्रय सावंत तिसऱ्या क्रमांकावर
- काँग्रेसचे जयंत आसगावकर पिछाडीवर
- मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निकालाचे अपडेट
पहिली फेरी संपली
1) डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांना मिळालेली मते- 25784
2) सतीश चव्हाण यांना मिळालेली मते - 19060
लीड - 6724
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ मतमोजणी महत्वाची अपडेट...
- सुधाकर कोहळे सध्या 4280 मतांनी पुढे.
- सध्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या मोजणीसह बाद फेरी सुरू आहे.
- तळाशी असलेले उमेदवार बाद केले जात असून आतापर्यंत 16 उमेदवार बाद करण्यात आले आहेत.
- मात्र, त्यामध्ये अभिजीत वंजारी हे सुधाकर कोहळे यांच्यापेक्षा काही अंशी जास्त मतदान घेऊनही कोहळे यांची एकूण आघाडी फारशी कमी करू शकलेले नाही.
- सद्यस्थितीत पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीचे मत मिळून सुधाकर कोहळे यांना 60,945 अभिजीत वंजारी यांना 56,665 मते मिळालेली आहेत.
- बाद फेरीत 16 उमेदवार बाद ठरल्यानंतर ही सुधाकर कोहळे यांची आघाडी 4280 मतांची आहे.
- या मतमोजणीचा निर्णय पैलू म्हणजे तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले नितेश कराळे यांच्या मतांमधील दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी ठरेल आहे.
निवडणुकीच्या रिंगणात हे आहेत उमेदवार
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ
सुधाकर कोहळे-भाजपा
अभिजीत वंजारी-काँग्रेस
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ
- सतीश चव्हाण- राष्ट्रवादी (अजित पवार)
- प्रतापसिंह पाटील- राष्ट्रवादी (शरद पवार)
- दिलीप घुगे- शिवसेना (ठाकरे)
अमरावती शिक्षक मतदारसंघ
- किरण सरनाईक- शिवसेना (शिंदे)
- आदिती पोहरे- काँग्रेस
पुणे पदवीधर मतदारसंघ
- स्मिता जाधव- भाजप
- हर्षदा देशमुख-राष्ट्रवादी (शरद पवार)
पुणे शिक्षक मतदारसंघ
- कौस्तुभ गावडे-भाजप
- सचिन सानप- शिवसेना शिंदे
- जयंत आसगावकर-काँग्रेस
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