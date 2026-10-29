पुणे पदवीधर मतदारसंघातील पराभवानं राष्ट्रवादीत अस्वस्थता; संघटनात्मक बदलांचे पक्षाकडून संकेत
राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय प्रवक्तेपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर उमेश पाटील यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी निवडणूक निकालांबाबत पक्षाची भूमिका मांडली.
Published : October 29, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:26 PM IST
मुंबई- विधान परिषद निवडणुकीत पुणे पदवीधर मतदारसंघातील जागा गमावल्यानं पक्षात नाराजीचं वातावरण आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पक्षसंघटनेची कामगिरीही तपासली जाणार आहे. कोणत्या विभागात नेतृत्व कमी पडले? मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात काय त्रुटी राहिल्या? संघटनात्मक पातळीवर कोणते बदल आवश्यक आहेत, याचा आढावा घेऊन संघटनात्मक बदल केले जातील, असे संकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी सांगितलं.
राज्यात पार पडलेल्या शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीत वाट्याला आलेली एक जागाही राखता आलेली नाही. मराठवाड्यात सतीश चव्हाण यांचा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमदेवार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी दारुण पराभव केला. पुणे पदवीधर मतदारसंघाची जागा राष्ट्रवादीनं भाजपाला सोडली. मात्र, त्यांना ती जागाही राखता आलेली नाही. काँग्रेसच्या हर्षदा देशमुख जाधव यांनी भाजपाच्या डॉ. स्नेहा जाधव यांचा पराभव केला. पुणे पदवीधर मतदारसंघातील पराभव हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिव्हारी लागला आहे.
@mahancpspeaks आजचे विधान परिषदेचे निकाल हा एक स्पष्ट आणि महत्त्वाचा इशारा आहेत. लोकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी, पक्षाचे प्राधान्यक्रम नव्याने ठरवण्यासाठी आणि संघटनेत सुधारणा करण्यासाठी तातडीने आणि कठोर आत्मपरीक्षण करावे लागेल.— Praful Patel (@praful_patel) October 28, 2026
नेतृत्वाच्या कामगिरीचाही आढावा- पुढे उमेश पाटील म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव असलेला भाग मानला जातो. शरद पवार आणि त्यानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षानं या भागात संघटनात्मक जाळे उभे केले. तरीही पदवीधर मतदारसंघातील निकालानं पक्षाच्या रणनीतीवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. महायुतीच्या उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यातील विविध विभागांतील नेतृत्वाची कामगिरी, संघटनात्मक ताकद आणि मतदारांशी असलेला संपर्क तपासल्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.
पराभवाची कारणे शोधणार- विधान परिषदेच्या शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्यानं पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगत पराभवाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर पाटील यांनी म्हटलं की, आत्मचिंतन आणि संघटनात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे. ज्येष्ठ नेत्यांच्या या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून पुढील निर्णय घेतले जातील.
दादा असते तर आनंद झाला असता- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोअर कमिटीने एकमतानं निर्णय घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर जबाबदारी दिल्याबद्दल पक्षाच्या प्रमुख नेत्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जय पवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ नेत्यांचे आणि पक्षश्रेष्ठींचे पाटील यांनी आभार मानले. दरम्यान अजित पवार आज असते, तर त्यांनाही या निर्णयाचा आनंद झाला असता, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
पुणे पदवीधर मतदारसंघाची जागा भाजपच्या वाट्याला गेल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी हा पक्षाचा ‘सामूहिक अपयश’ असल्याचं म्हटलं होतं. तर प्रफुल्ल पटेल यांनीही पुण्याची जागा हातातून जाणे हे कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करणारे असल्याचं म्हणत नाराजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रीय प्रवक्ते उमेश पाटील आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदलांच्या दिशेने हालचाली होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-