हर्षजीत देशमुख नॉट रिचेबल; काँग्रेसची रणनीती ठरवण्यासाठी नेत्यांची बैठक
अमरावती विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला 48 तास शिल्लक असताना काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार हर्षजीत देशमुख हे अद्यापही संपर्क बाहेर असल्याने पक्षात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : June 16, 2026 at 3:14 PM IST
अमरावती - प्रकृती अस्वस्थ असल्याचं कारण हर्षजीत देशमुख डिजिटल माध्यमातून प्रचार करणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा कुठलाही संपर्क होत नसल्यानं काँग्रेसच्या मतदारांमध्ये आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम वाढला आहे.
खासदार बळवंत वानखडे यांच्या कार्यालयात काँग्रेस नेत्यांची खलबतं - निवडणुकीत उमेदवाराचाच पत्ता नसल्यामुळे बुधवारी दुपारी काँग्रेसचे खासदार बळवंत वानखडे यांच्या कार्यालयात पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. बैठकीला माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, डॉ. सुनील देशमुख, जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गुरुवारी संध्याकाळी जिल्ह्यातील सर्व काँग्रेस मतदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पक्ष नेत्यांची बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थानिक पातळीवरील वास्तव परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर पुढील राजकीय भूमिका जाहीर करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.
ग्राउंड रियालिटी समजून घेतल्यानंतर पुढील निर्णय - दुपारी पार पडलेल्या बैठकी संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी सर्व नगरपालिकांमधील काँग्रेसच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना बोलावून वास्तव परिस्थिती जाणून घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला आहे. विविध ठिकाणी निर्माण झालेली परिस्थिती, मतदारांची भूमिका आणि स्थानिक स्तरावरील घडामोडी समजून घेतल्यानंतर काँग्रेस पुढील निर्णय घेईल.
भाजपावर पैशांचा वापराचा गंभीर आरोप - विधान परिषद निवडणुकीत पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्याचा आरोप डॉ. सुनील देशमुख यांनी भाजपावर केला. इतक्या उघडपणे सत्तेचा दुरुपयोग आणि पैशाचं वाटप यापूर्वी कधीही पाहिलं नव्हतं. लोकशाही व्यवस्थेला धक्का पोहोचविणारे हे प्रकार असून महाराष्ट्रात चुकीच्या राजकारणाची पायाभरणी केली जात आहे असं देखील डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले.
डिजिटल प्रचारातून निवडणूक लढवता येत नाही - ही निवडणूक केवळ डिजिटल पद्धतीने लढवण्याची नाही. उमेदवारी स्वीकारल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक तयारी असणं गरजेचं होतं. पक्षानं हर्षजीत देशमुख यांच्यावर विश्वास ठेवून उमेदवारी दिली होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या निर्णायक टप्प्यावर उमेदवार अनुपस्थित राहणं ही गंभीर बाब आहे असं डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले.
उमेदवार मॅनेज केल्याचा भाजपावर आरोप - राज्यातील इतर विधानपरिषद निवडणुकांचाही उल्लेख करत डॉ. सुनील देशमुख यांनी भाजपावर विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना मॅनेज केल्याचा आरोप केला. यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा आणि इतर ठिकाणी जे घडलं त्याच धर्तीवर अमरावतीतही प्रयत्न झालेत. पैशांचा एवढ्या उघडपणे वापर यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता असं देखील डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले.
निलेश विश्वकर्मा यांना पाठिंबाची चर्चा - काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवार संपर्काबाहेर असल्याने वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार निलेश विश्वकर्मा यांना काँग्रेस कडून पाठिंबा दिला जाऊ शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. गुरुवारी सायंकाळी होणाऱ्या बैठकीत या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रवीण पोटे यांच्यासमोर विरोधकांची कोंडी - या निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे हे मजबूत दावेदार मानले जात आहेत. काँग्रेसमधील सध्याच्या घडामोडींमुळे विरोधी मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता असून त्यामुळे निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
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