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आमदार खासदारांनी पक्ष बदलताच राजीनामा द्यावा; राजकारणातील घोडेबाजारामुळं लोकशाहीचा खून - पृथ्वीराज चव्हाण

पक्षांतर रोखण्यासाठी पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला राजीनामा देणं बंधनकारक करणारा कायदा करणं आवश्यक आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. प्रतिज्ञा शेटे यांनी केलेली विशेष बातचित...

PRITHVIRAJ CHAVAN INTERVIEW
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 3:18 PM IST

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मुंबई : राज्यातील घोडेबाजार, पक्षांतर, मतदारसंघ पुनर्रचना, सहकार क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, नीट पेपरफूट, युवकांच्या राजकारणातील सहभागाबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत भूमिका मांडली.

प्रश्न : पक्षांतराबाबत तुम्हाला काय वाटतं? आणि त्यावर काय उपाय आहे?

उत्तर : सध्याच्या सुरू असलेल्या राजकीय घोडेबाजार आणि पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षामध्ये सामील होण्याच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीकडं लक्ष वेधत मी असं म्हणेन की, या सर्वाला आळा घालायचा असेल तर पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करत न बसता तो पूर्णपणे रद्द करावा. कोणत्याही खासदार किंवा आमदारानं जर पक्ष बदलला तर त्याला तत्काळ राजीनामा द्यावा लागेल, असा कायदा करणं गरजेचं आहे. पक्षांतर बंदी कायदामध्ये 80 च्या दशकापासून दोनदा बदल केले गेले. राजीव गांधींनी 1980 च्या दशकामध्ये पक्षांतर बंदी कायदा पहिल्यांदा आणला कारण उत्तरेच्या काही राज्यांमध्ये घोडेबाजार सुरू झाला होता. एका एका दिवसात दोन दोन वेळा माणसं वेगवेगळ्या पक्षात गेली. त्यावेळी चांगल्या उद्देशानं राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी विधेयक आणलं. त्यामध्ये एक तृतीयांश खासदार फुटले तर त्यांना परवानगी दिली. पण पुन्हा 2003 साली पंतप्रधान वाजपेयी आणि अरुण जेटली यांनी त्या पक्षांतर विधेयकामध्ये बदल केले आणि दोन तृतीयांश अशी अट टाकली. संसदेत बसत असताना अरुण जेटली स्वतः मला म्हणाले की, पृथ्वीराज आता दोन तृतीयांश अशी अट टाकली आहे तर बिलकुल पक्षांतर होणार नाही.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण (ETV Bharat Reporter)

महाराष्ट्रात लोकशाही अस्तित्वात आहे, असं म्हणता येणार नाही. नुकतच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये तिकीट कुणाला द्यायचं त्यातसुद्धा पक्षांनी पैशाचा वापर केला. काही लोकांनी पैसे घेतले आणि अर्ज मागे घेतले. सहा ते सात लोक बिनविरोध निवडून आले. पैशाचा खूपच मोठा बाजार चालला आहे. विधानसभेतसुद्धा पैशाचा वापर झाला. 2021 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदार घेऊन पक्ष सोडला. अजित पवारांनी देखील शरद पवारांचा पक्ष फोडला. या सगळ्यांना दिल्लीच्या नंबर वन आणि नंबर टू चे आशीर्वाद होते. मोदी आणि शाहाचे आशीर्वाद होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडं खटला प्रलंबित असताना निर्णय न घेतल्यामुळं लोकशाहीचा खून झाला. लोकशाहीची अपरिमित हानी झाली. आता सहा गेले. टेक्निकली दोन तृतीयांश असतील पण हा घोडेबाजार आहे. आता आकडे बोलत आहेत. आमदाराची किंमत जर 50 खोके तर खासदाराची किती असं गणित मांडलं जातं. संपूर्ण पक्षांतर बंदी कायदा रद्द केला पाहिजे आणि सोप्पं विधेयक आणलं पाहिजे की तुम्ही पक्ष बदलला की राजीनामा दिलाच पाहिजे. पक्ष बदलण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे पण पक्ष बदलून माकडउड्या मारणं अजिबात खपवून घेता कामा नये.

प्रश्न : मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत तुमचं मत काय?

उत्तर : फडणवीस सरकार दिल्लीच्या आदेशानुसारच वागणार. महाराष्ट्राचं हित जपणार नाही. मुंबईचे उद्योग गुजरात आणि द्वारकेला पळवले. मोदी फक्त गुजरात-गुजरात करत आहे. मुंबई ते गुजरात बुलेट ट्रेन उद्योगपतींच्या हट्टानं सुरू झाली. महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्राचं हित जपण्याच्या दृष्टीनं काही करणार नाही. सरकारनं घटनादुरुस्ती विधेयक आणलं. त्याचा पराभव झाला आणि खूप डांगोरा पिटला गेला की महाराष्ट्र आणि महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनं विरोध केला. ही फसवणूक आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री इतकं खोटं बोलू शकतात याचं हसावं की रडावं कळत नाही. हे विधेयक खरं फक्त लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचं आणि कमी करण्याचं होतं. त्यामध्ये महिला आरक्षणाचा सुतराम संबंध नाही.

महिला आरक्षण काँग्रेसनं सर्वात आधी दिलं. राजीव गांधींनी सुरुवात केली. नरसिंहरावांच्या काळात आम्ही ते विधेयक पारित केलं. मी स्वतः ते 30 वरून 50 टक्के महिलांसाठी आरक्षण वाढवलं. त्यांना लोकसभेमध्ये संख्या वाढवायची आहे. साडेआठशे सदस्य करायचे आहेत. चौपाटीवर जशी मीटिंग घेतली जाते तशी लोकसभा होईल. मला वाटतं लोकसभेची सदस्य संख्या वाढवू नये. महिला आरक्षण द्या.

प्रश्न : सहकार क्षेत्राची महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती काय आहे?

उत्तर : सहकार क्षेत्रावर सध्या लक्ष ठेवून तिथं देखील संख्याबळाच्या नावावर गळचेपी केली जात आहे. दिल्लीमध्ये सहकार खात्याचं वेगळं मंत्रालय करण्यात आलं. आधी तो एक विभाग होता. आंतरराज्य सहकारी संस्थांच्या नियंत्रणासाठी दिल्लीतून नियंत्रण केलं जातं. पण वेगळं सहकार मंत्रालय स्वतःकडं ठेवण्यात आलं. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये सहकार चळवळ आहे. गुजरातमध्ये भ्रष्टाचार नाही. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्रात खूपच भ्रष्टाचार आहे. अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळं राजकारण योग्य करण्यासाठी पैसे वापरायचे आणि त्यातून भ्रष्टाचार करायचा. ते लपवण्यासाठी सरकारच्या दारात जायचं. हळूहळू सर्व सहकार क्षेत्रातील कारखाने सरकारनं आपल्या नियंत्रणाखाली आणले. जशी लोकशाही गिळंकृत केली, तशी सहकार चळवळ देखील गिळंकृत केली. कराडला नुकत्याच झालेल्या एका सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत एका एका मताला चार चार हजार रुपये दिले गेले. ही लोकशाही म्हणायची का? ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. याला फक्त नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत.

प्रश्न : भारताची अर्थव्यवस्था आणि एकूणच परराष्ट्र धोरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

उत्तर : दोन्ही गोष्टींचं उत्तर थोडक्यात द्यायचं झालं तर भारताच्या विकासदराचे आकडेही बोगस आहेत. भारताचा आर्थिक विकासदर 7.60 टक्के आहे, असं सरकार छाती ठोकपणे सांगतं. पण त्याचे पॅरामीटर बघितले तर किती परकीय गुंतवणूक होते? किती लोक आपल्या भांडवली बाजारात गुंतवणूक करतात? किती पैसे बाहेर जातात? किती लोक देश सोडून परदेशी कायमचे राहायला गेले? श्रीमंत किती लोक ड्युअल सिटीझनशिप घेत आहेत? हे पाहिलं पाहिजे. आर्थिक परिस्थिती फार बिकट आहे. युद्धामुळं तेलाच्या किमती वाढल्या आणि त्यामुळं आणखी टेन्शन आलेलं आहे. सरकार फक्त छुपी आकडेवारी देऊन आकडे फुगवून सांगत आहे. खरं तर ही वस्तुस्थिती नाही. अलीकडं जागतिक बँकेनं आणि नाणेनिधीनं भारताची आकडेवारी फसवी असल्याचं सांगितलं आणि भारताच्या आकडेवारीला एबीसीडी मधील सी क्रमांक दिला. म्हणजे तुमची आकडेवारी फार विश्वासार्ह नाही. हे कशाचं लक्षण आहे. सरकारचं कशाकडेही लक्ष नाही. फक्त विकसित भारताची चर्चा केली जाते. जागतिक बँकेनं विकसित देशाची व्याख्या दरडोई उत्पन्नावर केली आहे.

आज भारताचं दरडोई उत्पन्न 2,700 ते 2,800 डॉलर प्रति व्यक्ती प्रतिवर्ष आहे. भारत प्रति व्यक्ती उत्पन्नामध्ये जगाच्या तुलनेत 140 व्या क्रमांकावर आहे. आपल्यापेक्षा वर 139 वर देश आहेत. सिंगापूरचं प्रति व्यक्ती उत्पन्न 1 लाख 30 हजार डॉलर आहे. अमेरिकेचं 90 हजार डॉलर आहे. आपण कुठं आहोत? आपलं उत्पन्न 15 हजार डॉलरपर्यंत होईपर्यंत विकसित भारत शक्य होणार नाही. आपल्याला 8 ते 9 टक्के विकासदरानं सलग पुढच्या 25 वर्षे वाढ करावी लागेल. ते इतिहासात कुठल्याच देशाचं झालेलं नाही. परराष्ट्र धोरणाबाबत बोलायचं झालं तर इस्राईल-गाझा युद्ध झालं, युक्रेन-रशियाचं युद्ध झालं, अमेरिकेनं इराणवर हल्ला केला. प्रत्येक युद्धामध्ये भारतानं काहीच भूमिका घेतली नाही. फक्त बघ्याची भूमिका घेतली.

सामरिक तटस्थता असं म्हटलं गेलं, पण हा भित्रेपणा होता. अमेरिकेनं इराणच्या नेतृत्वाचा खून केला. तुम्हाला साधं सांत्वन करायला जमलं नाही. शिष्टाचार असतो की कोणत्याही देशाचा वरिष्ठ नेता वारला तर एम्बसीमध्ये जाऊन आपण सही करतो, पत्र देतो किंवा फोन करून श्रद्धांजली वाहतो. पण अमेरिकेची भीती आहे. आज पाकिस्तानची अशी स्थिती आहे की इराण आणि अमेरिकेचा युद्धबंदीचा प्रश्न पाकिस्तानच्या मध्यस्थीनं झाला. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पटलावर मुख्य टेबलवर येऊन बसला आहे. भारताचा कुठं पत्ता नाही. भारताला कोण विचारत पण नाही. साधा फोन पण करत नाही. भारताची परराष्ट्रनीती संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. नेहमीच्या उंचीवर परराष्ट्र धोरण नेलं होतं ती भारताची प्रतिष्ठा मातीमोल झाली आहे. राहुल गांधी ज्याप्रमाणं आरोप करतात की, पंतप्रधान कुठंतरी अडकलेले आहेत, "Prime Minister is compromised", त्याची बरीच उदाहरणं आहेत. अमेरिकेमध्ये एपिस्टन फाईलचं प्रकरण आहे. त्यामध्ये देखील काही नावं आली आहेत.

प्रश्न : नीट परीक्षा पेपरफुटीनंतर तरुणांमध्ये संताप उसळला. या सगळ्याकडं तुम्ही कसं पाहता?

उत्तर : अनेकदा पेपरफुटीची प्रकरणं झालेली आहेत. हे काही पहिल्यांदाच झालं असं नाही. आपण बऱ्याच स्पर्धा परीक्षा घेतो. नीट ही सर्वात मोठी परीक्षा आहे. यावर्षी 23 लाख विद्यार्थी नीट परीक्षेला बसले होते. बरेच खासगी कोचिंग क्लास आहेत. ते विद्यार्थ्यांना सांगतात की आमच्या कोचिंग क्लासला या, तुमचा नंबर येईल आणि तुम्ही पास व्हाल. या नीट प्रक्रियेमध्ये तीन प्लेअर्स आहेत. पहिली सिस्टीम म्हणजे पेपर लिहिणारे, भाषांतर करणारे, पेपर छापणारे, ट्रान्सपोर्टेशन करणारे, परीक्षा हॉलमध्ये चेकिंग करणारे आणि पेपर तपासणारे. ही सरकारी यंत्रणा आहे. दुसरा मोठा फायदा कोचिंग क्लासचा होतो. पेपरफुटीमध्ये त्यांचा मोठा इंटरेस्ट असतो. आपल्या क्लासच्या मुलांची टक्केवारी वाढेल, पहिला क्रमांक येईल हा त्यांचा उद्देश असतो.

तिसरा प्लेअर म्हणजे ज्यांना पेपर मिळाला. त्यांना फायदा झाला. पण सामाजिक भावनेतून काही जणांना वाटतं की चुकी झाली आणि ते जाहीर करतात. याला राजकीय आश्रय असल्याशिवाय हे होणार नाही. सिस्टीममधल्या सरकारी माणसानं हा पेपर लीक केला आहे. त्याच्याशिवाय हे होऊ शकत नाही. कुणाला तरी पेपर मिळाला. त्यानं तो विकला. काही विद्यार्थ्यांनी 5 लाख ते 10 लाख रुपये देऊन तो विकत घेतला. त्यांचा फायदा झाला. याआधी पेपर लीक झाले. किती जणांना शिक्षा झाली? यावेळी नीटचे पेपर फुटले तेव्हा दोन जणांच्या बदल्या केल्या. चीनमध्ये अशाच प्रकारे मोठी परीक्षा घेतली जाते. सव्वाकोटी विद्यार्थी तिथं परीक्षेला बसतात. तिथं कधी पेपर लीक होत नाही. कारण तिथं दुसऱ्या दिवशी तुरुंगात जातात. इथं कोणी तुरुंगात जात नाही. म्हणजे इथं कुठंतरी त्यांना राजाश्रय आहे.

या प्रकरणात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा ही आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत जेवढी पेपरफुटीची प्रकरणं झाली आहेत त्याबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. त्या प्रकरणांमध्ये किती लोकांना शिक्षा झाली याची माहिती द्यावी. अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी आरोप झाल्यानंतर राजीनामे दिले आहेत. आरोप सिद्ध झाला नव्हता, पण त्यांनी जबाबदारी घेतली. आजच्या काळात काही राजकीय नेते जबाबदारी घेताना दिसत नाहीत. आजच आलेल्या बातमीनुसार मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गावी अर्बन डेव्हलपमेंट प्लॅन केला आणि सगळ्या मोक्याच्या जमिनी त्यांच्या नातेवाईकांनी घेतल्या. नावासकट त्यांचं नातं समोर आलं आहे. मोदी त्याबाबत काही करणार आहेत का? "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा" म्हणणाऱ्या मोदींच्याच आशीर्वादानं हे सुरू आहे. जर काही समोर आलं असेल तर मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा लगेच राजीनामा घेतला पाहिजे. काहीच समोर आलं नाही तर त्यांना पुन्हा बसवा.

प्रश्न : ज्या तरुणांना राजकारणात यायचं आहे त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सल्ला द्याल?

उत्तर : सामाजिक ज्ञान विषय शिकवला जात नाही. त्यातून नेतृत्व कसं उभं राहणार? वेगवेगळ्या राज्यक्रांती कशा झाल्या, महात्मा गांधींनी घडवलेली रक्तविहीन सत्याग्रहाची क्रांती कशी झाली हे कोणी शिकवत नाही. यात कुणालाच इंटरेस्ट नाही. देशासाठी आपण झीज केली पाहिजे. दुसऱ्या देशांनी कशी क्रांती केली ते बघून आपल्या देशात बदल घडवला गेला पाहिजे. तरुणांनी पब्लिक पॉलिसीमध्ये भाग घेतला पाहिजे. सरकार जर काही चांगलं करत असेल तर लोकांनी अडवलं नाही पाहिजे. यासाठी युवकांनी त्यांच्या बाजूनं उभं राहिलं पाहिजे.

माझी युवकांना विनंती आहे की, तुम्ही आपला अभ्यास करा, आपलं करिअर सांभाळा पण पब्लिक पॉलिसीच्या डायलॉगमध्ये भाग घ्या. एखाद्या आमदार, खासदाराकडं इंटर्न म्हणून काम करा. एखाद्या विषयासाठी ग्रुप करा. दररोज किंवा आठवड्यातून एखाद्या विषयावर चर्चा करा. अर्थकारण असेल, राष्ट्र तसंच परराष्ट्र धोरण असेल, समितीचं धोरण असेल. अशा प्रकारे तुम्हाला राजकारणात भाग घेण्याचा मार्ग मोकळा होतो. देशाचं राजकारण कुठं चाललं आहे, याकडं लक्ष ठेवलं पाहिजे. घोडेबाजाराबाबत सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत. माझी युवकांना विनंती आहे की पब्लिक पॉलिसीच्या डिस्कशनमध्ये भाग घ्या. संधी मिळाली तर नक्कीच तुम्ही आमदार, खासदार व्हा.

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राजकारणातील घोडेबाजार
PRITHVIRAJ CHAVAN INTERVIEW

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