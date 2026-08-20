साईनगरीतून 'राखी सन्मान रथ' रवाना; संजीवनी युवा प्रतिष्ठानतर्फे जवानांसाठी 1 लाखांहून अधिक राख्या
कोपरगावच्या संजीवनी युवा प्रतिष्ठानतर्फे जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शिर्डी ते कच्छ सीमेपर्यंत 'राखी सन्मान रथ' रवाना करण्यात आला आहे.
Published : August 20, 2026 at 6:43 PM IST
शिर्डी : देशाच्या सीमांवर अहोरात्र खडा पहारा देत देशवासीयांचं रक्षण करणाऱ्या भारतीय जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी, कोपरगाव येथील 'संजीवनी युवा प्रतिष्ठान'तर्फे 'एक राखी जवानांसाठी' हा विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहे. 'एक राखी जवानांसाठी, देशाच्या सन्मानासाठी' या भावनेतून यंदा साईबाबांच्या पावननगरी शिर्डी येथून थेट गुजरातमधील कच्छ सीमेपर्यंत 'राखी सन्मान रथ' रवाना झालाय. या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातील भगिनींकडून 1 लाखांहून अधिक राख्या संकलित करण्यात आल्या असून, त्या सीमेवर तैनात असलेल्या वीर जवानांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचवल्या जाणार आहेत.
या राष्ट्रभक्तीपर उपक्रमांतर्गत राखी संकलनाची सुरुवात शिर्डीच्या साईबाबांच्या चरणांना स्पर्श केलेल्या राखीनं करण्यात आली. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, संजीवनी युवा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विवेक कोल्हे, साईभक्त, विद्यार्थी आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. याप्रसंगी बोलताना गोरक्ष गाडीलकर यांनी संजीवनी युवा प्रतिष्ठानच्या या उपक्रमाचं कौतुक करत पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या.
सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय जवानांमुळेच आज देशातील 140 कोटी जनता सुरक्षित आणि शांततेत जीवन जगतेय. सणासुदीच्या काळातही हे जवान आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर राहून देशसेवेचं कर्तव्य बजावत असतात. त्यामुळे देशातील भगिनी आपल्या या रक्षक भावांना राखी पाठवून त्यांच्याप्रती प्रेम, आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करतायत. याप्रसंगी विद्यार्थिनींनी जवानांच्या दीर्घायुष्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि देशसेवेच्या कार्यासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. त्यांनी तयार केलेली भावनिक संदेशपत्रेही या राख्यांसोबत जवानांपर्यंत पाठवली जाणार आहेत.
आमदार विवेक कोल्हे यांच्या संकल्पनेतून 'एक राखी जवानांसाठी' या उपक्रमाची सुरुवात सहा वर्षांपूर्वी कोपरगावातून करण्यात आली होती. सुरुवातीला अवघ्या 15 ते 18 हजार राख्यांचं संकलन झालं होतं. मात्र नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळं या उपक्रमाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झालं. गेल्या वर्षी शिर्डी ते श्रीनगर असा सुमारे 2 हजार 500 किलोमीटरचा प्रवास करून सव्वा लाखांहून अधिक राख्या जवानांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या होत्या.
यंदा शिर्डी येथून निघालेला हा 'राखी सन्मान रथ' कोपरगाव, सिन्नर, नाशिक आणि दिंडोरीमार्गे गुजरातमध्ये प्रवेश करणार आहे. सुमारे 850 किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करून हा रथ पाकिस्तान सीमेलगत असलेल्या कच्छ सीमेपर्यंत पोहोचेल. कच्छ सीमेवरील विविध चौक्यांवर तैनात असलेल्या भारतीय जवानांना देशातील भगिनींनी पाठविलेल्या राख्या आणि संदेशपत्रे प्रत्यक्ष सुपूर्द केली जाणार आहेत. रक्षाबंधनापर्यंत हा राखी संकलनाचा प्रवास सुरू राहणार असून, मार्गातील विविध गावांमधून आणि शहरांमधून मोठ्या प्रमाणावर राख्यांचं संकलन केलं जाईल.
"सीमेवर देशाचं रक्षण करणाऱ्या जवानांसाठी साईबाबांच्या नगरीतून थेट कच्छ सीमेपर्यंत राख्या पोहोचवण्याचा हा एक अनोखा उपक्रम आहे. 'एक राखी जवानांसाठी, देशाच्या सन्मानासाठी' या भावनेतून हा राखी सन्मान रथ प्रवास करत आहे. देशातील भगिनींकडून 1 लाखांहून अधिक राख्या आपल्या वीर जवानांसाठी पाठवल्या जात आहेत. या राख्यांच्या माध्यमातून जवानांच्या त्यागाला सलाम आणि त्यांच्या कार्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाणार आहे," अशी माहिती आमदार विवेक कोल्हे यांनी दिली.
शिर्डी येथील साईबाबा मंदिराच्या गेट क्रमांक 4 समोर आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला साईदर्शनासाठी आलेल्या भगिनींचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अनेक भगिनींनी भावूक होत आपल्या जवान भावांसाठी राख्या सुपूर्द केल्या. सैन्यात कार्यरत असलेल्या जवानांच्या भगिनींनीही याप्रसंगी आपल्या भावना व्यक्त केल्या; तसेच जवानांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. कार्यक्रमादरम्यान संजीवनी सैनिक स्कूलच्या विद्यार्थी बँड पथकाने विविध देशभक्तीपर धून सादर करून उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतलं. या उपक्रमाला दिंडोरीप्रणित श्री स्वामी समर्थ केंद्र, आत्मा मालिक ध्यानपीठ, विविध राजकीय व सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचा मोठा पाठिंबा लाभतोय.
'संजीवनी युवा प्रतिष्ठान' गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध सामाजिक उपक्रम राबवत आहे. सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह सोहळा, दहीहंडी उत्सव, गंगा-गोदावरी महाआरती, पूरग्रस्तांना मदत, वृक्षारोपण, रक्तदान व आरोग्य शिबिरे, ढोल-ताशा स्पर्धा यांसह अनेक सामाजिक उपक्रम प्रतिष्ठानतर्फे वर्षभर राबविले जातात. "त्याच सामाजिक बांधिलकीतून 'एक राखी जवानांसाठी' हा उपक्रम सुरू करण्यात आलाय. सीमेवर कार्यरत असलेल्या भारतीय जवानांचं मनोबल वाढवणं, त्यांच्या त्यागाची जाणीव देशवासीयांमध्ये कायम ठेवणं आणि नव्या पिढीत देशभक्तीची भावना अधिक दृढ करणं हा या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे," असं आमदार विवेक कोल्हे यांनी सांगितलं.
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