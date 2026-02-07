लाखो लिटर पाण्याच्या अपव्ययामुळं बीडमध्ये पाणीटंचाई; बीडला येणारं पाणी मुरतंय कुठं!; आमदार विजयसिंह पंडित यांनी घेतला आढावा
बीड शहरातील नागरिकांना पाण्याच्या समस्येमुळं त्रास सहन करावा लागतोय. त्यामुळं आमदार विजयसिंह पंडित यांनी माजलगाव धरणातील परिसरातील काडीवडगाव इथं पाहणी केली.
Published : February 7, 2026 at 12:27 PM IST
बीड : शहराला माजलगाव प्रकल्पातून पाणीपुरवठा केला जातोय. या प्रकल्पात मुबलक पाणी असतानादेखील बीड शहरातील नागरिकांना 8 ते 15 दिवसांच्या अंतरानं पाणी मिळतं. यामध्ये सुधारणा करून किमान चार दिवसाला पाणी मिळावं, यासाठी आता युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. नगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर आता आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पाणी उपसा करणाऱ्या ठिकाणापासून ते पाणी वितरण प्रणालीपर्यंत सर्व ठिकाणचा आढावा घेतला. आता ज्या ठिकाणी त्रुटी आढळल्या त्या दुरुस्त करून बीडकरांना किमान चार दिवसाला पाणी मिळेल, अशा पद्धतीनं उपाययोजना करणार असल्याचं आमदार विजयसिंह पंडित यांनी सांगितलं.
धरणातलं लाखो लिटर पाणी जातंय कुठं? : "गेल्या अनेक वर्षांपासून बीड शहरातील नागरिकांना वेळेवर पाणीपुरवठा होत नाही. यामुळं नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. गेल्या 40 वर्षांपासून क्षीरसागर कुटुंबाकडं सत्ता होती. मात्र त्यांनी नागरिकांना वेठीस धरलं. दररोज माजलगाव धरणातून लाखो लिटर पाणी बीड शहराकडं पाठवलं जातं. मात्र हे लाखो लिटर पाणी जातोय कुठं?, असा प्रश्न आमदार विजयसिंह पंडित यांनी उपस्थित केला.
मला अजित पवार यांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे : बीड नगरपरिषदेवर सत्ता मिळवल्यावर आमदार पंडित यांनी माजलगाव धरण परिसरातील काडीवडगाव या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले "बिंदुसरा प्रकल्पातून देखील मोठ्या प्रमाणात पाणी बीड शहरात पाठवलं जातं. परंतु शहरातील नागरिकांना पाण्यासाठी 15 दिवस त्रास सहन करावा लागतो. अनेक दिवसापासून दोन्ही धरणाची पाईपलाईन चालू असून देखील त्या ठिकाणी विद्युत बिल भरण्याच्या कारणावरून नागरिकांना पाणी मिळत नाही. मात्र बीड नगरपरिषदेमध्ये भरलेली पाणीपट्टी जाते कुठं? त्यामुळं आता बीड शहरासाठी राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं स्वप्न मला पूर्ण करायचा आहे. 'दादाचा वादा' मला पूर्ण करायचा आहे. म्हणून मी आता या सर्व गोष्टीच्या कडे लक्ष देणार आहे."
