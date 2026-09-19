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'सतीश सालियन यांचे आदित्य ठाकरेंवरील आरोप बिनबुडाचे, तपासात सत्य समोर येईल'; वरूण सरदेसाईंना विश्वास

सतीश सालियन यांच्याकडून आदित्य ठाकरे यांच्यावर सुरू असलेले सर्व आरोप आमदार वरुण सरदेसाई यांनी फेटाळून लावलेत.

MLA Varun Sardesai on Aaditya Thackeray
आमदार आदित्य ठाकरे (File Photo - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 7:05 PM IST

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मुंबई : सतीश सालियन यांनी शनिवारी थेट मातोश्रीवर येत आदित्य ठाकरेंना नोटीस बजावलीय. यावर शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वांद्रे पूर्वचे आमदार आणि आदित्य ठाकरेंचे मावस बंधू वरुण सरदेसाई यांनी सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली.

तपास होऊ द्या, सत्य काय ते समोर येईल - वरूण सरदेसाई : आदित्य ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय की, ते 'त्या' लोकांना ओळखत नव्हते. हा निव्वळ राजकीय स्टंट असून, ठाकरेंची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रकार असल्याचं वरुण सरदेसाई यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं. ते जे आरोप करतायेत त्याचा एकतरी ठोस पुरावा त्यांच्याकडे आहे का? सीबीआय तपासात काय ते सत्य समोर येईलच. मात्र, आता आदित्य ठाकरेंविरोधात काही पुरावा आहे का? असा सवालही त्यांनी विचारला.

सतीश सालियन यांच्याकडून आदित्य ठाकरे यांच्यावर सुरू असलेले सर्व आरोप आमदार वरुण सरदेसाई यांनी फेटाळून लावलेत. "आदित्य ठाकरे हे त्या प्रकरणात कोणालाही ओळखत नव्हते. सतीश सालियन यांच्याकडून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी हे आरोप सुरू आहेत. नोटीस वकिलांमार्फतही पाठवता येते, मात्र केवळ मीडियात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी ते मातोश्रीवर नोटीस देण्यासाठी स्वत: आले," असं वरुण सरदेसाई यांनी सांगितलं.

आदित्य ठाकरे यांना दिली नोटीस - 500 कोटींच्या मानहानीचा दावा ठोकत सतीश सालियन यांच्यावतीनं आदित्य ठाकरेंना नोटीस बजावण्यात आली. सतीश सालियन हे वकील निलेश ओझा यांच्यासह स्वत: मातोश्रीवर दाखल झाले होते. आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी नोटीस कलानगरच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर स्वीकारली आहे. यावेळी गेटवर शिवसैनिक आणि सतीश सालियन आमनेसामने आल्याने काहीकाळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत कायदा व सुव्यवस्था हाताबाहेर जाणार नाही याची काळजी घेतली.

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TAGGED:

AADITYA THACKERAY
वरुण सरदेसाई
SATISH SALIAN ON AADITYA THACKERAY
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MLA VARUN SARDESAI

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