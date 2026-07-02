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अंबड पोलीस ठाण्यात गोळीबार; दोघे जखमी तरी कारवाई नाही, आमदार सीमा हिरे यांचा विधिमंडळात प्रश्न

अंबड पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत यांनी केलेल्या गोळीबार प्रकरणावरुन आमदार सीमा हिरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.

MLA Seema Hire on Ambad police station firing case
फाईल फोटो - आमदार सीमा हिरे, अंबड पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 7:43 PM IST

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नाशिक - शहरातील अंबड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत यांनी पोलीस ठाण्यात मजामस्तीतून केलेल्या कथित गोळीबाराच्या घटनेला महिना उलटला. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने भाजपाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी थेट विधिमंडळात जोरदार आवाज उठवत घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - नाशिक शहरातील अंबड पोलीस ठाण्यात कायदा व सुव्यवस्थेची कोणतीही परिस्थिती नसताना पोलीस निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत यांनी केवळ मजामस्ती म्हणून स्वतःच्या शासकीय पिस्तूलमधून गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. याप्रकरणी महत्त्वाचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज गायब करण्यात आल्याचा संशय आहे. शासकीय नियमानुसार अशा प्रकारच्या कोणत्याही गोळीबारानंतर त्याची पोलीस स्टेशनच्या डायरीत नोंद करावी लागते किंवा तातडीने अहवाल देणे बंधनकारक असते. परंतु, या घटनेला महिना उलटूनसुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही.

या गोळीबारात पीएसआय साळुंखे आणि दत्ता दिढळे हे दोघे जखमी झाले आहेत. मात्र, घटनेची साधी दखल देखील घेतली जात नाही. सर्वसामान्य नागरिकांकडून किरकोळ चूक झाली तरी गुन्हे दाखल करून कारवाई होते. परंतु, एका बेजबाबदार अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जात आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तातडीने उच्चस्तरीय समिती नेमून पोलीस निरीक्षक राजपूत यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सीमा हिरे यांनी विधिमंडळात केली आहे.

आमदार सीमा हिरे काय म्हणाल्या? - "पोलीस निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत यांनी अंबड पोलीस स्टेशनचा पदभार स्वीकारल्यापासून सिडको परिसरात गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलं आहे. तोडफोड, हाणामाऱ्या यासारखे गंभीर गुन्हे रोज घडत आहेत. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा कुठलाही वचक राहिलेला नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांसोबत राजपूत यांची भाषा कायम उर्मट असते. यांच्या या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्यांवर अन्याय होत आहे. त्यांच्या या कार्यपद्धतीचा नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे," असं आमदार सीमा हिरे यांनी म्हटलं आहे.

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TAGGED:

MLA SEEMA HIRE
AMBAD POLICE STATION PI FIRING
आमदार सीमा हिरे
अंबड पोलीस ठाणे गोळीबार
AMBAD POLICE STATION FIRING CASE

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