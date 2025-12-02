निवडणूक आयोगाने घातलेल्या गोंधळाची नोंद जागतिक स्तरावर व्हावी, आमदार सत्यजित तांबे यांची निवडणूक आयोगावर सडकून टीका
निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीचा गोंधळ या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत घातलाय. तो अद्भुत असून याची जागतिक स्तरावर नोंद व्हावी, अशी टीका सत्यजित तांबेंनी केली आहे.
अहिल्यानगर : राज्यातील 264 नगर परषिदा आणि नगर पंचायतींसाठी आज मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकूण 12 नगरपरिषदांपैकी चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने आज उर्वरित आठ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या आठ नगरपरिषदांमध्ये एकूण 69 नगराध्यक्ष पदांसाठी आणि 926 नगरसेवक पदांसाठी उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आजी-माजी मंत्र्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चार नगरपरिषदांमध्ये 12 सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार असल्यानं त्या चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथे 20 डिसेंबर 25 रोजी मतदान तर 21 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
संगमनेरमध्ये सत्यजित तांबे आणि अमोल खताळ यांची प्रतिष्ठा पणाला : दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बहुचर्चित संगमनेर नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ आणि आमदार सत्यजित तांबे या दोन्ही आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी व नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार मैथिली तांबे तसेच, शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ यांच्या भावजाई व शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सुवर्णा खताळ यांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
सत्यजित तांबे यांची निवडणूक आयोगावर टीका : मतदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आमदार सत्यजित तांबे यांनी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका केली आहे. दररोज नवे परिपत्रक येत होते. रोज नवीन गोष्टी समोर येत आहेत. राज्यभारत संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे. मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान पुढे ढकलण्याचा निर्णय होतो. निवडणूक आयोगानं अधिक संभ्रम न ठेवता हा कार्यक्रम लवकरात लवकर संपवला पाहिजे, असं तांबे म्हणाले. तसेच, निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीचा गोंधळ या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत घातलाय. तो अद्भुत असून याची जागतिक स्तरावर नोंद व्हावी, अशा शब्दात तांबेंनी संताप व्यक्त केला.
'एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 40 पेक्षा जास्त एमआयडीसी ऑनलाईन मंजूर केल्या आहेत. हरकत नाही, ऑनलाईन का होईना एमआयडीसी मंजूर केली आहे. यामुळे तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळणार असेल तर आमच्या कडून त्याचं स्वागत आहे. संगमनेरच्या एमआयडीसीचा पाठपुरावा आम्ही गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून करत आहोत. आमच्या पाठपुराव्याच्या जोरावरच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संगमनेरची एमआयडीसी दोन महिन्यात देतो असं सांगितलं होतं, अशी माहितीही आमदार सत्यजित तांबे यांनी मतदान केल्यानंत माध्यमांशी बोलताना दिली.
