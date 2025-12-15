ETV Bharat / state

'बिबट्या हटवा, माणूस वाचवा'; बिबट मुक्त संगमनेरसाठी काढला जनआक्रोश मोर्चा; आमदार सत्यजित तांबेंसह जयश्री थोरात यांचा सहभाग

संगमनेरमध्ये बिबट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ (leopard Attack) घातला आहे. बिबट्यांनी लहान मुलांचे आणि महिलांचे बळी घेतले आहेत. बिबट मुक्त संगमनेर तालुक्यासाठी आज जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

Published : December 15, 2025 at 5:52 PM IST

संगमनेर (अहिल्यानगर) : संगमनेर तालुक्यात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दोन दिवसापूर्वी तालुक्यातील जवळे कडलग गावात एका सात वर्षीय चिमुकल्यावर बिबट्याने हल्ला (leopard Attack) केल्यानं त्यात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ आज तालुक्यातील नागरिकांसह विधानपरिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे, काँग्रेस नेत्या जयश्री थोरात यांनी जनआक्रोश मोर्चा काढत बिबट्याचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली.


'बिबट्या हटवा, माणूस वाचवा' : संगमनेर तालुक्यामध्ये 150 वर बिबट्यांची संख्या गेली आहे. चालू वर्षभरात तब्बल 23 शेतकऱ्यांवर बिबट्यांनी हल्ला केला आहे. तसंच 12 जणांचा जीव बिबट्यांनी घेतला आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या वाढत्या घटनांमुळं शेतकरी, नागरिक आणि लहान मुलांमध्ये मोठी भीती निर्माण झाली आहे. दोन दिवसापूर्वीच जवळे कडलग येथील लहानग्या सिद्धेशला आपला जीव गमवावा लागला. याचबरोबर अनेक नागरिकांवर सातत्याने नरभक्षक बिबट्यांनी हल्ले केले आहेत. वेळोवेळी मागणी करुनही शासनाकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नसल्यानं आज संगमनेर तालुक्यातील नागरिकांनी 'बिबट्या हटवा, माणूस वाचवा' ही मागणी घेऊन संगमनेर बस स्थानकापासून ते प्रांत कार्यालयापर्यंत जनआक्रोश मोर्चा काढला. या मोर्चात आमदार सत्यजित तांबे, माजी आमदार सुधीर तांबे, जयश्री थोरात यांच्यासह जवळे कडलग येथील मृत्यू पावलेल्या सिद्धेशचे वडील आणि वर्गमित्रांसह महिला आणि पुरुष सहभागी झाले होते. बिबट्याच्या हल्ल्यात तालुक्यातील ज्या महिला, लहान मुले आणि पुरुष शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे फोटो हातात घेऊन नागरिक या मोर्चात सहभागी झाले होते.

प्रतिक्रिया देताना आमदार सत्यजित तांबे आणि जयश्री थोरात (ETV Bharat Reporter)

“प्रांत अधिकारी खाली या, आमचं निवेदन स्वीकारा” : जनआक्रोश मोर्चा प्रांत कार्यालयासमोर आल्यानंतर नागरिकांनी तब्बल दोन तास ठिय्या दिला होता. मात्र दोन तास उलटूनही प्रांत अधिकारी नगरपालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत निवेदन स्वीकारण्यास येत नसल्यानं मोर्चेकऱ्यांनी “प्रांत अधिकारी खाली या, आमचं निवेदन स्वीकारा” अशा घोषणा काही काळ दिल्या. मात्र, प्रांत अधिकारी तरीही खाली येत नसल्यानं, आमदार सत्यजित तांबे यांनी संताप व्यक्त करत निर्वाणीचा इशारा दिला. त्यानंतर अखेर प्रांत अधिकारी यांनी खाली येऊन मोर्चेकऱ्यांचं निवेदन स्वीकारलं. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.


बिबट्यांची नसबंदी करावी : संगमनेर तालुक्यात आतापर्यंत बारा लोकांचा बळी गेला आहे. त्यामुळं बिबट्यांना जागीच ठार करण्याचे आदेश वनविभागाला द्यावेत, तसंच बिबट्यांची नसबंदी करावी आणि एकीकडे पकडलेले बिबट दुसरीकडं न सोडता त्यांची रवानगी बिबट संरक्षक केंद्रात करावी अशी मागणी सत्यजित तांबे यांनी केलीय.

फोटोसाठी आंदोलन नाही : "हे आंदोलन राजकीय नाही, यामध्ये कुणाचा स्वार्थ नाही. ज्यांचा मुलगा डोळ्यादेखत उचलून नेला ते सुरज कडलग आणि सर्व समाज एकत्र आला आहे. हे आंदोलन फक्त फोटोसाठी किंवा शोबाजीसाठी नाही तर न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आहे. मी राजकीय पक्षाची कार्यकर्ती म्हणून नाही तर एक आई म्हणून आलेली आहे. ज्यांची मुलं मृत्यूमुखी पडलीत त्यांची काय अवस्था आहे हे प्रशासनाने समजून घ्यावं." असंही जयश्री थोरात म्हणाल्या.

