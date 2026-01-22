ETV Bharat / state

मुंबई महापौर पदाचा निर्णय दिल्लीतच होणार, शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर अजून शिल्लक आहे का? सतेज पाटलांचा टोला

गुरुवारी राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर झालं. यानंतर माध्यमांशी कोल्हापुरात बोलताना आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीवर टीका केली.

माध्यमांशी बोलताना आमदार सतेज पाटील (ETV Bharat Reporter)
कोल्हापूर : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचं महापौर पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी निश्चित झालं आहे. मात्र मुंबईच्या महापौर पदाचा निर्णय दिल्लीतच होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना किती दबावाखाली आहे, हे दोन-तीन दिवसांत झालेल्या घटनांवरून दिसून येतं. शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर अजून शिल्लक आहे का? हे दोन दिवसात कळेलच. कोल्हापूर महापालिकेचं महापौरपद शिवसेनेला मिळणार नाही. त्यांना मिळालं तर त्यांचं अभिनंदन करायला हवं, असा टोला काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी लगावला. मुंबईत आरक्षण सोडत झाल्यानंतर आमदार पाटील कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलत होते.

कोल्हापुरात महापौर कोण होणार याची उत्सुकता : "निवडणुकीनंतर महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर होणं असा प्रकार पहिल्यांदाच घडत आहे. नियम आणि कायदे सरकार म्हणेल तसं सुरू आहेत. आज जाहीर झालेलं महापौर पदाचं आरक्षण मागील आरक्षण पाहून झालं आहे का? याची खात्री केली पाहिजे. जिल्हा परिषद आरक्षणाबाबतच्या वेळी हा विचार झाला नव्हता. कोल्हापूर महानगरपालिकेत शिवसेनेला महापौर पद मिळणार नाही, मिळालं तर त्यांचं अभिनंदन करायला हवं. महायुतीमधील घटक पक्ष अनेक ठिकाणी निवडणुकीआधी आणि निवडणुकीनंतर युती करून एकत्र आलेत. त्यामुळं महापौर निवडीत काही गडबड होईल असं वाटत नाही. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी दोन्ही ठिकाणी ओबीसी आरक्षण पडलं आहे. आता कोल्हापूरकरांना उत्सुकता आहे की या दोन्ही ठिकाणी मूळ भाजपाचा महापौर होणार की नव्यानं भाजपामध्ये आलेला महापौर होणार? 20 वर्ष आमच्या विरोधात लढलेल्या कार्यकर्त्याला पद मिळणार की नवख्याला, हे आम्हालाही आता बघायचं आहे. तर काँग्रेस म्हणून महापौर पदाची निवडणूक लढवायची का? याचा निर्णय आम्ही निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर बैठक घेऊन करणार आहे," असं सांगत आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीला टोला लगावला.

माध्यमांशी बोलताना आमदार सतेज पाटील (ETV Bharat Reporter)

महापौर पदाचा निर्णय मुख्यमंत्री घेणार असतील तर... : राज्याचे मुख्यमंत्री सध्या डावोस दौऱ्यावर आहेत. याच दरम्यान मुंबईत राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर झालं आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका महापौर पदाचा निर्णय देखील मुख्यमंत्री घेणार असतील तर इथले नेते सक्षम नाहीत हेच यावरून स्पष्ट होतं," असं म्हणत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी टीका केली.

