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आमदार संजय गायकवाड यांना शंभर कोटींची अब्रू नुकसानीची नोटीस

नोटिशीचे कारण म्हणजे आमदार संजय गायकवाड यांनी माध्यमांसमोर केलेले गंभीर आरोप. विजयराज शिंदे यांनी शाळेतील आदिवासी मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला होता.

आमदार संजय गायकवाड, विजयराज शिंदे
आमदार संजय गायकवाड, विजयराज शिंदे (ETV Bharat / File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 3:03 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 3:10 PM IST

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बुलढाणा - जिल्ह्यात महायुतीतील दोन सहयोगी पक्षांमधील वाद पुन्हा एकदा तापला आहे. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी आमदार विजयराज शिंदे यांनी शिवसेना (शिंदे) आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरुद्ध 100 कोटी रुपयांच्या अब्रू नुकसानीची नोटीस पाठवली आहे. वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत पाठवलेल्या या नोटिशीमुळे जिल्ह्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.


या नोटिशीचे कारण म्हणजे आमदार संजय गायकवाड यांनी माध्यमांसमोर केलेले गंभीर आरोप. विजयराज शिंदे यांनी शाळेतील आदिवासी मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला होता. या आरोपांना ‘पुरावे हातात’ असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले होते. या विधानामुळे शिंदे यांच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसल्याचे सांगितले जाते.


पोलीस तक्रार आणि कारवाईची मागणी - विजयराज शिंदे यांनी या आरोपांविरुद्ध बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यात पोक्सो कायद्याखालील गुन्हा, विनयभंग, बदनामी आणि ऍट्रॉसिटी कायद्याखालील कलमे लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप योग्य कारवाई न झाल्यानं वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत अब्रू नुकसानीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासोबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना देखील अधिकृत नोटीस पाठवून तक्रारीवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.


राजकीय परिणाम - बुलढाणा जिल्ह्यात भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे) यांच्यातील हा वाद नवीन नाही. यापूर्वीही विविध मुद्द्यांवर दोन्ही नेते एकमेकांवर टीका करताना दिसले आहेत. मात्र, यावेळी आरोप इतके गंभीर आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे आहेत की, महायुतीतील अंतर्गत तणाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापलं असून, दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्येही चर्चा रंगली आहे



गायकवाड यांची भूमिका - आमदार संजय गायकवाड यांनी अद्याप या नोटिशीवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, त्यांच्या समर्थकांकडून या आरोपांना ‘सत्य उघड करण्याचा प्रयत्न’ असे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे, विजयराज शिंदे यांनी या आरोपांचा पुरावा मागितला असून, कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. हा वाद केवळ दोन नेत्यांमधील वैयक्तिक द्वंद्व न राहता, महायुतीच्या एकतेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरू शकतो. पुढील काही दिवसांत गायकवाड यांची भूमिका काय राहते आणि पोलीस यंत्रणा कशी कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील राजकीय निरीक्षकांना असे वाटते की, हा प्रकार लवकरात लवकर मिटवला नाही तर महायुतीला मोठा फटका बसू शकतो.

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Last Updated : June 9, 2026 at 3:10 PM IST

TAGGED:

MLA SANJAY GAIKWAD
आमदार संजय गायकवाड
अब्रू नुकसानीची नोटीस
विजयराज शिंदे
MLA SANJAY GAIKWAD

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