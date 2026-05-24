'प्रशांत आंबी शिवीगाळ प्रकरणी आधीच दिलगिरी व्यक्त केली, न्यायालयाचा आदर करत पोलिसांना सहकार्य करणार' - आमदार संजय गायकवाड

प्रशांत आंबी शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आमदार संजय गायकवाड यांची चौकशी होणार आहे. चौकशीला सहकार्य करणार असल्याची प्रतिक्रिया संजय गायकवाड यांनी दिली.

পত্রকার পরিষদেত বোলতানা আমদার সঞ্জয় গায়কওয়াড (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 5:23 PM IST

बुलढाणा - प्रशांत आंबी यांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आमदार संजय गायकवाड यांची चौकशी होणार आहे. त्याबाबतची परवानगी न्यायालयाने दिली असल्याची माहिती प्रशांत आंबी यांनी दिली. त्यावर आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रतिक्रिया दिली. "मी आधीच दिलगिरी व्यक्त केली होती. न्यायालयाचा आदर करत पोलिसांना तपासात सहकार्य करेल," अशी भूमिका आमदार संजय गायकवाड यांनी मांडली.

आमदार संजय गायकवाड यांची होणार चौकशी - प्रशांत आंबी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेत आमदार संजय गायकवाड यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रशांत आंबी यांना शिवीगाळ केली होती. या घटनेनंतर आमदार संजय गायकवाड यांनी दिलगिरी व्यक्त केली होती. तरीही प्रशांत आंबी यांनी कोल्हापुरातील राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, आंबी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विधानसभेत आवाज उठवणार - “छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख करणं हा त्यांच्या ऐतिहासिक महानतेचा अवमान आहे. अशा पुस्तकांवर बंदी आणण्यासाठी मी विधानसभेत आवाज उठवणार आहे,” असं आमदार संजय गायकवाड यांनी नमूद केलं.

प्रशांत आंबी यांच्या तक्रारीनुसार, आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेल्या शिवीगाळीमुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्याचे सांगण्यात आले.

धमक्यांचे सत्र सुरूच - शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला. तरीही आमदार संजय गायकवाड यांच्या समर्थकांकडून प्रशांत आंबी यांना वारंवार धमक्यांचे फोन येत आहेत. आतापर्यंत शंभरहून अधिक फोन आंबी यांच्या मोबाईलवर आल्याचं प्रशांत आंबी यांनी सांगितलं, तर आमदार संजय गायकवाड यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांच्या मुजोरीला आम्ही भीक घालत नसल्याचंही प्रशांत आंबी म्हणाले.

