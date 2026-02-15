ETV Bharat / state

हर्षवर्धन सपकाळ जिथं दिसतील तिथं उत्तर द्या; आमदार संग्राम जगताप आक्रमक

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या टिपू सुलतानबाबत केलेल्या वक्तव्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी निषेध व्यक्त करत टीका केली.

SANGRAM JAGTAP ON SAKPAL STATEMENT
आमदार संग्राम जगताप (ETV Bharat Reporter)
Published : February 15, 2026 at 8:20 PM IST

अहिल्यानगर : मालेगाव महानगरपालिका उपमहापौर शान ए हिंद निहाल अहमद यांच्या दालनात भिंतीवर टिपू सुलतानचे यांचे तैलचित्र लावण्यात राज्यात नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. उपमहापौरांच्या कार्यालयतील टिपू सुलतानचं चित्र काढण्यासाठी विविध पक्षांनी आणि संघटनांनी आंदोलन केलं. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन संकपाळ यांनी याप्रकरणी केलेल्या विधानामुळं राज्याचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या वक्तव्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी निषेध व्यक्त करत त्यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.

काय म्हणाले आमदार संग्राम जगताप : "असं वक्तव्य करणारे व्यक्ती महाराष्ट्रात येत असतील तेव्हा आमच्या सारख्या मावळ्यांनी त्यांना जागेवर उत्तर द्या. तसंच टिपू सुलतानची विचारधारा भारतामध्ये पेरण्याचा विचार असे लोक करत आहेत, हे अत्यंत खेदजनक बाब आहे," आमदार संग्राम जगताप यांनी म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना आमदार संग्राम जगताप (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले होते हर्षवर्धन सपकाळ : "टिपू सुलतानला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष मानलं पाहिजे. ज्याप्रमाणं छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी शौर्य आणि स्वराज्य असा विचार दिला अगदी त्याचप्रमाणे टिपू सुलताननं त्याच समकक्ष काम केलं आहे. त्यामुळं टिपू सुलतानला छत्रपती शिवाजी महाराज यांना समकक्ष मानलं पाहिजे." सपकाळ यांच्या या विधानानंतर त्यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस अन् भाजपाची टीका : हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या वक्तव्यावर भाजपानं आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टीका केली. "टिपू सुलतानसारख्या व्यक्तीची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करण्याचं काम हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं. हे अतिशय निंदनीय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभारून मोगलांच्या जोखडातून सामान्यांना मुक्त करण्याचं काम केलं. खऱ्या अर्थानं त्यांनी सामान्य रयतेचं राज्य निर्माण केलं. टिपू सुलतानशी महाराजांची तुलना करून दोघांनाही सारखाच सन्मान द्या म्हणणे, यापेक्षा जास्त लांगूलचालन या जन्मात मी बघितले नाही," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला.

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या टीकेला प्रत्युत्तर : "छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान हे दोघेही पराक्रमी आणि स्वराज्यप्रेमी होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊनच ते इंग्रजाविरोधात लढत होते. ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान हे परकीयांशी लढत होते, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस ज्या संघ भाजपाच्या विचारातून येतात त्या विचारांचे लोक इंग्रजाची गुलामी आणि हेरगिरी करत होते. त्यामुळं देवेंद्र फडणवीसांनी आम्हाला इतिहास शिकवण्याच्या भानगडीत पडू नये. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल भाजपा आणि आरएसएसच्या भगतसिंह कोश्यारींसह कुणी-कुणी काय-काय मुक्ताफळं उधळली आणि अवमान केलाय हे महाराष्ट्राची जनता विसरलेली नाही," अशी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपावर केली.

