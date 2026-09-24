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'कृषिमंत्री दत्ताभाऊ भरणे हे सरकार तुमचा उगाच बळी घेतंय, आमच्यासोबत या'-आमदार रोहित पवार

आमदार रोहित पवार यांनी दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेताना राज्य सरकारकडं तातडीनं मदतीची मागणी केली. नुकसानीची आकडेवारी सांगत सरकारच्या धोरणावर टीका केली.

MLA Rohit Pawar Farm field
आमदार रोहित पवार दुष्काळ पाहणी (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 4:35 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - आता पंचनामे नको, थेट मदत जाहीर करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा करण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील निपाणी येथून दुष्काळाच्या स्थितीच्या पाहणीला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी आमदार रोहित पवार माध्यमांशी बोलत होते.

मंत्र्यांना अधिकार नाहीत- कृषिमंत्री दत्ताभाऊ भरणे हे सरकार तुमचा उगाच बळी घेतंय. तुम्ही म्हणता मला नाही, मुख्यमंत्र्यांना अधिकार आहे. मग, भरणे साहेब तुम्ही कशाला फिरता?तुम्हाला अधिकार नाही तर, तुमची बदनामी होतेय. धाडस दाखवा आणि सरकार सोडा. शेतकऱ्यांसाठी आमच्या सोबत या, असे आवाहन आमदार रोहित पवार यांनी केलं. ते पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री दौऱ्यात कडक कपडे घातलेले शेतकरी पुढं सोडण्यात येत होते. सामान्य लोकांना प्रवेश नव्हता. तिथं शेतकऱ्यांना धक्काबुक्की झाली हे सत्य आहे. सध्या समाज माध्यमांवर मुख्यमंत्र्यांचे व्हिडिओ चर्चेत येत आहे. हा व्हिडिओ एकवेळचा नाही. फडणवीस साहेबांनी 13 वेळेस दुष्काळ दूर करणार, असे आजवर सांगितलं आहे. पुढच्या निवडणुकीत ते चंद्रावर पर्यटन सुरू करू, असे म्हणतील. अनेक वेळा लोक फसले आहेत. मात्र, आता फसणार नाहीत. सरसकट मदत घेऊनच आम्ही थांबू, असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला.

आमच्या अंदाजानुसार 35 हजार कोटींचं नुकसान मराठवाड्यात झालं आहे. राज्यात 80 हजार कोटींचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे सरसकट मदत मिळायला हवी. त्याला निकष नको, अशी मागणी आहे. अजून गेल्या अतिवृष्टीमधील झालेल्या नुकसानीची मदत मिळाली नाही-आमदार, रोहित पवार

आम्ही मराठवाडा विभागाचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 12 लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केला. सरकारने 8 लाख अर्ज मंजूर केले. त्यातील आतापर्यंत फक्त 4 लाख लोकांना मदत मिळाली आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांचे काय झाले? मराठवाड्यात भयावह परिस्थिती आहे. प्यायचे पाणी कसे द्यायचे? याचेही संकट आहे. माणसांना पाणी द्या. सोबतच जनावरांनाही पाणी द्या. त्यांच्यासाठीही वेगळा टँकर हवाय, अशी मागणी आमदार पवार यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत जे बोलता, ते करून दाखवा असे आमचं म्हणणं आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात सरसकट नुकसान झालं आहे, तर मग सरसकट नुकसान भरपाई द्या. मजुरांना काम नाही. त्यांनाही मदत करा. मंत्र्यांनी फिरताना मेटल डिटेक्टर कशाला हवे? तो शेतात बॉम्ब लावत नाही. सामान्य शेतकऱ्यांना भेटा. स्थानिक नेते हे सामान्य शेतकऱ्यांना मागे ठेवतात-आमदार रोहित पवार


आंदोलन होणारच-पोलिसांनी परवानगी नाकारली काय, दिली किंवा नाही दिली तरी आम्ही 27 तारखेला पुण्यात आंदोलन करणार आहोत. टेलिग्राम वापरणाऱ्या लोकांना पोलीस नोटीस पाठवित आहे. क्लासचालकांना नोटीस पाठवली आहे. लोकांना अडवले तर मी एकटा बसेल. मात्र आंदोलन होईल. सकाळी 10 वाजता जोशी पुलावर बसणार हे निश्चित आहे, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला. राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनाही आम्ही येण्याची विनंती केली आहे. हे सगळे लोक आमच्या आंदोलनात येतील, असा विश्वास आहे. क्लास चालकांना याआधीच सरकारनं भीती दाखवली आहे. सरकारच्या बैठकीनंतर ते गायब झाले. भ्रष्ट अधिकारी हा मुख्यमंत्र्यांचा मित्र आहे. त्यामुळे एमपीएससी अध्यक्ष आहे. पुढे पैसे देऊन अधिकारी झालेले लोक पैसे घेतल्याशिवाय काम करणार नाहीत, असा आरोप रोहित पवारांनी केला.



नेत्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न- मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांच्यावर सध्या शिवसेनेच्या नेत्यांकडून जोरदार टीका होत आहे. त्याबाबत रोहित पवार म्हणाले, बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका झाल्यानंतर भाजपाचे लोक रस्त्यावर आले. शिंदे साहेबांवर टीका झाली तर त्यांचे लोक रस्त्यावर आले. मोदींवर झाली तर त्यांचे भक्त रोष व्यक्त करतात. मात्र, जेव्हा महापुरुषांचा अपमान होतो तेव्हा ही लोक का बोलत नाहीत? रस्त्यावर येत नाहीत. का गप्प बसतात? समाजकारण राजकारण चांगलं व्हावे हीच आमची इच्छा आहे, अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली.

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