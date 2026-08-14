चाकणचे उद्योग वाचवा, मोशी पीडितांना न्याय द्या; रोहित पवारांचा सरकारवर घणाघात
आमदार रोहित पवार यांनी आज चाकण एमआयडीसी परिसराची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी येथील उद्योग वाचवण्यासाठी सरकारनं तत्काळ पावलं उचलावीत अशी मागणी केली.
Published : August 14, 2026 at 8:43 PM IST
पिंपरी चिंचवड (चाकण) : चाकण एमआयडीसी परिसरातून सुमारे 20 कंपन्या स्थलांतरित होण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज शुक्रवारी (14 ऑगस्ट) चाकण परिसराची पाहणी केली. कंपन्यांच्या स्थलांतरामागील कारणांचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. वाहतूक कोंडी, खड्डे, खराब रस्ते, कचरा आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
चाकण परिसराची पाहणी केल्यानंतर रोहित पवार म्हणाले की, एमआयडीसीला लागून असलेल्या अनेक कंपन्यांना भेटी देऊन तेथील परिस्थिती जाणून घेतली. या पाहणीत वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे, कचरा आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव अशा तब्बल 22 प्रमुख समस्या समोर आल्या आहेत.
“कामकाजाचा दिवस असतानाही चाकणमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. मात्र, मंत्री आणि सरकारमधील जबाबदार व्यक्ती सुट्टीच्या दिवशी परिसरात येतात. त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष समस्या कशा समजणार?” असा सवाल पवारांनी केला. मंत्र्यांनी कोणताही पोलीस बंदोबस्त न घेता चाकणमध्ये येऊन नागरिक आणि कामगारांच्या समस्या पाहाव्यात, असं आव्हानही त्यांनी दिलं.
‘कंपन्या कागदावरच्या असल्याचं म्हणणं हास्यास्पद’ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकणमधून स्थलांतरित होणाऱ्या कंपन्या कागदावरच्या असल्याचं म्हटल्याचा दावा करत पवारांनी यांनी त्यावर टीका केली. “मुख्यमंत्र्यांचं हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. या कंपन्यांबाबत आम्ही पुरावे सादर करू. कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर का जात आहेत, याची कारणं सरकारनं तपासली पाहिजेत. सरकारनं या कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांना गृहीत धरलं आहे,” असं पवार म्हणाले.
चाकण परिसरातील प्रश्न तातडीनं सोडवले नाहीत तर काही महिन्यांनी पुन्हा येथे येणार असल्याचं सांगत, त्यावेळीही परिस्थिती जैसे थे राहिल्यास सरकारला ते महागात पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पुढील तीन-चार दिवसांत शरद पवार हे देखील चाकण परिसराला भेट देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘उद्योग आकर्षित करण्यात सरकार अपयशी’ : 2014 नंतर महाराष्ट्रात नवीन उद्योग येण्याचा वेग कमी झाल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला. मोठ्या संख्येने कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या असून नवीन उद्योग आकर्षित करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचं ते म्हणाले.
डेटा सेंटर उभारण्यावरही त्यांनी टीका केली. डेटा सेंटरमधून अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नाही. त्यामुळे केवळ डेटा सेंटर उभारण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारे उद्योग महाराष्ट्रात आणण्याची गरज असल्याचं पवारांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा करतात. “मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात 4.5 लाख कंपन्या असल्याचं सांगतात. मात्र, 2014 नंतर किती नवीन कंपन्या महाराष्ट्रात आल्या, हे त्यांनी सांगावं. ते सांगत असलेले आकडे एफडीआयशी संबंधित आहेत. सरकारमध्ये धमक असेल तर आकडेवारीवर समोरासमोर चर्चा करण्यासाठी तयार व्हावं,” असं आव्हान पवारांनी दिलं.
विखे पाटलांच्या आरोपांनाही प्रत्युत्तर : महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवल्याचा आरोप केल्याबाबतही पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं. तलाठी भरती घोटाळ्याचा मुद्दा आपण उपस्थित केला तेव्हा विखे पाटील यांनी तो नाकारला होता. मात्र, नंतर त्याबाबतचं सत्य समोर आल्याचा दावा पवार यांनी केला. “आधी आपण मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा आणि त्यानंतर आपण काय ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवले, याबाबत बोलावं,” असं पवार म्हणाले.
चाकण एमआयडीसीमधील कंपन्यांच्या स्थलांतराचा प्रश्न हा केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित नसून रोजगार, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि राज्याच्या औद्योगिक भवितव्याशी संबंधित आहे. कंपन्या थांबवण्यासाठी सरकारनं तातडीने पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करून उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करावं, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील पीडितांना एक कोटींची मदत द्या : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची मदत देण्यात यावी, तसेच दुर्घटनेस जबाबदार अधिकारी, ठेकेदार आणि संबंधित कंपनीच्या मालकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीदेखील यावेळी आमदार रोहित पवारांनी केली.
पीडित कुटुंबीयांना कंपनीकडून सुरुवातीला 25 लाख रुपयांची मदत देण्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, आमच्या दबावामुळे ही मदत 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली, असा दावा रोहित पवारांनी केला. याशिवाय महापालिकेकडून 10 लाख रुपये आणि महाराष्ट्र सरकारकडून 5 लाख रुपये अशी अतिरिक्त मदत पीडित कुटुंबीयांना मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना हक्काचं घर मिळावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याबाबत प्रशासनानं सकारात्मक भूमिका घेतल्याचं रोहित पवारांनी सांगितलं. दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी, ठेकेदार आणि संबंधित कंपनीच्या मालकावर कठोर कारवाई करून दोषींना जबाबदार धरावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा : या कचरा डेपो दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबीयांना धमकावून किंवा दबाव आणून 40 लाख रुपयांची मदत स्वीकारण्यास सांगितलं जात आहे का, याची शहानिशा करण्यात येणार असल्याचंही पवारांनी सांगितलं. पीडित कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काची मदत मिळणे आवश्यक असून, कोणत्याही प्रकारचा दबाव सहन केला जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मोशी दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित करून चालणार नाही. दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना नोकरीतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही पवारांनी केली. अँटनी कंपनीच्या मालकावरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी असून, याबाबत मंगळवारी उत्तर मिळेल, असं त्यांनी सांगितलं.
मोशी दुर्घटनेच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसून, आपणही त्या अहवालाची प्रतीक्षा करत असल्याचं पवार म्हणाले. अँटनी कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या करारामध्ये आल्हाट नावाचे अधिकारीही जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी महापालिका आणि कंपनीला पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, महापालिकेतील संजय कुलकर्णी यांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही पवार यांनी केला.
महापालिका शाळांमधील गणवेशावरून सवाल : स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेशाचं वाटप झालं नसल्याचा मुद्दाही रोहित पवारांनी उपस्थित केला. उद्या 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा होत असतानाही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
गणवेश पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराला गेल्या दहा वर्षांपासून कोणत्या आधारावर वारंवार टेंडर दिले जात आहे, असा सवाल पवार यांनी केला. त्याच ठेकेदाराला पुन्हा काम देण्यासाठी टेंडरमध्ये रिंग करण्यात आली आहे का, याची चौकशी करून संबंधित मर्जीतील ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मोशी दुर्घटनेतील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासोबतच महापालिकेतील ठेकेदारी आणि प्रशासकीय कारभारातील अनियमिततेची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं रोहित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
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