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'संसद अधिवेशनापूर्वी सत्ताधाऱ्यांचे खिसे अन् आमिषे उघडी पडणार' -आमदार रोहित पवार

आमदार रोहित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर तोफ डागत, आगामी संसद अधिवेशनापूर्वी त्यांनी कोणाला पैसे आणि काय आमिषे देऊन फोडलं, हे जनतेसमोर येईल असा टोला लगावला.

ROHIT PAWAR ON MLA POACHING
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 8:50 PM IST

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अहिल्यानगर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार मंगळवारी श्रीरामपूर इथं एका कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी पक्ष फोडणे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षावर टीका केली.

आम्ही कुठलाही लढाई तयार आहोत : "देशात भाजपाचं सरकार लोकशाही आणि संविधानाला बाजूला ठेवून काम करत आहे. आम्ही म्हणू तोच कायदा अशा प्रकारची हुकूमशाही वृत्ती केंद्र सरकारच्या मोठ्या नेत्यांकडून दाखवली जात आहे. देशात सध्या एक प्रकारे अघोषित आणीबाणी आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 2029 च्या आगामी निवडणुकीत आपण निवडून येणार नाही, अशी भीती भाजपाला वाटत आहे. त्यामुळेच मतदारसंघांची पुनर्रचना करून लोकसभा मतदारसंघांची मोडतोड करून आणि खासदारांची संख्या वाढवून पुन्हा सत्तेत येण्याचा केविलवाणा प्रयत्न भाजपा करत आहे. सामान्यांना न्याय देणं हेच आमचे आधीही, आताही आणि पुढंही एकमेव ध्येय आहे. यासाठी रस्त्यावरील लढाई असो वा इतर कुठलीही आम्ही लढायला पूर्णपणे तयार आहोत," असा विश्वास रोहित पवार यांनी व्यक्त केला.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)

सरकारनं ठोस धोरण राबवण्याची गरज : "राज्यातील शेतकरी सध्या अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहे. सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी ती केवळ हवेत न राहता प्रत्यक्षात उतरली पाहिजे. कर्जमाफीच्या शासन निर्णयातील जीआर अटी आणि शर्तींमुळं जवळपास 40 लाख शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळं सरकारनं या जाचक अटी तातडीनं मागं घ्याव्यात. येत्या काळात अल् निनोच्या प्रभावामुळं पाऊस कमी पडण्याची शक्यता आहे. यामुळं जनावरांच्या चाऱ्यापासून ते शेती, उद्योग आणि शहरी भागातील पिण्याच्या पाण्यापर्यंत मोठ्या अडचणी निर्माण होणार आहेत. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारनं आतापासूनच एक व्यापक आणि ठोस धोरण राबवण्याची अत्यंत गरज आहे," असं आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं.

सरकारनं पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर मार्ग काढावा : "पूर्वी जेव्हा तेलाचे भाव वाढले, तेव्हा सरकारनं पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवून त्याचे खापर युद्धावर वार फोडले होते. कठीण काळात जनतेला मदत करण्याऐवजी सरकारनं लोकांकडूनच पैसे वसूल केले. सत्ताधाऱ्यांनी जनतेचं पालकत्व स्वीकारणं गरजेचं असतं. त्यामुळं आगामी काळात पाऊस नाही पाणी नाही, अशी कारणं पुढं करून सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. ग्रामीण तसंच शहरी भागातील पाणी टंचाईच्या प्रश्नांवर सरकारनं तत्काळ मार्ग काढावा," असं आवाहन आमदार रोहित पवार यांनी केलं.

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TAGGED:

SHIRDI ROHIT PAWAR ON BJP
आमदार रोहित पवार
ROHIT PAWAR ON MLA POACHING
ROHIT PAWAR ON BJP
ROHIT PAWAR ON MLA POACHING

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