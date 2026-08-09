'दुसऱ्यांच्या पोटात दुखायचं कारण काय?'; प्रशांत किशोर-सुनेत्रा पवार भेटीवर रोहित पवारांचं मोठं विधान!
पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात एका कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
Published : August 9, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 5:52 PM IST
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आठही खासदार उद्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून या भेटीवरून जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले की, जेव्हा हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल, तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सर्व 8 ही खासदार उपस्थित राहून या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील. कदाचित हेच सांगण्यासाठी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील.
''सीईटीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार'' : यावेळी आमदार रोहित पवार म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी आणि अनेक शिक्षक अनेक विद्यार्थी संघटना यांनी एकत्रित येऊन संवादाचा कार्यक्रम आज ठेवला आहे. अनेक पेपर फुटले आहेत. सीईटीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून गरिबाच्या मुलांनी करायचं काय म्हणून हा संवादाचा कार्यक्रम आहे. सामान्य कुटुंबातील मुले अधिकारी, अभियंता किंवा कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ बनण्याचं स्वप्न पाहतात. मात्र, सीईटीमधील भ्रष्टाचार आणि एमपीएससीच्या पेपरफुटीमुळं या मुलांवर मोठा अन्याय होत आहे. या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी सीईटी क्लासेसचे प्राध्यापक, विद्यार्थी संघटना, माजी प्रशासकीय अधिकारी व स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून संवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
''काकींना कोणीही भेटेल...'' : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची प्रशांत किशोर यांनी भेट घेतली. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना मांडलेल्या भूमिकेबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, तो पक्ष वेगळा आहे. कुणी कुणाला भेटायचं हे ते ठरवतील. काकींना कोणीही भेटेल. तो त्यांच्या अध्यक्षांचा मान-सन्मान आहे. प्रशांत किशोर येऊन भेटले तर दुसऱ्यांच्या पोटात दुखायचं कारण काय? प्रशांत किशोर यांच्या भेटीनंतर भाजप नाराज होईल. हे माहीत असतानासुद्धा जर त्यांच्या पक्षातल्या नेत्यांनी त्यांना बोलावलं असेल तर त्याचं धाडस वाढलं आहे. भाजपाच्या विरोधात जाणं सोपं नाही. धाडस महागात पडू शकतं, असं वाटतंय. सत्य स्वीकारण्यासाठी अनेक गोष्टी पचवाव्या लागतात. सुनेत्रा काकी या अमित शाह यांना भेटल्यात का नाही हे माहीत नाही. जो पक्ष आज महाराष्ट्रात धाडस दाखवेल तोच पक्ष टिकणार हे नक्की आहे. तसेच महत्त्वाचं खातं राष्ट्रवादीला मिळेल असं वाटत नाही. पण अर्थमंत्री खात्यावर अधिकार दादांच्या पक्षाचा आहे. अजितदादा नसताना त्यांच्या पक्षाची हळूहळू ताकद भाजपकडून कमी केली जातेय. अर्थ खातं हातात आलं तर बऱ्याच महत्त्वाच्या नाड्या हातात येतात. त्यामुळे भाजपाला आणि एकनाथ शिंदेंना हे मान्य नसावं. लोकांच्या बाजूनं राहून भाजपाच्या विरोधात असणारं वारं दादांनी त्यावेळी ओळखलं होतं. कधीकाळी अजितदादा भाजपाच्या कट्टर विरोधात गेले होते. आज दादा असते तर आम्ही सगळ्यांनी मिळून भाजपाला पाणी पाजवलं असतं. प्रशांत किशोर यांच्याबद्दल जे बोलले गेले, यावरून तटकरे यांनी पार्थ पवारांना नाही तर नरेंद्र मोदींना टार्गेट केलं आहे. कारण 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान बनवायला कुणाचा वाटा असेल, तर तो प्रशांत किशोरांचा आहे. प्रशांत किशोर हे सुनील तटकरे यांना आवडणारा कन्सल्टंट नाही म्हणून ते बोलत आहेत का? हे पहावं लागणार आहे.
''आपल्याला सिद्ध करावं लागतं'' : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की, विरोधक आपल्यावर काहीही बोलू शकतील. आपल्याला सिद्ध करावं लागतं. तुमच्याकडं पद आहे. तुम्ही राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आहात, त्या पदाचा योग्य वापर करून तुम्ही धाडसी निर्णय घेऊ शकता. हे लोकांना दाखवावे लागेल. तुमच्या पत्रकार परिषदेतच तुमच्या पक्षाचे इतर नेते असे वागतात की तेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, असं दाखवणं हे योग्य नाही. तुम्ही त्या पदाचा योग्य वापर करून स्पष्ट भूमिका घ्यावी. त्यांच्या पक्षातील काही नेते सुनेत्रा वहिनींना बोलू देत नाहीत.
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