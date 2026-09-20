"तुम्ही काजू खा, पण आधी शेतकऱ्याला हेक्टरी 50 हजार द्या", रोहित पवारांची अंबाजोगाईत मागणी
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपये व शेतमजुरांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.
Published : September 20, 2026 at 3:50 PM IST
बीड : मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळजन्य परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी बीड जिल्ह्याचा दौरा केला. अंबाजोगाई तालुक्यातील दगडवाडी येथे भेट देऊन त्यांनी करपलेल्या पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. जिल्ह्यात पावसानं ओढ दिल्यामुळे शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. पिकांच्या पाहणीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर कडाडून टीका केली; तसंच शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी करत, याच प्रश्नावर येत्या 24 तारखेला बीडमध्ये मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली.
रोहित पवारांचा घणाघात
"धाराशिव जिल्ह्यात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचं नुकसान झालं असून, बीड जिल्ह्यातही 50 टक्के पाऊस कमी पडला आहे. यामुळे शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे, मात्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत जाहीर झालेली नाही. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपये आणि शेतमजुरांनाही तातडीनं आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. यासंदर्भात खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही पाठवलं आहे. सरकारच्या या उदासीनतेविरोधात 24 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता बीड शहरात संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीनं एक खूप मोठं आंदोलन होणार असून, यात प्रत्येक तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत. या आंदोलनात आम्ही 2020 मधील प्रलंबित साडेआठशे कोटी रुपयांच्या विम्याचा मुद्दाही मांडणार आहोत. तुम्ही काजू खा, किंवा तुम्हाला काय खायचे ते खा; पण आधी शेतकऱ्यांना मदत करा. कर्नाटकात दुष्काळ जाहीर करून त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेतलं जातंय, मात्र महाराष्ट्रात तसं होताना दिसत नाही. कर्नाटकातील नेते दुष्काळाच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांना भेटायला जात आहेत, तर आपले महाराष्ट्रातील नेते मात्र खासदार आणि आमदार फोडण्यासाठी दिल्लीला वाऱ्या करत आहेत", अशी घणाघाती टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली.
''फडणवीस साडेसतरा हजार रुपये देणार असल्याचं सांगत होते, पण..''
ते पुढे म्हणाले, "अल निनो येणार हे सर्वांनाच माहीत होतं; तामिळनाडू सरकारनं तर जून महिन्यातच याचं नियोजन केलं होतं, पण महाराष्ट्रात मात्र सत्ताधारी काजू खाण्यात व्यस्त असून शेतकरी आणि मजुरांसाठी कोणतीही मदत देत नाहीत. गतवर्षी अतिवृष्टीसाठी 35 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले; परंतु प्रत्यक्षात 10 ते 12 हजार कोटीच खर्च होतील, असं आम्ही आधीच सांगितलं होतं. त्यातच पीक विम्यातून चार ट्रिगर काढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. देवेंद्र फडणवीस साडेसतरा हजार रुपये देणार असल्याचं सांगत होते, पण ते पैसेही अजून मिळालेले नाहीत. सरकारनं कर्जमाफीमध्ये विविध अटी टाकल्या होत्या, आम्ही उपोषण केल्यानंतर त्या अटी मागे घेतल्या खऱ्या; पण आजही लाखो शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. आता सरकारनं यासाठी थेट 5 ऑक्टोबरचा मुहूर्त काढला आहे, पण तो कशासाठी काढलाय हे देवच जाणे.''
''कर्नाटकात दुष्काळ जाहीर होतो, मात्र महाराष्ट्रात अजूनही निर्णय घेतला जात नाही. राज्यातील 280 तालुक्यांमध्ये अशी भीषण परिस्थिती आहे जिथे अजिबात पाऊस नाही, मग दुष्काळ जाहीर करायला एवढा विलंब का केला जात आहे? आज शेतकऱ्यांवर आपली जनावरे विकण्याची वेळ आली असून, सरकारनं तातडीनं चारा छावण्या देखील सुरू केल्या पाहिजेत," अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली.
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