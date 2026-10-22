'पहिल्यांदाच नागरिकांना आपण भारताचे नागरिक असल्याचं सिद्ध करावं लागत आहे'-रोहित पवार
आमदार रोहित पवार यांनी एसआयआर, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, मतदार यादीतील अनियमितता, डेटा व्यवस्थापन आणि निवडणूक प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
Published : October 22, 2026 at 4:42 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात सहा महिन्यांत 49 लाख मतदार वाढले होते, ते नेमके कोण होते, असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी केला. जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याचा आरोप करत त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील घटनांचाही संदर्भ दिला. याशिवाय नेक्स्टजेन कंपनी, टीसीएसचे सॉफ्टवेअर, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि भाजपमधील अंतर्गत राजकारणावरही त्यांनी भाष्य केलं.
‘भारतीय निवडणूक आयोग भारतीय लोक चालवत आहेत की बाहेरून ऑपरेट होत आहे?’ : भारतीय निवडणूक आयोग भारतीय लोक चालवत आहेत की तो बाहेरून ऑपरेट होत आहे, असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. ज्ञानेश कुमार यांनी या कंपन्यांचा प्रचार आणि प्रसार केल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रक्रियेत काहीतरी घोळ असल्याचा दावा त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात वापरल्या जाणाऱ्या कंपन्या, डेटा सेंटर आणि सॉफ्टवेअर यांची भूमिका काय आहे, याबाबत पारदर्शकता असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय कोणी घेतला?- एका पत्रकारानं माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय कोणी आणि कोणत्या अभ्यासाच्या आधारे घेतला, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर निवडणूक आयोगानं असा निर्णय घेतलेला नसल्याचे सांगितल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. पंजाबमध्ये सरदार भगतसिंग यांचे नाव मतदार यादीत असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा फोटो एका मुलीच्या नावावर असल्याचे उदाहरण देत मतदार यादीतील नोंदींच्या अचूकतेबाबत आक्षेप घेतला. दिल्लीमध्ये 4.5 लाख नवीन अर्ज करण्यात आले असून, त्यापैकी 0.27 टक्के अर्ज प्रशासनाने निकाली काढल्याचा दावाही त्यांनी केला.
महाराष्ट्रात सहा महिन्यांत 49 लाख मतदार वाढले कसे? : महाराष्ट्रात सहा महिन्यांत 49 लाख मतदार वाढले होते. हे मतदार नेमके कोण होते, असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. हे लोक आले, मतदान केले आणि निघून गेले. मात्र ते कोण होते, याची माहिती मिळाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्रात किती मतदारांची नावे अशा प्रकारे वगळण्यात आली, याची माहिती जाणून घ्यायची असल्याचे त्यांनी सांगितले. खोटी माहिती देऊन 200 जणांची नावे मतदार यादीतून काढण्यात आल्याचे उदाहरण मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. सध्या ज्या वेगाने प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत, त्याच वेगाने काम सुरू राहिल्यास संपूर्ण मतदार यादीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १६ वर्षे लागतील, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्रातही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय होईल, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
यापूर्वी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करावे लागत नव्हते : 2003 पर्यंत मतदारांची संख्या वाढत होती, ती प्रक्रिया इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन होती. मात्र, एसआयआर पहिल्यांदाच होत असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. या प्रक्रियेत पहिल्यांदाच नागरिकांना आपण भारताचे नागरिक असल्याचे सिद्ध करावे लागत आहे. सामान्य नागरिकांना कागदपत्रांसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना रोहित पवार यांनी केरळमधील 215 कोटी रुपयांच्या कथित प्रकरणाचा उल्लेख केला. मलेशियातील एका उद्योजकाला कंत्राट मिळाले होते. त्या कंत्राटाची बिले काढून देण्यासाठी ज्ञानेश कुमार पैसे मागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पैसे न मिळाल्यामुळे संबंधित उद्योजकानं आत्महत्या केल्याचा आणि मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात ज्ञानेश कुमार यांचा उल्लेख केल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला.
एअरोनेटचा पूर्ण कंट्रोल सीमा खन्ना यांच्याकडे? :सीमा खन्ना यांच्याकडे एअरोनेटचा पूर्ण कंट्रोल असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेतही गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप करत त्यांनी 100 हून अधिक वयोगटातील 2 लाख 70 हजार 313 मतदारांच्या नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला. नागपूर जिल्ह्यात 25 हजार डुप्लिकेट नोंदी असल्याचाही दावा त्यांनी केला. या प्रक्रियेत भाजपाविरोधी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भाजपमाध्ये दोन गट; पंतप्रधानपदावरून राजकीय घडामोडींचा दावा : भाजपामध्ये दोन गट तयार झाल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. यापैकी एका गटाच्या नेत्याला पंतप्रधान व्हायचे आहे. मात्र, तो 29 मध्ये पंतप्रधान होऊ शकणार नाही. आगामी काळात या नेत्याला पंतप्रधान व्हायचे असल्यामुळे लवकरच काही राजकीय घडामोडी घडतील, असा दावाही त्यांनी केला.
नेक्स्टजेन कंपनी आणि एसआयआर डेटा सेंटरवरून प्रश्न- नेक्स्टजेन कंपनी 2016 पासून निवडणूक आयोगासोबत काम करत असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. एसआयआर प्रक्रियेतील डेटा सेंटरची माहिती ठेवण्याचे काम या कंपनीला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं. यासोबतच टीसीएसच्या सॉफ्टवेअरचाही उल्लेख त्यांनी केला. विनोद खोसला यांचे नाव एपस्टीनशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये 182 वेळा आल्याचा दावा त्यांनी केला. खोसला यांची कंपनी नेक्स्टजेनसोबत काम करत असल्याचंही त्यांनी म्हटले. 2029 मध्ये सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही, याची जाणीव असल्यामुळे एसआयआर प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एसआयआर आणून त्यानंतर नेक्स्टजेन आणि तिच्याशी संबंधित व्यवस्थेच्या माध्यमातून काय साध्य केले जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न : एसआयआर प्रक्रियेतील अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया, चुकीच्या नोंदी, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरील आरोप आणि डेटा व्यवस्थापनातील कंपन्यांची भूमिका या सर्व मुद्द्यांवर रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्रातील मतदार यादीत किती नावे वगळण्यात आली, संबंधित नोंदींची पडताळणी कशी करण्यात आली आणि निवडणूक प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण कोणाचे आहे, याची स्पष्ट माहिती समोर यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
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