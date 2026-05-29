साखळी अन् कुलूप घेऊन आमदार रोहित पवार सीआयडी कार्यालयात दाखल

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेला 4 महिने पूर्ण झाले तरी या प्रकरणी ठोस कारवाई होत नसल्यामुळं आमदार रोहित पवार आक्रमक झाले आहेत.

Published : May 29, 2026 at 2:48 PM IST

पुणे : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती इथं झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेला 4 महिने पूर्ण झालेत. तरी या अपघाताचा तपास न झाल्यामुळं शुक्रवारी (दि. 29) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार पुण्यातील सीआयडी कार्यालय इथं साखळी आणि कुलूप घेऊन पोहचले आहे. "आज जरी कुलूप घेऊन आलो असलो तरी आता चर्चा करू आणि जर सीआयडी कामच करत नसेल तर एवढ्या मोठ्या बिल्डिंगच करणार काय? तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितला आहे की खर्च कमी करा आणि म्हणून आज आम्ही हा कुलूप घेऊन आलोय," असं आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं.

म्हणून आम्ही कुलूप घेऊन आलोय : "सीआयडीनं आतापर्यंत काय तपास केला आहे? ते पहावं लागणार आहे. आम्हाला अधिकाऱ्यांचा आदर आणि अभिमान आहे. पण कुठंतरी सीआयडीवर दबाव असून तपास पारदर्शक पद्धतीनम तपास व्हायला पाहिजे तसा होताना दिसत नाही. गेल्या वेळेस जेव्हा आम्ही आलो होतो तेव्हा सगळे अधिकारी क्रिकेट खेळण्यासाठी मुंबईला गेले होते. तपास कुठंपर्यंत आला आहे हे आम्ही पाहणार आहोत. आज जरी कुलूप घेऊन आलो असलो तरी आता चर्चा करू आणि जर सीआयडी कामच करत नसेल तर एवढ्या मोठ्या बिल्डिंगच करणार काय? तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं आहे की, खर्च कमी करा. म्हणून आज आम्ही हे कुलूप घेऊन इथं आलोय," असं आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं.

...तर सर्वसामान्य नागरिकांचं काय? : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात सांगितलं होतं की, यासंदर्भात मी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहे. तसंच हा तपास सीआयडीला करायला सांगू. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन ते तीन वेळा अमित शाह यांना भेटले. परंतु त्यांच्यात याविषयी काही चर्चा झाली नाही. आज अजित पवार यांच्या निधनाला चार महिने पूर्ण झालेत. अशी परिस्थिती जर एखाद्या नेत्याबाबत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांचं काय?," असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.

