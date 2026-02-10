ETV Bharat / state

अजित पवार यांच्या विमानाचा घातपात, रोहित पवार यांनी दिलं मोठं प्रेझेंटेशन

आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर भाष्य केलं.

Rohit Pawar
आमदार रोहित पवार प्रेझेंटेशन देताना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 4:59 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर भाष्य केलं. रोहित पवार यांनी प्रेझेंटेशन देत सविस्तर माहिती दिली. अजित पवार जिवंत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, दुर्दैवाने अजित पवार जिवंत नाहीत, दादा परत येणार नाहीत, असे आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुराव्यांसह स्पष्ट केलं.

रोहित पवार यांनी उपस्थित केले प्रश्न - सकाळी 7 वाजून 2 मिनिटांनी अजितदादांचे क्रू तयार झाले होते. 7 वाजून 3 मिनिटांनी बारामती येथील हवामान परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला. सकाळी 8.45 दरम्यान विमान दुर्घटना घडली असेल, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं. कारण, 9 वाजता अजित पवार गंभीर जखमी आहेत अशी बातमी समोर आली होती. तर, 9.45 वाजता अजित पवार गेल्याची बातमी समोर आली, अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली.

विमान सूरतला जाऊन आलं होतं - हे विमान 2 दिवस आधी सुरतला जाऊन आलं होतं. याचे मालक म्हणाले, हवामानामुळं अपघात झाला असावा, अशीही माहिती रोहित पवारांनी दिली. ग्रामपंचायत सीसीटीव्ही समोर आलं आणि त्यातून हवामान परिस्थिती समोर आली. CCTV फुटेज पाहिल्यावर लक्षात येतं की, कंपनीच्या मालकाचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरत असून, यांत्रिक बिघाड झाला असावा हे स्पष्ट होतं असेल. मॅकेनिकल फेल्युअर झाले असेल का? विमान उडण्यापूर्वी चेक करण्यात आले होते का? रूटीन मेंटेनस झाला नव्हता का? असे प्रश्न उपस्थित होतं आहेत, असंही रोहित पवार यांनी म्हटले.

रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न -

  • दादांचा दौरा का बदलला?
  • विमानाचा पायलट का बदलला?
  • वेळेची विसंगती का आली?
  • सर्व क्लिअर नसतानाही विमान टेक ऑफ आणि लँड का करण्यात आलं?
  • रन वे 11 च का पाहिजे होता?
  • निश्चित पायलट आणि बदललेल्या पायलटचे कॉल डिटेल्स तपासले का?

विमान अपघातावर प्रश्नचिन्ह - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर गेल्या काही दिवसांत बारामती विमान अपघातावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाल्यानंतर 6 जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत होतं. मग, विमान दुर्घटनेतून पाच जणांचेच मृतदेह कसे बाहेर आले? त्यात अजित पवार नसून दुसरीच बॉडी आणलीय, असं वक्तव्य आमदार अमोल मिटकरी यांनी केलं.

हेही वाचा -

  1. विधानभवन परिसरात अजितदादांचं तैलचित्र लागणार, मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री सकारात्मक
  2. 'पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याचा फायदा, पण अजितदादा...'; दत्तात्रय भरणे भावुक
  3. अजित पवार विमान अपघाताबाबत मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली महत्त्वाची माहिती, राजकारण न करण्याची केली विनंती
Last Updated : February 10, 2026 at 5:18 PM IST

TAGGED:

MLA ROHIT PAWAR
ROHIT PAWAR ON AJIT PAWAR ACCIDENT
अजित पवार विमान अपघात
आमदार रोहित पवार
AJIT PAWAR PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.