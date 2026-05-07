अकोल्यात 60 वर्षाच्या नराधमाचा चिमुकलीवर अत्याचार, आरोपी फरार; पीडित कुटुंबीयांची भेट घेत रोहित पवार सरकारवर तुटून पडले
अकोल्यातील अत्याचार पीडित कुटुंबीयांची आमदार रोहित पवार यांनी भेट घेतली. आरोपीला तत्काळ अटक करण्याची मागणी त्यांनी केली.
Published : May 7, 2026 at 12:13 PM IST
अकोला - नसरापूर येथील घटना ताजी असतानाच अकोल्यातही संतापजनक घटना घडली आहे. अकोल्यातील पातूर तालुक्यातील चान्नी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका गावात एका 60 वर्षीय नराधमानं 10 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली होती. आरोपीवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले असून, आरोपी नराधम अद्यापही फरार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज (7 मे) त्या मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.
आरोपीला तत्काळ अटक करा - यावेळी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी अनेक आरोप केले आहेत. "या प्रकरणातील आरोपी अद्यापही फरार आहे. माझा (आरोपी) दारूचा व्यवसाय आहे. मी पोलिसांना हप्ते देतो. माझं कुणीही काही करू शकत नाही. अशा धमकीमुळं आरोपीवर कारवाई होत नाही का?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. "त्या आरोपीला पोलिसांनी तातडीनं अटक करावी. सरकारनं या प्रकरणात लक्ष घालून चांगली वकिलाची फौज लावावी," अशी मागणीही त्यांनी केली.
रोहित पवार यांनी मांडली आकडेवारी - "या प्रकरणात लवकरात लवकर त्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला पाहिजे. जेवढी जास्त शिक्षा कायद्यानुसार होईल तेवढी जास्त व्हावी," अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली. "2014 पासूनची आकडेवारी बघितली तर 50 हजारपेक्षा जास्त महिलांवर अत्याचार झाले आहेत. 13 हजारपेक्षा जास्त लहान मुली अत्याचाराच्या शिकार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिवसाला 24 बलात्कार होतात, तर तासाला एक बलात्कार होतो," अशी आकडेवारी त्यांनी मांडली.
राजकारणासाठी पोलिसांवर दबाव आणू नये - राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णतः ढासळली आहे. पोलिसांवर मोठा ताण आहे. व्हीआयपींच्या सुरक्षेचा ताण असल्याचं ते म्हणाले. "राजकारणासाठी पोलिसांवर दबाव आणणं थांबवायला पाहिजे. महिलांवर अत्याचार करणारा जो कोणी असेल, तो मग सत्ताधारी असो की विरोधक त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, ती होताना दिसत नाही," अशी खंतही रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. "या प्रकरणातील आरोपी अट्टल गुन्हेगार आहे. यापूर्वीही त्यानं अत्याचार केला असून, त्याचा मुलगाही गुन्हेगार आहे. त्यामुळं या प्रकरणात तत्काळ कारवाई व्हावी," अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली.
शक्ती कायद्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्या - "राज्य सरकारनं पुन्हा शक्ती कायद्यासाठी एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावून ठराव घेऊन केंद्र सरकारकडं तो मंजुरीसाठी पाठवावा," अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली. यावेळी शिवसेना (उबाठा) आमदार नितीन देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संग्राम गावंडेंसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा -