अजित पवार विमान अपघाताबाबत सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार का बोलत नाहीत? रोहित पवार म्हणाले...
आमदार रोहित पवार यांनी सीआयडी कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप केलेत.
Published : March 6, 2026 at 8:26 PM IST
पुणे - दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार हे सातत्यानं प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या अपघाताबाबत सीआयडीचा तपास सुरू असून, सीआयडीकडून व्हिएसआर कंपनी मालकाची चौकशी करण्यात आली. विमान अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार आणि जय पवार हे प्रश्न उपस्थित करत असले तरी पार्थ पवार आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार प्रश्न उपस्थित का करत नाहीत? या प्रश्नावर रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
...म्हणून सुनेत्रा काकी बोलत नाहीत - "प्रत्येकाची वेगळी स्टाईल असू शकते. काकी पदावर असल्यानं त्यांना काही गोष्टी बोलता येत नाहीत. पार्थ पवार नुकतेच खासदार झाल्याने त्यांनाही काही गोष्टी सांगता येत नाहीत. जय पवार राजकारणात नसल्यानं ते बोलत आहेत," असं आमदार रोहित पवार म्हणाले. आमदार रोहित पवार यांनी सीआयडी कार्यालयाला भेट दिली.
... तर गुन्हा दाखल होणार - "सीआयडी कार्यालयामध्ये आलो होतो. आमची गाडी आणि ठराविक पदाधिकारी यांना आत सोडण्यास परवानगी दिली नाही. विनंती केल्यावर काही लोकांना आत सोडण्यात आलं. सीआयडी एडीजी यांना माझ्याकडील माहिती आणि रिपोर्टमधील त्रुटी याची माहिती दिली. यावेळी आम्हाला सांगण्यात आलं की, जेव्हा विमान अपघाताचा फायनल रिपोर्ट येईल तेव्हा गुन्हा दाखल करण्यात येईल. दादाच्या रिपोर्टबाबत अजून काहीच झालं नाही," असं यावेळी रोहित पवार म्हणाले.
सीआयडी दबावाखाली काम करते - "विमान अपघाताबाबत काही काळंबेरं झालं असं वाटत आहे. व्हीएसआर कंपनीच्या मालकाची सीआयडी चौकशी झाली. सीआयडी ऑफिसमध्ये येताना त्याच्या सुरक्षा रक्षकाकडं ए के ४७ गन होती आणि तो ती घेऊन चौकशीसाठी आला होता. सिंग याला वाचवायचा प्रयत्न सुरू आहे. मी दिल्लीला जाणार आहे आणि तिथं अरविंद केजरीवाल आणि इतर इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना भेटणार आहे. त्यांना संसदेत विषय मांडायला लावणार आहे. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या संदर्भात राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी करणार आहे. सीआयडी कोणाच्यातरी दबावाखाली काम करत आहे," असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.
