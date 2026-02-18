ETV Bharat / state

'राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलीनीकरण होऊ नये, म्हणूनच अजित पवारांच्याबाबतीत घातपात झाला'- रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचे पुतणे रोहित पवार यांनी दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेत प्रमुख दहा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जाणून घ्या, सविस्तर.

Rohit pawar Press conference on Ajit pawars plane accident
आमदार रोहित पवार पत्रकार परिषदेत बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

February 18, 2026

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलिनीकरण होऊ नये आणि आम्ही सत्तेत बसू नये, यासाठी अजित पवारांच्याबाबतीत घातपात झाला असल्याची शक्यता राष्ट्रीवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी व्यक्त केलीय. अजित पवार यांच्या बारामतीमधील विमान अपघाताबाबत त्यांचे पुतणे रोहित पवार यांनी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंट्रमध्ये दुसरी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी या दुर्घटनेबाबत अनेक नवे आरोप करत अजित पवारांनंतर त्यांच्या पत्नी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसह पार्थ आणि जय हे राजकारणात नवे असल्यानं ते दबावाखाली असल्याचा दावा केला.



विमान कंपनीचा संशयास्पद कारभार, सत्ताधाऱ्यांशी संबंध - "आता तपासयंत्रणांवर दबाव वाढत चाललाय. कारण, यात अनेक बड्या व्यक्ती अडचणीत येऊ शकतात. हळूहळू पुरावे हटवले जात आहेत. त्यामुळे आम्ही करत असलेल्या अनेक मुद्द्यांना आता पुष्टी मिळतेय", असं सांगत अजित पवार यांचं विमान मुद्दाम पाडलं होत का?, अशी शंका अजित पवारांचे पुतणे रोहित पवारांनी बोलून दाखवली. "यात विम्याचा अँगल आहे. तसेच विमानात गरजेपेक्षा जास्त इंधन भरलं होतं. जेणेकरून अपघातानंतर काहीही वाचू नये", असादेखील रोहित पवारांनी मोठा आरोप केलाय.

आमदार रोहित पवार पत्रकार परिषदेत बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)

विमानात अधिकचे फ्युअल टँक - याबाबते काही नवीन व्हिडिओ दाखवत ते म्हणाले की, "कालच एक नवीन व्हिडिओ समोर आलाय. त्यात विमान अपघातानंतर तिथं स्फोट झाल्याचं स्पष्ट होतंय. त्यामुळे पहिल्या पत्रकार परिषदेत अधिकच्या फ्युअल कॅनचा विषय मांडला होता, ते सिद्ध करणारे हे व्हिडिओ आहेत. विमानात अधिकचे फ्युअल टँक होते, ही आमची खात्री झालीय. व्हीएसआरच्या विमानातील कॉकपीटमध्ये कार्लोस नावाचा व्यक्ती ये-जा करायचा. कार्लोस हा व्हेनेजुएलाचा नागरिक आहे. त्याच्याकडे आंतरराष्ट्रीय वैमानिक लायसन्स आहे. मात्र, तो भारतात कसं काय विमान उडवतो? तो इथं पर्यटक म्हणून यायचा. कॉकपीटमध्ये जाऊन विमान उडवायचा. व्हीएसआर कंपनीमध्ये अशा अनेक चुका आहेत. त्या लपवल्या जात आहेत. कारण, कंपनीच्या मालकांचे सत्ताधारी पक्षातील लोकांशी घनिष्ठ संबंघ आहेत", असा गंभीर आरोप रोहित पवारांनी आरोप केलाय.

आमदार रोहित पवार पत्रकार परिषदेत बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)



अपघातात मोबाईल फोन वाचतो आणि ब्लॅक बॉक्सचं प्रचंड नुकसान? -ब्लॅक बॉक्ससंदर्भात मी आधीपासूनच शंका व्यक्त केली होती. यात उद्या जाऊन हे कदाचित व्हॉईस रेकॉर्डिंग नाही, डेटा नसल्याची काही कारणं पुढे येऊ शकतात. ती कारणे येऊ लागली आहेत. त्यामुळे आता यात घातपात असल्याची शंका अधिक बळावू लागलीय. या अँगलकडे बघता येईल, असं मी म्हणालो होतो. त्यानुसार याबाबतचं एक स्पष्टीकरण केंद्र सरकारची एजन्सी AAIB कडून आलंय की कदाचित ब्लॅक बॉक्समध्ये अडचण असू शकते. त्याचा काही भाग जळून नष्ट झालाय, असं ते म्हणतात.

रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत कोणते गंभीर आरोप आणि प्रश्न केलेत?

  1. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलिनीकरण होऊ नये आणि आम्ही सत्तेत बसू नये, यासाठी अजित पवारांच्याबाबतीत घातपात झाला असावा.
  2. विमानात गरजेपेक्षा जास्त इंधन भरलं होतं. जेणेकरून अपघातानंतर काहीही वाचू नये.
  3. व्हीएसआरच्या विमानात व्हेनेजुएलाचा नागरिक असलेला कार्लोस हा भारतात पर्यटक म्हणून कसं काय विमान उडवतो?
  4. फ्युअल टँक पूर्ण का भरला होता?
  5. ब्लॅक बॉक्स जळतो का?
  6. विमानाच्या आगीत एक मोबाईल सापडतो. काही कागद सापडतात. पण, ब्लॅक बॉक्स नष्ट होतो?
  7. व्यक्तींची जबाबदारी होती, म्हणजे अकाऊंटेबल मॅनेजर, सेफ्टी मॅनेजर यांची चौकशी झालीय का? यांचा अकाऊंटेबल मॅनेजर कोण आहे?
  8. लायबिलिटी इन्शुरन्स हा 210 कोटी रूपये इतका होता.
  9. 5000 मीटर दृष्यमानतेचा डीजीसीएचा नियम असताना विमान परत गेलं नाही.
  10. गोपी नावाचा व्हिएसआरचा एक हँडलर कंपनीची आपली सोयीची कागदपत्रे तयार करत आहे.

ब्लॅक बॉक्स जळतो का?- फ्युअल टँक हे विमानाचे टॉयलेट असलेल्या ठिकाणी ठेवलं जात. त्याच्या मागच्याच बाजूला ब्लॅक बॉक्स असतो. या विमानात फ्युअल टँक पूर्ण भरलेला होता. तुम्हाला जर फक्त बारामतीत जायचं होतं, तर फ्युअल टँक पूर्ण का भरला होता? एवढं मुंबईत पेट्रोल स्वस्त आहे, म्हणून ते घेऊन बारामतीला जात होतात का? ब्लॅक बॉक्स जळतो का?, याबाबत जाणकारांनी सांगितलंय की 1100 डिग्रीमध्ये एक तास ठेवलं तर ब्लॅक बॉक्सचं नुकसान होऊ शकतं. ब्लॅक बॉक्समध्ये CVR म्हणजे व्हाईस रेकॉर्डर आणि FDR म्हणजे फ्लाईट डेटा रेकॉर्ड असतो.

अजित पवारांचे चारही मोबाईल रिकव्हर होण्याच्या स्थितीत- "विमानातील हाईट आणि स्पीड याचा सगळा डेटा त्यात नोंदवला जातो. ब्लॅक बॉक्स हा विमानाच्या मागच्या बाजूला असतो. अजितदादांच्या विमानाचा तो मागचा भाग जळालेला नाही. तांब्याच्या वायर पूर्ण नष्ट होत नाहीत. तांब्याचा मेल्टिंग पॉईंट तुलनेनं कमी असतो. तरी त्या जळालेल्या नाहीत. त्यामुळं AAIB चं जे निव्वळ स्टेटमेंट होतं, त्याला काही अर्थ नाही. विमानाच्या आगीत एक मोबाईल सापडतो. काही कागद सापडतात. पण, ब्लॅक बॉक्स नष्ट होतो? अजित पवारांकडे असणारे चारही मोबाईल रिकव्हर होण्याच्या स्थितीत असल्याचं सांगितलं जातंय. तसंच त्यातील डेटाचं काय करायचं हा त्यांच्या कुटुंबाचा प्रश्न आहे. कारण, तो त्यांचा व्यक्तिगत डेटा आणि माहिती आहे. त्या फोनमध्ये असणारा डेटा, माहिती, गोष्टींचं, आणि इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांचं काय करायचं हे त्यांचा परिवार ठरवेल. तपासाच्या कागदपत्रांमध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृपा करून फक्त कागदाला कागद जोडू नका, त्याची सखोल चौकशी करा", अशी मागणी यावेळी आमदार पवार यांनी केली.

विम्याचा अँगल काय - अजित पवार यांच्या विमान उपघातात विम्याचादेखील एक अँगल असल्याचं रोहित पवारांनी यावेळी सांगितलं. "ज्यावेळी ते विमान व्हिएसआरनं विकत घेतलं तेव्हा त्याची किंमत 35 कोटी होती. मात्र, आता त्याच्या इंजिनची गुणवत्ता पाहिली तर ते जास्तीजास्त 10 ते 15 कोटी रूपयाला विकलं गेलं असतं. कंपनीनं ते जरी 10 कोटीत दिलं असतं तरी ते न घेणंच योग्य ठरलं असतं. कारण, प्रत्येक जेट इंजिनची काम करण्याची एक क्षमता असते. या विमानाची उड्डाण क्षमता संपलेली होती. तरीही या विमानाची आजची विम्याची किंमत ही 55 कोटी रूपये इतकी आहे. लायबिलिटी इन्शुरन्स हा 210 कोटी रूपये इतका होता. यात विमानात बसलेल्या पाचही जणांचा समावेश असतो. यात पायलटला मिळणारा विमाही येतो. मात्र, कंपनीतील ज्या व्यक्तींची जबाबदारी होती, म्हणजे अकाऊंटेबल मॅनेजर, सेफ्टी मॅनेजर यांची चौकशी झालीय का? यांचा अकाऊंटेबल मॅनेजर कोण आहे? याबाबत काही माहिती समोर आलेली नाही", याकडे रोहित पवारांनी लक्ष वेधलं.



पायलटची भूमिकाही संशयास्पद - "या कामात पायलटचा वापर करून हा घातपात झाला असावा, असं मी म्हणालो होतो. जर विमानात फ्युअल जास्त असेल तर स्फोट मोठा होईल, अशी शंका आमच्या मनात आहे. ही शंका आता खरी ठरताना आपल्याला दिसतेय. त्यांनी आपला अधिकृत फ्लाईट प्लॅन डीजीसीएला सांगितला नव्हता. पुणे हे दुसरं एअरपोर्ट देता येत नाही, कारण सकाळी तिथं डिफेन्सचं फ्लाईंग असंत. सोलापूर आणि चिपीही देता येत नाही, तिथंही अडचणी आहेत. ते फक्त मुंबई एअरपोर्ट देऊ शकतात. 5000 मीटर दृष्यमानतेचा डीजीसीएचा नियम आहे. असं असताना तुम्ही उगाच फेरफटका मारत बसण्यापेक्षा परत जायला हवं होतं, पण तसं झालं नाही. यात गोपी नावाचा व्हिएसआरचा एक हँडलर फार करामती असल्याची माहिती आहे. आता, या कंपनीची आपली सोयीची कागदपत्रे तयार करण्याची सुरू आहे. त्यामुळं तपास यंत्रणांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि यांच्या ईमेलचीदेखील चौकशी करावी".

मोठी रिस्क घेऊन आपण हा लढा देतोय- "तपास यंत्रणा त्यांचे काम करतीलच. पण सामान्यांनी हा अपघात की घातपात हा विषय लावून धरायला हवा. आता राजकीय व्यक्तीदेखील पत्र लिहून सीबीआय चौकशीची मागणी करत आहेत. मात्र, सुनेत्रा काकी, पार्थ आणि जय हे राजकारणात नवखे आहेत. त्यांना अजून हे राजकारण नीटसं कळलेलं नाही. मी जे काही करतोय, तो माझा वैयक्तिक निर्णय आहे, मी यासाठी कुणाचीही परवानगी घेतलेली नाही. आयुष्याच्या शेवटी त्यावेळी आपण काहीच केलं नाही, असं वाटायला नकोय. त्यामुळे मोठी रिस्क घेऊन आपण हा लढा देतोय", असंही रोहित पवार शेवटी म्हणालेत.

संपादकांची शिफारस

