'राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय व्यक्तीची निवड नको'-रोहित पवार यांची मागणी

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय व्यक्तीची निवड नको, अशी आमदार रोहित पवार यांनी मागणी केली. वाचा, सविस्तर

रोहित पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 3, 2026 at 6:59 PM IST

पुणे: भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर सर्वत्र संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. अशातच गेल्या काही दिवसांपासून राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिकामे आहे. राज्य सरकारनं आता राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय व्यक्तीची निवड न करता मीरा बोरवणकर, मेधा गाडगीळ आणि वर्षा देशपांडे यांच्यातील एकाची महिला आयोगावर निवड करावी, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज व्यक्त केलं.



पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातून माणुसकीला काळीमा फासणारी आणि संपूर्ण समाजमन हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. नसरापूर येथे एका अवघ्या साडे तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्यानं राज्यभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर आज आमदार रोहित पवार यांनी पीडित मुलीच्या घरच्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.


यावेळी आमदार रोहित पवार म्हणाले," आज मी पीडित मुलीच्या घरच्यांची भेट घेतली आहे. त्यांची एकच मागणी आहे की ज्या व्यक्तीनं हे कृत्य केले, त्याला फाशी मिळाली पाहिजे. लवकर फाशी झाली पाहिजे, अशी मागणी कुटुंबीयांची आहे. तसेच कुटुंबीयांची आर्थिक मागणी नाही .या घटनेबाबत बाल हक्क आयोगानं दखल घेतली आहे. मात्र, महिला आयोगानं अजून घटनेची दखल घेतली नाही. अध्यक्ष जरी नसले तरी आयोगानं दखल घेतली पाहिजे. लोकं भावनिक आहेत. त्यामुळे काल (शनिवारी) आंदोलन झालं. तिथं पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आल्या होत्या. त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याशी बोलणं करुन दिलं. 14 दिवसात या प्रकरणाचा निकाल लावणार, असं मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं आहे. पण, ही फक्त घोषणा होऊ नये. महिला आयोगाचे पद रिक्त आहेत. त्यावर मीरा बोरवणकर, मेधा गाडगीळ आणि वर्षा देशपांडे यांच्यातील एकाची महिला आयोगावर निवड करावी. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीची निवड करण्यात येऊ नये. तसेच विधानसभेत संमत झालेला शक्ती कायदा अंमलात आला पाहिजे. शक्ती कायदा आणण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न केले पाहिजे.

दरम्यान, नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी अशोक खरातला अभय दिले होते, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता.

