आमदार रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले "हे शासन विनाकारण विरोधकांवर..."

आमदार रोहित पवार यांनी बांधकाम व्यवसायिक यशवंत बिवलकर आणि मंत्री संजय सिरसाट यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला होता. यानंतर मााध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरकारवर टीका केली.

ROHIT PAWAR ON GOVERNMENT
प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 4:20 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 5:19 PM IST

नवी मुंबई : सिडको आणि राज्य शासनाला हाताशी धरून बांधकाम व्यवसायिक यशवंत बिवलकर आणि मंत्री संजय सिरसाट यांनी 50 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. "या बांधकाम व्यावसायिकाला शासन पाठीशी घालत आहे. मात्र हेच शासन विरोधकांवर कारवाई करताना सक्रिय होतं," अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली.

गृह विभाग आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतंय : सिडकोच्या भूखंड प्रकरणातील गैरव्यवहार प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. राखीव वन आणि सरकारी क्षेत्रावर अनियमितता व शासनाची दिशाभूल केल्यामुळं वन विभागानं यशवंत बिवलकर यांच्याविरोधात पोलिसात तक्रार केली आहे. "वन विभागाच्या माध्यमातून तक्रार दाखल होऊनही बांधकाम व्यवसायिक बिवलकर यांच्यावर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न रोहित पवार यांच्या विचारला. राजकीय पाठिंबा व पैसा असला की गृह विभाग आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतं," असं म्हणत आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका केला.

प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)

सिडकोनं भूमिपुत्रांची जमीन परत द्यावी : "सिडकोनं भूमिपुत्रांची जमीन घेतली आहे. सिडकोनं वादग्रस्त जमीन कंत्राटदार विकासक यांना न देता भूमिपुत्रांना द्यावी. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरावे मागितले होते. पुरावे देऊन देखील मुख्यमंत्री काहीही ॲक्शन घेत नसतील तर आपण असं समजायचं का? की कुठंतरी या प्रकरणात भाजपाच्या नेत्यांचा हात आहे. पोलीस विभाग हा एकनाथ शिंदे यांच्या बोलण्यावर चालत नाही. तर तो विभाग देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दानं चालतो. सर्वसामान्य लोकांचा मुद्दा आला तर पोलिसांकडून मोघम उत्तरं दिली जातात," असं आमदार पवार म्हणाले.

विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी हे शासन सक्रिय : "विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी हे शासन सक्रिय आहे. विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी हे शासन पुराव्याशिवाय देखील कारवाया करतं, स्वतःच्या पक्षाच्या व्यक्ती असल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते. मात्र, विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी हे शासन पुढं आहे. त्यामुळं हे शासन कुठतरी पक्षपात करतं", अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली.

Last Updated : October 28, 2025 at 5:19 PM IST

