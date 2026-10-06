MPSC अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडं राजीनामा पाठवला, रोहित पवारांचा दावा, भाजपाचा पलटवार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला आहे, असा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
Published : October 6, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 10:40 AM IST
पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला आहे, असा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय न घेतला गेल्यास पुणे शहर बंद पाडू, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला.
गेल्या पाच दिवसांपासून रोहित पवार हे एमपीएससीच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांसोबत पुण्यातील एस.एम जोशी पुलाजवळ सुरु असलेल्या आंदोलनात बसून आहेत. मात्र, आता राज्य सरकारने विवेक भीमनवार (Vivek Bhimanwar) यांचा राजीनामा तातडीने घ्यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
"रोहित पवार यांनी संविधानाचा अभ्यास करावा, एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा द्यायचा असेल तर तो मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा लागतो, एखाद्या आमदाराला राजीनामा द्यायचा असेल तर तो विधानसभा अध्यक्षांकडे द्यावा लागतो, तसाच MPSC अध्यक्षांना राज्यपालांकडे राजीनामा द्यावा लागतो. त्यामुळे रोहित पवार हे अफवा पसरवत आहेत," असा पलटवार भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केला.
"आंदोलनाला प्रतिसाद मि्ळत नसल्याने बारामतीमधून कार्यकर्ते आणावे लागतात. आजोबा मुख्यमंत्री होते त्यामुळे रोहित पवार आमदार झाले, नाहीतर ते साधे ग्रामपंचायत सदस्य देखील झाले नसते. रोहित पवार यांनी स्वाभिमान गहाण ठेवला आहे. अदानी यांची गाडी चालवताना तुमचा स्वाभिमान कुठे गेला होता? आजोबांच्या जीवावर तुम्ही आमदार झाले," अशी टीकाही नवनाथ बन यांनी केली.