कुंभमेळ्याच्या कामात 7 ते 8 हजार कोटींचा महाघोटाळा; आमदार रोहित पवारांचा खळबळजनक आरोप
आमदार रोहित पवार यांनी नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा विकासकामांत 7 ते 8 हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे.
Published : November 4, 2026 at 8:04 PM IST
नाशिक : ''नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुंभमेळ्यासाठी मंजूर झालेली 35 हजार कोटी रुपयांची कामे प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. उलट जे रस्ते चांगले होते, ते उकरून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात प्रवास करणाऱ्या 15 नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. विकासकामांमध्ये सुरू असलेला हा भ्रष्टाचार नाशिककर आणि आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही'', असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. रोहित पवार हे नाशिक दौऱ्यावर आले असता, त्यांनी पंचवटी येथील रामकुंडावर सुरू असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांची पाहणी केली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
महाकुंभमेळ्यात गोदावरीच्या पाण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असून, इथे येणाऱ्या भाविकांना पवित्र पाणी पाहायचं असतं; पण दुर्दैवानं ते पाणी सध्या इथं दिसत नाही. यासाठी खालच्या बाजूला बंधारा बांधणं आवश्यक आहे. एमआयडीसी (MIDC) आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मी 20 दिवसांची मुदत देतो. ज्या कंपन्यांमधून केमिकलचं रासायनिक पाणी नदीत सोडलं जात आहे, त्यावर त्यांनी तातडीनं कारवाई करावी, अन्यथा त्यांना हे महागात पडेल. कुंभमेळ्याला येणाऱ्या साधू-संतांना केमिकलचं दूषित पाणी मिळण्याची आणि त्यामुळे आजार पसरण्याची दाट शक्यता आहे, अशी भीती व्यक्त करत आमदार रोहित पवार यांनी कुंभमेळा कामांमध्ये 7 ते 8 हजार कोटींचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा थेट आरोप केला आहे.
गोदावरीत गटाराचं पाणी आणि कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार
"मी प्रयागराजला गेलो होतो, तिथे कुंभमेळ्यासाठी 7500 कोटी रुपये खर्च झाले होते आणि जवळपास 50 ते 60 कोटी भाविक आले होते. मात्र, इथे नाशिकमध्ये थेट 35 हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. मी स्वतः रामकुंडावर जाऊन स्थानिक नागरिक आणि धार्मिक विधी करणाऱ्या पुरोहितांशी बोललो, तेव्हा 'हा पैसा कुठे खर्च होतोय, हे आम्हालाच माहिती नाही', असं त्यांनी सांगितलं. इथे भाविकांसाठी मूलभूत सुविधाच नाहीत. शहराच्या बाहेरील बाजूस 1 हजार कोटी रुपये खर्च करून जी कामे सुरू आहेत, त्यांना फारसं महत्त्व नाही; कारण भाविक मुख्यत्वे रामकुंडावर येणार आहेत आणि इथे पाण्याचे कोणतेही योग्य नियोजन केलेलं नाही. या पाण्यातील ऑक्सिजनचं प्रमाण शून्य झालं असून, यामुळे कर्करोग होऊ शकतो, इतके घातक रासायनिक घटक या पाण्यात मिसळले आहेत. देशभरातून पवित्र साधू-संत आणि भाविक इथे येऊन या पाण्यात डुबकी मारणार आहेत, मग या दूषित पाण्याबाबत सरकार काय करणार आहे? लोकांची विष्ठा आणि गटारांचे घाण पाणी थेट गोदावरीत सोडले जात आहे", असा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला.
ध्वजारोहण सोहळ्यात स्थानिक नागरिक आणि दिग्गजांचा अवमान
"नाशिकमधील ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी देशाच्या राष्ट्रपती आल्या होत्या. अशा कार्यक्रमांचा प्रोटोकॉल राज्यातील सरकार आणि त्यांचे नेते ठरवत असतात. मात्र, राष्ट्रपतींना राम मंदिरात दर्शनासाठी का नेण्यात आलं नाही? असा सवाल जनतेनं उपस्थित केला आहे. तिथे वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी जे शंख खरेदी करण्यात आले, त्यातही मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. कार्यक्रमात साधू-संत आणि महंतांना बसण्यासाठी साधी जागा नव्हती, तसंच स्थानिक नाशिककरांनाही या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी पास किंवा जागा दिली गेली नाही. नाशिककरांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, प्रशासनानं इथं सरळ सरळ दुजाभाव केल्याचा आमचा आरोप आहे. एवढंच नव्हे तर छगन भुजबळ साहेबांना प्रोटोकॉलनुसार निमंत्रित करण्यात आलं नाही आणि इतर अनेक दिग्गजांनाही बसण्यासाठी योग्य जागा दिली गेली नाही", असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.
कुंभमेळा कामात 7 ते 8 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार
"नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केवळ जळगावचे आणि त्यांच्या विश्वासातील अधिकारी आणून ठेवले आहेत. प्रशासकीय कामांसाठी नाशिकचे किंवा राज्यातील इतर भागांतील अधिकारी चालत नाहीत का? गिरीश महाजन यांनी आपल्या बगलबच्च्यांना आणि नातेवाईकांना तब्बल 5 ते 7 हजार कोटी रुपयांची कामे वाटून दिली आहेत. हा सर्व भ्रष्टाचार आम्ही पुराव्यासह जनतेसमोर आणणार आहोत. गिरीश महाजन आणि ठराविक अधिकाऱ्यांचा यामागे काय हेतू आहे, हे आम्हाला पुरते ठाऊक आहे. देवाच्या आणि धर्माच्या नावावर भ्रष्टाचार करण्याचं पाप हे लोक करत आहेत. आम्ही या सर्व गैरव्यवहारासह गोदावरी प्रदूषणाचा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने हाती घेत आहोत", असा घणाघात आमदार रोहित पवार यांनी केला.
अजितदादांच्या पक्षात अनेक अतृप्त आत्मे
"अजितदादांमुळेच तो पक्ष (राष्ट्रवादी काँग्रेस) 100 टक्के सत्तेत आला आहे. काही नेत्यांनी तर थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन या राजकीय अपघाताची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारे पत्र दिलं होतं. मी छगन भुजबळ साहेब आणि दादा भुसे साहेब यांच्यावर फारसं बोलणार नाही; कारण ते सध्या केवळ सुनेत्रा वहिनींना मार्गदर्शन करण्यात व्यस्त आहेत, बाकी पक्षातील कोणाला कोणाचे काही पडलेलं नाही. अजितदादांच्या पक्षात अनेक अतृप्त आत्मे असून, आगामी काळात पार्थ आणि जय पवार यांच्यातही द्वेष निर्माण करून त्यांना एकमेकांपासून वेगळे केलं जाईल. त्यांच्यात वाद लावण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जाईल. भाजपा हा असा पक्ष आहे, जो दुसऱ्यांचा परिवार देखील फोडू शकतो. भाजपामध्ये अनेक राजकीय चाणक्य असून, ते अजितदादांच्या पक्षातील याच अतृप्त आत्म्यांचा वापर करून घेतील", असा खळबळजनक दावा रोहित पवार यांनी केला.
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