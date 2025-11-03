ETV Bharat / state

मंत्र्यांच्या कंपाऊंड वॉलवर ग्रेनाईट! मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय 13 मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधींचा दुरुस्ती खर्च - रोहित पवार यांचा गंभीर आरोप

आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांवरील खर्चावरून राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

आमदार रोहित पवार
November 3, 2025

मुंबई : मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर केला जाणारा वारेमाप खर्च हा नेहमी चर्चेचा विषय असतो. आता महायुती सरकारमधील 13 मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेता कोट्यवधी रुपयांचा दुरुस्ती खर्च झाल्याचा आरोप करत, आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी काही पुरावे समोर आणले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता आणि गुणनियंत्रण विभागाने तयार केलेला हा गोपनीय अहवाल असून, त्यात अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आले आहे.

अहवालात काय? : दक्षता आणि गुणनियंत्रण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता वि. प. पाटील यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार, 31 डिसेंबर 2024 आणि 11 डिसेंबर 2024 रोजी 13 बंगल्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली. प्रचलित पद्धतीनुसार, नवीन मंत्री येताच जुनी कामे पुन्हा केली जातात, त्यामुळं तपासणी करणं कठीण होतं. तरीही, कागदपत्रांच्याआधारे कामांची पुनरावृत्ती नसल्याचं सिद्ध झालं नाही. दुरुस्तीऐवजी मूलस्वरूपाची कामे केली गेली, तर AMC (वार्षिक देखभाल करार) असतानाही SLR आणि SDR अंतर्गत अतिरिक्त कामे घेतली गेली.


बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी अनिवार्य : सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, शासन निर्णयानुसार मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी अनिवार्य आहे, पण अशी कोणतीही परवानगी घेतली गेली नाही. निविदा एकत्रित काढण्याऐवजी कामे विभागली (स्प्लिट) गेली, जे शासन नियमांचं उल्लंघन आहे. लक्झरी आयटम्सच्या बाबतीत, कंपाऊंड वॉलवर ग्रॅनाइट क्लॅडिंग केले गेले. विशेष म्हणजे संरक्षक भिंतीवर ग्रॅनाइट कुठेही लावले जात नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात किंवा सह्याद्री अतिथिगृहातही असे काम केलेले नाही, याकडं लक्ष वेधण्यात आलं आहे. फर्निचरमध्येही मानकांपेक्षा जास्त आणि महागड्या वस्तू घेण्यात आल्या आहेत. कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित असतानाही असे उच्च दर्जाचे खर्च चुकीचं असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.


स्वतंत्र चौकशीची गरज : अहवालात वर्षनिहाय खर्चाची यादी दिली असून, तीन वर्षांचा खर्चही सर्वसाधारण मानकांपेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे. स्टेशनरी, गॅस इत्यादी बाबी सामान्य प्रशासन विभागाने पुरवायच्या असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुरवल्या, ही गंभीर अनियमितता आहे. फर्निचर खरेदीचे जॉब्स विभागलेले असून, भांडार शाखेकडून माहिती मिळाली नाही, ज्याची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. दोन्ही उपविभागांच्या फॉर्म-15 मध्ये फर्निचर खरेदीची नोंद नाही, पण प्रत्यक्ष जॉब नंबर्स आणि साइट व्हिजिटमध्ये खरेदी सिद्ध झाली. यावरून फॉर्म-15 चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचं स्पष्ट होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.



30 कोटी रुपये खर्च : याविषयी प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार म्हणाले, "केवळ कागदोपत्री काम दाखवून मंत्र्यांच्या बंगल्यावर 30 कोटी रुपये खर्च केल्याचा घोटाळा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढे आणला असता, हा मुद्दा मी गेल्यावर्षीच विधानसभेत मांडला होता. आता दक्षता आणि गुणनियंत्रक मंडळाने केलेल्या चौकशीतही हा घोटाळा झाल्याचं सिद्ध झालं आहे. मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर सरकारी पैशाची कशी उधळपट्टी केली, याची विस्तृत चिरफाड या अहवालात केलेली आहे. एकीकडं सरकारकडं पैसे नाही आणि दुसरीकडं भिंतीना ग्रेनाइटचे कंपाऊंड? विशेष म्हणजे बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असते, परंतु बिचाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचीही परवानगी घेतली नसल्याचं या अहवालात समोर आलं आहे. गतवर्षी मी हा मुद्दा मांडला असता मध्येच उभं राहून मोठ्या तावातावाने आरोप खोटे असल्याच्या पोकळ डरकाळ्या फोडणारे मंत्री गुलाबराव पाटील आता यावर स्पष्टीकरण देतील का? दोषी कार्यकारी अभियांत्यासह इतर अभियंत्यांवर अजूनही कारवाई झालेली नाही. तत्काळ कारवाई करा अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात सरकारची धिंड काढल्याशिवाय राहणार नाही," असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला आहे.

