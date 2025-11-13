ETV Bharat / state

पत्नी असलेल्या राजकीय पक्षाकडं पतीचा 'स्वाभिमानी' प्रस्ताव; युती न झाल्यास स्वबळावर लढणार!

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अमरावतीमध्ये जिल्ह्याचं राजकारण तापलं आहे. तसंच राणा दाम्पत्य एकमेकांविरोधात उभं ठाकण्याची शक्यता आहे.

YUVA SWABHIMAN PARTY BJP
नवनीत राणा (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
अमरावती : जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषद आणि दोन नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचं राजकारण तापलं आहे. या निवडणुकीत अमरावतीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या पत्नी, भाजपा नेत्या नवनीत राणा हे एकमेकांविरोधात उभे ठाकण्याची शक्यता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

आमदार राणांचा भाजपाला प्रस्ताव : अमरावतीमध्ये आमदार रवी राणा यांनी युवा स्वाभिमान पक्षाची कोअर कमिटी बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कशा पद्धतीनं लढायच्या यावर सविस्तर चर्चा झाली. युवा स्वाभिमान पक्षानं भाजपाचे निवडणूक प्रभारी आणि राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना युतीसाठी प्रस्ताव दिला आहे.

तर स्वबळावर लढू : "युतीसाठी आम्ही भाजपाकडं प्रस्ताव पाठवला आहे. दोन दिवसांत प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आम्ही स्वबळावर निवडणूक लढण्यास सज्ज आहोत. आमची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे," अशी प्रतिक्रिया युवा स्वाभिमान पक्षाचे प्रवक्ते नाना आमले यांनी दिली. आमले यांच्या या वक्तव्यामुळं राणा दाम्पत्याचा राजकीय निर्णय आता भाजपाच्या प्रतिसादावर अवलंबून राहणार आहे.

राणा दाम्पत्याचं राजकीय समीकरण : रवी राणा हे युवा स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक, अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या पत्नी नवनीत राणा यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. भाजपाकडून लोकसभेची उमेदवारी मिळावी म्हणून त्यांनी थेट पक्षात प्रवेश केला होता. काही भाजपा नेत्यांनी त्यांच्या प्रवेशाला विरोध केला होता. परंतु पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयानंतर नवनीत राणा यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडली. राजकारणात राणा दाम्पत्य नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलं आहे. नवनीत राणा यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतरच पक्षातील काही स्थानिक नेते अस्वस्थ झाले होते. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी युवा स्वाभिमान पक्षानं आता भाजपाकडेच युतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

भाजपाकडून काय निर्णय? : भाजपाकडून या प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेतला जाईल, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. जर युती झाली, तर राणा दाम्पत्य एकाच आघाडीवरून लढताना दिसतील. मात्र, युती न झाल्यास अमरावती जिल्ह्यात राणा विरुद्ध राणा असा अनोखा सामना रंगू शकतो.

स्थानिक राजकारणातील नवीन समीकरणं : या घडामोडींमुळं अमरावतीच्या राजकारणात नवं समीकरण तयार होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. भाजपा आणि युवा स्वाभिमान पक्षातील युती झाली नाही. तर मतविभाजनाची शक्यता निर्माण होईल. दोन्ही पक्ष स्वबळावर मैदानात उतरल्यास जिल्ह्यातील सत्ता समीकरणात मोठे बदल घडू शकतात.

