खासदार ओमराजे निंबाळकरांच्या ऑपरेशन टायगरला आमदार जगजीतसिंह राणानी ऑपरेशन लोटसनं दिला धक्का
धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील 10 नगरसेवकांचा भाजपामध्ये प्रवेश झालाय. उद्धव ठाकरेंच्या नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केलाय. उल्लेखनीय म्हणजे उध्दव ठाकरेंच्या पक्षाचे नगरसेवक खा. ओमराजेच्या संपर्कात होते.
Published : August 20, 2026 at 7:19 PM IST
सोलापूर - खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्या पासून धाराशिव जिल्ह्यात ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू होती. धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षातील नगरसेवक ऑपरेशन टायगर माध्यमातून शिंदे सेनेत प्रवेश करणार होते. मात्र आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांनी ऑपरेशन लोटसच्या माध्यमातून या सर्व नगरसेवकांचा भाजपा प्रवेश घडवून आणला आहे. सोलापुरातील बालाजी सरोवर या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये भारतीय जनता पार्टीची पश्चिम महाराष्ट्र बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, किरीट सोमैया, आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी तुळजापूर मतदार संघाचे भाजपा आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील कळंब येथील नगरसेवकांसोबत दाखल झाले होते.
ऑपरेशन टायगर असो किंवा ऑपरेशन लोटस सर्व काही एकच - आमदार राणा जगजीत सिंह यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितलं, धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब नगर परिषदेचे ठाकरे शिवसेनेचे 9 आणि काँग्रेसच्या 1 नगरसेवकाचा भाजपा प्रवेश होणार आहे. ठाकरे सेनेचे सर्व नगरसेवक हे विकासासाठी भाजपामध्ये आले आहेत. धाराशिवचा विकास भाजपाच्या नेतृत्वाखालीच होऊ शकतो, म्हणून त्यांनी भाजपा प्रवेश केला आहे. भाजपा हा धाराशिव जिल्ह्यातील मोठा पक्ष आहे. ओमराजे किंवा कैलास हे माझे जुने सहकारी आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आम्ही काम करतोय, त्यामुळे ऑपरेशन टायगर किंवा ऑपरेशन लोटस असे समजायचे कारण नाही. धाराशिव जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर तसंच मोठे प्रकल्प आणण्यासाठी आमचे लक्ष आहे. ऑपरेशन टायगरकडे जाणारे ऑपरेशन लोटसमध्ये आले या प्रश्नावर राणाजगजीतसिंह पाटील म्हणाले, आम्ही सगळे एकच आहोत. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना नेते मानून आम्ही काम करतो. ऑपरेशन टायगर किंवा ऑपरेशन लोटस असे काही नाही.