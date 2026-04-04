'हा बच्चू नाहीतर बिच्छू! टोळीच्या माध्यमातून बच्चू कडू यांनी किती जणांना यमसदनी पाठवलं?' आमदार प्रवीण तायडे यांचा गंभीर आरोप

अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे यांनी माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करत टीकेची झोड उठवली आहे.

आमदार प्रवीण तायडे आणि बच्चू कडू (ETV Bharat Reporter)
Published : April 4, 2026 at 4:27 PM IST

अमरावती - जिल्ह्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारा वाद उफाळून आला असून, अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे यांनी माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करत टीकेची झोड उठवली आहे."स्वतःला समाजसेवक म्हणून सादर करणारे बच्चू कडू हे प्रत्यक्षात विषारी विंचूसारखे आहेत. ते बच्चू नाही तर बिच्छू आहेत," असा आरोप आमदार तायडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

ऑडिओ क्लिपमुळं पेटलं प्रकरण - आमदार प्रवीण तायडे यांचे चुलत भाऊ अभिजीत तायडे यांना अपघाताच्या स्वरूपात ठार मारण्याचा कट रचण्यासंदर्भातली कथित ऑडिओ क्लिप आमदार प्रवीण तायडे यांच्या हाती लागली. ही क्लिप समोर आल्यानंतर चांदूर बाजार पोलीस ठाण्यात बच्चू कडू आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आमदार प्रवीण तायडे म्हणाले की, राजकारणात मतभेद असतात. पण, एखाद्याचा जीव घेण्याचा कट रचणं हा अत्यंत खालच्या पातळीचा प्रकार आहे.

राजकारणात असा प्रकार कधीच पाहिला नाही - "आपल्या अमरावती जिल्ह्यात आजपर्यंत अशा स्वरूपाचं राजकारण कधीही पाहिलं नाही. गेल्या अनेक दशकात विविध आमदार आपण जिल्ह्यात पाहिलेत. पण, कधीही कुणी अशा प्रकारचा जीवघेणा कट रचल्याच पाहिलं नाही. ही घटना धक्कादायक आहे. त्यांनी ऑडिओ क्लिपमध्ये काही कथित विधानांचा उल्लेख करत बच्चू कडूंनी स्वतःची तुलना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी केला, असा आरोपही आमदार प्रवीण तायडे यांनी केला.

कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर - आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत आमदार प्रवीण तायडे म्हणाले "ही क्लिप समोर आली नसती तर एखाद्या चार वर्षाच्या मुलानं वडील गमावला असता. मी तर आमदार आहे. मात्र, माझ्या चुलत भावाच्या आई-वडिलांना मी काय तोंड दाखवलं असतं? हा प्रकार समोर आल्यावर मी माझ्या भावाला सध्या राजकीय कामांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला."

विकासकामांमुळं राजकीय द्वेष - अचलपूर मतदारसंघातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती दिल्यामुळं बच्चू कडू यांना अस्वस्थता निर्माण झाली. अमरावती- परतवाडा मार्ग, राजुरा प्रकल्प, पुनर्वसन योजना यांसारख्या कामांचा उल्लेख करत आमदार तायडे म्हणाले, "20 वर्षात जे झालं नाही ते आता होत असल्यामुळे हा कट रचला गेला असावा. बच्चू कडू यांना मतदारसंघाचा विकास करता आला नाही .शेतीवर आधारित कुठलाही प्रकल्प त्यांनी आणला नाही. संत्रा उद्योग प्रकल्पही त्यांनी आणला नाही. चांदूरबाजार येथे ते एमआयडीसी आणू शकले नाहीत. परतवाडा येथील एमआयडीसी नव्यानं सुरू करण्यातही त्यांना यश मिळालं नाही. फिनले मिल देखील त्यांच्या काळात बंद पडली."

पोलीस तपासाची मागणी - "या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी. विशेष म्हणजे, या क्लिपमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील टोळ्यांचा उल्लेख येतो. यवतमाळची टोळी, वणी येथील टोळी यासोबतच चाटू बाबांचा उल्लेखही आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी व्हायला हवी. ज्या टोळीचा उल्लेख ऑडिओ क्लिपमध्ये आहे त्या टोळीचा मोरक्या स्वतः बच्चू कडू आहेत का? याची देखील चौकशी व्हावी आणि गत वीस वर्षात या टोळीच्या माध्यमातून बच्चू कडू यांनी किती जणांना यमसदनी पाठवलं याची देखील चौकशी व्हावी. तसेच यांची सत्ता असताना त्यांनी या गोष्टी दडपून टाकल्यात का? याची देखील चौकशी व्हावी," असं आमदार प्रवीण तायडे म्हणाले.

मतदारांवर बॉम्ब टाका - "निवडणुकीत आपला पराभव झाला हे खरंतर बच्चू कडू यांच्या चांगल्या जिव्हारी लागला आहे. मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांचं पाठबळ असल्यामुळं गत दीड वर्षात मतदार संघात मी विकास कामांचा झपाटा लावलाय. आणखी साडेतीन वर्ष बाकी आहेत. आम्ही विकास करत आहोत. यामुळं बच्चू कडू यांचे पोट दुखतंय. यामुळे त्यांनी माझ्या चुलत भावाला मारण्याचा कट रचला. खरंतर 80 हजार मतांनी मी निवडून आलो. ज्या 80 हजार मतदारांनी त्यांचा पराभव केला त्यांच्यावर बच्चू कडू यांनी बॉम्ब टाकावा," असं देखील प्रवीण तायडे म्हणाले. पत्रकार परिषदेला भाजपाचे शहराध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे, भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी, भाजपा नेते तुषार भारतीय उपस्थित होते.

गुन्हा दाखल, राजकीय वातावरण तापलं - अभिजीत तायडे यांच्या तक्रारीवरून चांदूरबाजार पोलीस ठाण्यात बच्चू कडू व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात शुक्रवारी गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेमुळे अमरावतीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील घडामोडींकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.

