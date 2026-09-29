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आमदार प्रतापराव चिखलीकरांचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, एका महिन्याचं मानधन देणार

नांदेड जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असल्यानं लोहा-कंधारचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आपलं एका महिन्याचं मानधन देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

MLA Prataprao Chikhalikar Donates Salary
दुष्काळग्रस्तांसाठी आमदार चिखलीकरांचं एक महिन्याचं मानधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 3:05 PM IST

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नांदेड : जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आता लोकप्रतिनिधी पुढे येत आहेत. लोहा-कंधार विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आपलं एका महिन्याचं मानधन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

पावसाअभावी खरीप पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं असून, शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आमदार चिखलीकर यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत हा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अचूक पंचनामे व्हावेत, त्यांना तातडीनं नुकसानभरपाई मिळावी आणि दुष्काळी सवलतींचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर सातत्यानं पाठपुरावा करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर होताना दिसत आहे. पावसानं दिलेली ओढ, खरीप पिकांचं झालेलं मोठं नुकसान आणि शेतकऱ्यांवर ओढावलेलं आर्थिक संकट, यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सध्या कमालीचं चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील १६ पैकी १४ तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, मुखेड आणि मुदखेड हे दोन तालुके या यादीतून वगळण्यात आल्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांचा तातडीनं दुष्काळी यादीत समावेश करून शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

दरम्यान, सोयाबीनसह इतर खरीप पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं असल्यानं पिकांचं अचूक पंचनामे व्हावेत, तसंच नुकसानभरपाई, पीकविमा आणि दुष्काळी सवलती तातडीनं मिळाव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, आता राज्य शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी मिळते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

MLA DONATES SALARY DROUGHT
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आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर
नांदेड दुष्काळ
MLA PRATAPRAO CHIKHALIKAR SALARY

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