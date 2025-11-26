ETV Bharat / state

आमदार निलेश राणेंकडून मालवणमध्ये भाजपाची 'पोलखोल'; पदाधिकाऱ्याच्या घरात सापडली लाखोंची रक्कम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना आमदार निलेश राणे यांनी भाजपा कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकली. मतदारांना पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सिंधुदुर्ग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी मालवणमध्ये भाजपा कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकली. मतदानाच्या तोंडावर भाजपा कार्यकर्ते पैसे वाटत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार राणे यांनी केला. निलेश राणे यांनी सोशल मीडियावरून लाईव्ह करत भाजपावर आरोप केले. यावेळी त्यांनी घरात टेबलवर ठेवलेली एक बॅग दाखवली. घरात पैशांनी भरलेल्या आणखी 3 ते 4 बॅगा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही पोलखोल राणे यांनी पोलीस आणि निवडणूक विभागाच्या पथकाच्या उपस्थितीत केली.

...तर आम्ही गप्प बसणार नाही : "मंगळवारी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण मालवण इथं आले होते. निवडणुकी दरम्यान पक्षाचे काही पदाधिकारी पैसे वाटप करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. शिवसेनेचे पथक त्यांच्या मागावर आहे. पैसे वाटप करून निवडणूक जिंकण्याचा हा प्रकार चुकीचा पायंडा घालणारा आहे. असे गैरप्रकार होणार असतील तर आम्ही गप्प बसणार नाही," असा इशारा आमदार निलेश राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला.

या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावावा : "मी निवडणूक अधिकाऱ्यांना इथं बोलावलं आहे. पोलीस इथं उपस्थित आहेत. कालपासूनच यांच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यांचे व्हिडिओ माझ्याकडं आहेत. हे एकच घर नाही. अशी आणखी 8 ते 10 घरं आहेत. हे पैसे किती आहेत ते मी मोजलेले नाहीत. आम्ही या पैशांना हात लावलेला नाही. पोलिसांनी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पैसे ताब्यात घ्यावेत. या प्रकरणाचा तपास करुन सोक्षमोक्ष लावावा,' अशी मागणी आमदार राणे यांनी केली.

निवडणुकीचा आणि पैशाचा काही संबंध नाही : यानंतर "हे पैसे बिल्डिंग मटेरियलचे असून त्याचा आणि निवडणुकीचा कोणताही संबध नाही" असा खुलासा भाजपा मालवणचे नेते विजय केनवडेकर यांनी केला आहे.

