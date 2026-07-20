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आमदार नारायण कुचे यांच्या ताफ्यातील फॉर्च्युनर कारचा अपघात; बॉडीगार्ड, चालक जखमी

आमदार नारायण कुचे यांच्या गाडीचा सोलापूर- धुळे महामार्गावर भीषण अपघात झाला.

MLA Narayan Kuche car accident
आमदार नारायण कुचे यांच्या ताफ्यातील फॉर्च्युनर कारचा अपघात (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 10:17 AM IST

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जालना - भारतीय जनता पार्टीचे बदनापूर अंबड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नारायण कुचे यांच्या गाडीचा सोलापूर- धुळे महामार्गावर जामखेड फाट्यावर भीषण अपघात झाला.

आमदार कुचे यांच्या ताफ्यातील वाहनाचा अपघात - पंढरीच्या पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी आमदार नारायण कुचे हे छत्रपती संभाजीनगर येथून त्यांच्या निवासस्थानावरून पंढरपूरच्या दिशेने सकाळी ताफा घेऊन निघाले होते. यावेळी ताफ्यातील गाडीचा अपघात झाला असल्याची माहिती आमदार नारायण कुचे यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. ज्या फॉर्च्युनर गाडीचा हा अपघात झाला, त्या गाडीमध्ये आमदार नारायण कुचे हे नव्हते, मात्र त्यांचा बॉडीगार्ड व त्यांचे सहकारी तसेच ड्रायव्हर असल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे.

अपघातात गाडीचे नुकसान - या भीषण अपघातात तिघांनाही जबर मार लागला असून, त्यांच्यावर जालना शहरातील कलावती हॉस्पिटल येथे सध्या उपचार सुरू आहेत. ज्यावेळी हा अपघात झाला, त्यावेळी अपघातग्रस्त गाडीच्या पाठीमागे आमदार नारायण कुचे यांची दुसरी फॉर्च्युनर गाडी होती. यावेळी त्यांनी गाडी तत्काळ थांबवून अपघातग्रस्त गाडीच्या काचा फोडून जखमींना तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात हलवलं आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली, तर आमदार नारायण कुचे यांनी म्हटलं आहे की, मतदार संघातील नागरिकांच्या व पांडुरंगाच्या कृपेने या अपघातात कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही. सध्या जखमींवर उपचार सुरू आहेत.

पंढरपूरला जात होत आमदार कुचे - मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार नारायण कुचे आणि त्यांचे सहकारी छत्रपती संभानीनगरवरून पंढरपूरला आषाढी वारीनिमित्त विठुरायांच्या दर्शनाला जात असताना ही घटना घडली. धोकादायक वळणावर कार नियंत्रित न झाल्यामुळे हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेत कारचं मोठं नुकसान झालं आहे. परंतु कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

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TAGGED:

NARAYAN KUCHE CONVOY CAR ACCIDENT
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MLA NARAYAN KUCHE CAR ACCIDENT

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