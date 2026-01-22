ETV Bharat / state

साहेब, थोडासा अंधार पडू द्या ना...', भाजपा आमदाराची पैसे वाटपावर ऑडिओ क्लिप व्हायरल: आमदार म्हणाले. . .

भाजपा आमदार नारायण कुचे यांची वादग्रस्त ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली. त्यांनी क्लिप बनावट असल्याचा दावा करत विरोधकांवर बदनामीचा आरोप केलाय.

आमदार नारायण कुचे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 12:00 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : महानगरपालिका निवडणुकीनंतर समाज माध्यमांवर विविध वाद सुरू झाले आहेत. बुधवारी दुपारनंतर बदनापूरचे भाजपा आमदार नारायण कुचे यांची एक वादग्रस्त ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानं त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. मात्र, ही क्लिप माझी नसल्याचा दावा करत कुचे यांनी ती मोडतोड करून तयार करण्यात आल्याचं सांगितलं. “मी असे कधीही बोललेलो नाही. या ऑडिओ क्लिपचा माझ्याशी काहीही संबंध नाही. विरोधी पक्षाला पराभव जिव्हारी लागल्यामुळं मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असं कुचे यांनी स्पष्ट केलं. यापूर्वीही माझ्यावर ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.



नारायण कुचे यांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल : भाजपा आमदार नारायण कुचे यांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली. यामध्ये त्यांच्या एका परिचित व्यक्तीनं “अंधार झाल्यावर पैसे वाटा साहेब” असं म्हणताच कुचे “पोलीस बंदोबस्तात पैसे वाटू” असं उत्तर ऑडिओ क्लिपमध्ये आहे. त्यामुळं त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

प्रतिक्रिया देताना आमदार नारायण कुचे (ETV Bharat Reporter)



प्रभाग 24 वरून झाला होता वाद : महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालात प्रभाग 24 मध्ये वंचितचा उमेदवार जिंकत असताना, नारायण कुचे मतमोजणी केंद्रावर येताच निकाल बदलल्याचा आरोप वंचित तर्फे करण्यात आला. त्यानंतर समाज माध्यमात आमदार नारायण कुचे यांच्याबाबत अनेक टीका करणाऱ्या पोस्ट प्रसारित करण्यात आला. त्यात पैसे वाटपावरून त्यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल करण्यात आली. त्यावर "आठही फेऱ्यांमध्ये आम्ही पुढं होतो, त्यामुळं मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला लोकांनी विश्वास आणि विकासाच्या भरवशावर निवडून दिलं. त्यामुळं यांच्या पराभव जिव्हाळा लागला. वंचितचा काहीही संबंध नसताना त्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच आरोप प्रत्यारोप करायला सुरुवात केली," असं स्पष्टीकरण नारायण कुचे यांनी दिलं.



एमआयएम कसे निवडून आले : "मतमोजणी झाल्यावर पहिल्या दिवशी माझ्यावर एक कोटी दिल्याचा आरोप केला. पुन्हा म्हणाले ईव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळा केला. आम्ही घोटाळे केले असते, तर एमआयएम कशाला निवडून आलं असतं. नारायण कुचेला आणि भाजपाला कसं बदनाम करायचं यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत. या ऑडिओ क्लिपला बिन बुडाचे आरोप मानतो. याआधी देखील अशा क्लिप व्हायरल झाल्यावर दोन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केल्या आहेत. या ऑडिओ क्लिप संदर्भात देखील तक्रार दाखल करून अब्रू नुकसानीचा दावा देखील करणार आहे," अशी भूमिका आमदार नारायण कुचे यांनी जाहीर केली आहे.

