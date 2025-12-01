आमदाराच्या मर्सिडिज कारनं चार वर्षाच्या मुलीला चिरडलं, मुलगी गंभीर जखमी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराच्या भरधाव मर्सिडीज कारनं चार वर्षीय चिमुकलीला जबर धडक दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली.
शिरूर (पुणे) : शिरूर तालुक्यातील बोऱ्हाडेमळा परिसरात घडलेल्या एका गंभीर अपघातानं संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराच्या भरधाव मर्सिडीज कारनं चार वर्षीय चिमुकलीला जबर धडक दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर शनिवारी दुपारी हा अपघात घडला. चिमुकली या अपघातात गंभीर जखमी झालीय.
घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज : घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेजदेखील समोर आलंय. त्यात रस्ता ओलांडत असताना वाघोलीहून शिरूरकडं येत असलेल्या काळ्या रंगाच्या मर्सिडीज (MH 12 1391) कारनं तिला जोरदार धडक दिल्याचं स्पष्ट दिसतंय. धडक इतकी भीषण होती की, चिमुकली अक्षरशः चेंडूसारखी हवेत उडून काही फुटांवर जाऊन रस्त्यावर पडली. अपघातात तिचे दात पडणे, जबड्याला गंभीर दुखापत तसंच चेहऱ्यावर खोल जखमा झाल्या आहेत, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली.
मुलीवर उपचार सुरू : अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य केलं. मुलीला ताबडतोब शिरूर येथील वात्सल्य हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. तेथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर गंभीर अवस्थेतील मुलीला तातडीनं पुणे येथील केएम हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. सध्या तिच्यावर उपचार सुरू असून, परिस्थिती नाजूक असल्याची माहिती समोर येत आहे.
तक्रार आली नसल्याची पोलिसांची माहिती : दरम्यान, या अपघातानंतर शहरात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलंय. “आमदाराच्या गाडीनं मुलगी जखमी” असा विषय सर्वत्र चर्चेत असूनही पोलीस प्रशासनाच्या प्रतिक्रिया मात्र आश्चर्यकारक होत्या. “रुग्णालयाकडून माहिती मिळालेली नाही. तक्रार देण्यासाठी कोणी आलेलं नाही” अशा प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या. त्यामुळे घटना लपवण्याचा प्रयत्न झाला का? आमदारांच्या दबावामुळे पोलीस तपासात ढिलाई केली जात आहे का? याबाबत नागरिकांत संताप व्यक्त होत आहे.
अपघात प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न? : स्थानिक नागरिकांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता, पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवून कारवाई करावी, अशी मागणी केलीय. अपघात राजकीय प्रभावामुळं दाबण्याचा प्रयत्न झाल्यास निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
