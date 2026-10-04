'तुमचे आजोबा चार वेळा मुख्यमंत्री होते, त्यांनी अर्धा तास तरी एमपीएससीच्या मुलांना दिला का?' गोपीचंद पडळकरांचा रोहित पवारांना सवाल
एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, यामागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांसह आमदार रोहित पवार हे आंदोलन करत आहेत.
Published : October 4, 2026 at 6:50 AM IST
पुणे : गेल्या चार दिवसांपासून पुण्यातील एस.एम.जोशी पुलावर एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, यामागणीसाठी विद्यार्थ्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे आंदोलन करत आहेत, तर दुसरीकडे काही विद्यार्थ्यांनी शास्त्री रोडवर आंदोलन सुरू केलं आहे. यावरुन भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली.
ते म्हणाले, "रोहित पवार यांना माझा प्रश्न आहे की, त्यांचे आजोबा राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री असताना देखील त्यांनी अर्धा तास तरी एमपीएससी विद्यार्थ्यांना दिला आहे का? याचा पुरावा त्यांनी द्यावा. तसेच शरद पवार यांनी घरं (राजकीय) फोडली, तर आता रोहित पवार यांनी या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन फोडलं आहे."
एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, यामागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांसह आमदार रोहित पवार हे आंदोलन करत आहेत. त्याचवेळी दुसरीकडं काही विद्यार्थ्यांनी शास्त्री रोडवर आंदोलन सुरू केलं आहे. शास्त्री रोड येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी भेट दिली.
यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, मी 2021 नंतर इथे आलो आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यावेळी परीक्षा सेंटरवर पोहचल्यावर परीक्षा रद्द झाल्याचे सांगायचे आणि आंदोलन करत हा विषय मार्गी लावला जायचा. रोहित पवार यांना कोणीतरी सांगितलं की, एमपीएससी विद्यार्थ्यांमार्फत ते राज्यातील गावागावात जातील. पण, त्यांना माहिती नाही की, एमपीएससीची पोरं रोहित पवार यांना बाजारात विकतील. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासंदर्भात एक प्रक्रिया असून, त्याची न्यायालयीन चौकशी करून तो निर्णय घेतला जातो. मात्र, शरद पवार यांच्या पुढचे वर्जन रोहित पवार निघाले आहेत. आम्ही एमपीएससीचा वापर राजकारणासाठी करणार नाही."
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