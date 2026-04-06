'...म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भोंदूबाबा अशोक खरातच्या भेटीला गेले असतील', आमदार दिलीप लांडे यांनी सांगितलं कारण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भोंदूबाबा अशोक खरात याची का भेट घेतली असेल? याचा खुलासा आमदार दिलीप लांडे यांनी केला.

MLA Dilip Lande in shirdi
शिर्डीत माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार दिलीप लांडे (ETV Bharat Reporter)
Published : April 6, 2026 at 5:14 PM IST

शिर्डी(अहिल्यानगर) - आमची श्रद्धा देव-देवतांच्या चरणावर आहे. अशोक खरातसारख्या भोंदूबाबाच्या चरणावर नाही. महाराष्ट्रात अनेक हिंदू धर्मातील देवस्थानं आहेत. शिर्डी साईबाबा आणि पंढरपूरच्या विठोबाच्या चरणी मी नतमस्तक होतो. अशोक खरात या भोंदूबाबाकडं मी कधी गेलो नाही आणि अशा भोंदूबाबांकडं मी कधी जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांनी शिर्डीत माध्यमांशी बोलताना दिली.

...म्हणून एकनाथ शिंदे खरातकडं गेले असतील - "आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या सांगण्यावरूनच एकनाथ शिंदे भोंदूबाबा अशोक खरातच्या भेटीला गेले असतील. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यानं सांगितलं असेल की, साहेब माझा ओळखीचा माणूस आहे. माझा गुरु आहे. अशा पद्धतीने एकनाथ शिंदे भोंदूबाबा अशोक खरातच्या भेटीला गेले असतील. अशोक खरातसारख्या भोंदूबाबापेक्षा एकनाथ शिंदे जनतेच्या चरणावर नतमस्तक होत असतात. त्यामुळं एकनाथ शिंदे चुकून एखाद्या कार्यकर्त्याच्या सांगण्यावरून भोंदूबाबा अशोक खरातकडं गेले असतील," असंही यावेळी आमदार दिलीप लांडे यांनी सांगितलं.

सीडीआर दाखवणं कायद्यानं गुन्हा - अंजली दमानिया यांनी दाखवलेल्या सीडीआरवर बोलताना "असे सीडीआर दाखवणं चांगलं नाही, कायद्यानं तो गुन्हा आहे. मुख्यमंत्री या प्रकाराची चौकशी करून जनतेसमोर येतील. माध्यमांच्या माध्यमातून सर्व काही समोर येईल," असं दिलीप लांडे म्हणाले. भोंदूबाबा अशोक खरातसारखा दुसरा कोणी पुन्हा जन्माला येऊ नये, यासाठी सर्व पक्षांनी आपलं राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून आपल्या आई-बहिणींवर झालेला अन्याय आणि त्रास लक्षात घ्यावा. असा अन्याय आणि त्रास पुन्हा कुठेही घडू नये, यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन असे खरात कायमचे संपवले पाहिजे, असंही यावेळी दिलीप लांडे यांनी सांगितलं.

फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेयर करु नये - शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना दिलीप लांडे म्हणाले की, अशोक खरातविरोधात अनेक महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. आपली संस्कृती आणि कुटुंबीयांची इज्जत रस्त्यावर येईल या दृष्टिकोनातून महिला समोर येत नाहीत. सोशल मीडियावरील लोकांना विनंती करतो की, कुटुंबीयांची चूक झाली आहे. मात्र, याचा त्रास त्या कुटुंबीयांना होऊ नये यासाठी फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर दाखवू नयेत. त्यांना झालेला त्रास दाखवा. त्यांची वेदना दाखवा. यांना त्रास देणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरातला सर्वांनी मिळून कठोर शिक्षा कशी होईल असा प्रयत्न केला पाहिजे. पुन्हा कोणी खरात जन्माला येऊ नये यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. पीडितांचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर दाखवू नका.

