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आमदार फोडण्यासाठी 20 कोटींची ऑफर; संजय राऊतांच्या दाव्याला आमदारानं दिलं स्पष्टीकरण

एकनाथ शिंदे यांनी आमदार धीरज लिंगाडे यांना 20 कोटींची ऑफर दिल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला होता. यावर धीरज लिंगाडे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Dhiraj Lingade
आमदार धीरज लिंगाडे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 3:10 PM IST

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बुलढाणा : शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटाने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली होती. अमरावती विभागाचे पदवीधर आमदार धीरज लिंगाडे यांना भाजपाकडून 20 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आल्याचा आणि त्यांना फोडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता. या प्रकरणामुळं लिंगाडे यांनी तणावाखाली येऊन आजारी पडल्याचं आणि रुग्णालयात दाखल झाल्याचंही राऊत यांनी सांगितलं होतं. मात्र, या आरोपांवर आमदार धीरज लिंगाडे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत स्पष्टीकरण दिलं आहे.



धीरज लिंगाडे यांनी दिलं स्पष्टीकरण : आमदार लिंगाडे म्हणाले, “भाजपाकडून मला कुठलीही ऑफर नाही किंवा फोडाफोडीचा विषय नाही. ही माहिती साफ खोटी आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, संजय राऊत हे महाविकास आघाडीचे नेते आहेत आणि त्यांनी असा दावा का केला, याचे त्यांना आश्चर्य वाटत आहे. “मी कुणाच्याही संपर्कात नाही आणि पैशाच्या आमिषाला बळी पडणारा मी आमदार नाही,” असं त्यांनी ठासून सांगितलं.

माहिती देताना आमदार धीरज लिंगाडे (ETV Bharat Reporter)

या स्पष्टीकरणानं महाविकास आघाडी आणि भाजपा यांच्यातील राजकीय खेळींबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संजय राऊत यांचा दावा हा महाविकास आघाडीतील एकात्मता दाखवण्याचा प्रयत्न होता की, विरोधकांना लक्ष्य करण्याची रणनीती होती, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडं, धीरज लिंगाडे यांचे स्पष्ट नकारात्मक उत्तर त्यांच्या पक्षनिष्ठेचे दर्शन घडवते. ते महाविकास आघाडीशी पूर्णपणे एकनिष्ठ असल्याचं दिसत आहे.



जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण: राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारच्या गौप्यस्फोटांमुळं पक्षांतर्गत विश्वास कमी होतो आणि नेत्यांमध्ये संशयाचं वातावरण निर्माण होतं. लिंगाडे यांच्यासारख्या पदवीधर मतदारसंघातील प्रतिनिधींना अशा अफवांमुळं मानसिक तणाव वाढतो. मात्र, लिंगाडे यांनी त्वरित स्पष्टीकरण देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानं आघाडीतील एकजूट कायम ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतोय. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत असे आरोप-प्रत्यारोप नेहमीच होतात. मात्र, यामुळं जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. आमदार लिंगाडे यांचे हे स्पष्टीकरण केवळ व्यक्तिगत भूमिका स्पष्ट करणारे नाही तर महाविकास आघाडीच्या एकतेचेही प्रतिबिंब आहे. पुढील काळात अशा प्रकारच्या घटनांवरून राजकीय समीकरणे कशी बदलतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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Last Updated : July 5, 2026 at 3:10 PM IST

TAGGED:

आमदार धीरज लिंगाडे
संजय राऊत
MAHARASHTRA POLITICS
SANJAY RAUT CLAIM
DHIRAJ LINGADE ON SANJAY RAUT CLAIM

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