कोट्यवधींचा भात खरेदी घोटाळ्यातील आमदार पुतण्याचा शिक्षा भोगताना मृत्यू
आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या हरीश दरोडा याचं शिक्षा भोगताना निधन झालं आहे. साकडबाव केंद्रातील भात घोटाळा प्रकरणी अटकेत असताना ही घटना घडली.
Published : January 23, 2026 at 2:39 PM IST
ठाणे : आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या हरीश उर्फ भाऊ दरोडा याचा कारागृहात शिक्षा भोगताना मृत्यू झाला आहे. हरीश दरोडा हा कोट्यवधी रुपयांच्या भात खरेदी घोटाळा प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत होता. याप्रकरणी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात आकस्मित मृत्यूची नोंद करणार असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे यांनी दिली आहे. दुसरीकडं या घटनेमुळं शहापूर तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये केला होता प्रवेश : शहापूर तालुक्यातील साकडबाव केंद्रातील तब्बल पाच हजार क्विंटल भाताची अफरातफर केल्या प्रकरणी हरीश दरोडा याच्यावर किन्हवली पोलीस ठाण्यात डिसेंबर 2023 ला गुन्हा दाखल झाला होता. तर काही महिन्यापूर्वीच वाजत गाजत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मृत हरीश दरोडा याचा प्रवेश सोहळा पार पडला होता. मात्र त्यानंतर आमदाराच्या पुतण्याला पोलिसांनी 9 डिसेंबरला अटक केली होती. तेव्हापासून हरीश दरोडाकल्याणच्या आधारवाडी कारागृहात शिक्षा भोगत होता. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरचे आदिवासी विकास महामंडळ म्हणजे भात खरेदीतील भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं होतं. गेल्या दोन ते तीन वर्षात सुमारे 16 कोटींचा भात खरेदी घोटाळा उघडकीस आला आहे.
किन्हवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या व साकडबाव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हरीश दरोडा, सचिव संजय पांढरे, केंद्रप्रमुख जयराम सोगीर तसंच महामंडळाचे जव्हारचे तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे, शहापूरचे तत्कालीन उपप्रादेशिक व्यवस्थापक अविनाश राठोड, तत्कालीन विपणन निरीक्षक समाधान नागरे यांनी शेतकऱ्यांच्या खोट्या व बोगस चलन पावत्या बनवून शासनाची व आदिवासी विकास महामंडळाची सुमारे दीड कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी शहापूर तालुक्यातील किन्हवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उपचारादरम्यान हरीश दरोडाचा मृत्यू : "दोन वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या गुन्हा दाखल झाल्यानंतर हरीश दरोडा दोन वर्ष फरार होता. त्याला 9 डिसेंबर 2025 ला ठाणे ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील बच्छाव यांनी अटक केली होती. तेव्हापासून तो कारागृहात शिक्षा भोगत होता. दरम्यान त्याला कारागृहात हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यामुळं हरीशला उपचरासाठी मुंबईतील जे. जे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र शुक्रवारी पाहाटेच्या सुमारास त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला," अशी माहिती पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे यांनी दिली.
