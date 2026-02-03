ETV Bharat / state

'लाडकी बहीण योजने'ला अजित पवार यांचं नाव द्या; अमोल मिटकरींची मोठी मागणी

राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'ला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं नाव देण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली आहे.

आमदार अमोल मिटकरी (ETV Bharat Reporter)
By PTI

Published : February 3, 2026 at 3:49 PM IST

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मंगळवारी एक मोठी मागणी केली आहे. राज्यातील महत्वाची योजना असलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं नाव देण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली आहे. लाडकी बहीण योजनेला 'अजितदादांची लाडकी बहीण योजना' असं नाव देऊन त्यांच्या स्मृती सरकारनं वेगळ्या पद्धतीनं जपाव्यात, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. अजित पवार यांना सरकार आणि राज्यभरातील लाडक्या बहिणींची ही आगळीवेगळी आदरांजली ठरणार असं, आमदार अमोल मिटकरी म्हणाले.

अजित पवारांना ती खरी श्रद्धांजली ठरेल : "ते जेव्हा त्यांच्या यात्रेदरम्यान राज्यभर प्रवास करत असत तेव्हा त्यांचं मनगट राज्यातील लाडक्या बहिणींनी बांधलेल्या राख्यांनी भरलेलं असायचं. राज्य सरकारनं या योजनेला 'अजितदादांची लाडकी बहीण योजना' असं नाव दिलं तर ती अजित पवार यांना खरी श्रद्धांजली ठरले," असं आमदार अमोल मिटकरी म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेनं बजावली महत्वाची भूमिका : अर्थमंत्री असताना अजित पवार यांनी जुलै 2024 मध्ये सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे दरमहा 1,500 रुपयांची मदत देते. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या विजयात या योजनेनं महत्त्वाची भूमिका बजावली असं मानलं जातं.

लाडक्या बहिणींना मिळणार 2,100 रुपये : राज्यातील लाडक्या बहिणींना लखपती केल्याशिवाय एकनाथ शिंदे थांबणार नाही. दर महिन्याला ओवाळणी देणारा हा भाऊ आज विनंती करायला आला आहे. लाडक्या बहिणींना आम्ही लवकरच 2,100 रुपये देणार आहोत, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे.

संपादकांची शिफारस

