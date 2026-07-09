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डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रेला अखेर अटक; धिंड काढण्याची आदित्य ठाकरे यांची मागणी

डोंबिवलीतील डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेला पोलिसांनी अटक केलीय. पोलिसांनी त्याची पाठराखण न करता धिंड काढण्याची मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केलीय.

AADITYA THACKERAY ON CM FADNAVIS
माध्यमांशी बोलताना आमदार आदित्य ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 5:40 PM IST

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मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेला पोलिसांनी अखेर बेड्या ठोकल्या आहेत. या प्रकरणावर माध्यमांशी बोलताना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देताना संताप व्यक्त करत आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

अशा नगरसेवकाची पोलसांनी धिंड काढली पाहिजे : "ज्या प्रकारे शिवराज सिंह चौहान यांना मध्यप्रदेशहून दिल्लीमध्ये नेण्यात आलं. त्याच प्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनाही दिल्लीमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपद मिळू शकतं. याच फ्रस्ट्रेशन सध्या निघत आहे. डोंबिवलीमध्ये शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेनं हॉस्पिटलमध्ये राडा करत डॉक्टरांना मारहाण केली. याप्रकरणी पोलिसांनी रमेश म्हात्रेला अटक केली. परंतु, त्याला हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात आलं. हे चुकीचं असून त्याची पाठराखण केली जात आहे. ज्या प्रकारची भाषा, ज्या प्रकारची मारहाण संबंधित नगरसेवकानं डॉक्टरांना केली, हे बघता त्या नगरसेवकाची धिंड पोलिसांनी काढली पाहिजे. आमच्यावेळी असेच आरोप संजय राठोड यांच्यावर झाले होते. त्यावेळी त्यांना आम्ही मंत्रिपदावरून काढून टाकलं होतं. गृह खात्यावर नक्की कोणीतरी दबाव टाकत आहे?" अशी संतप्त प्रतिक्रिया देत आमदार आदित्य ठाकरे यांनी रमेश म्हात्रे प्रकरणावर आपलं मत व्यक्त केलं.

तुम्ही अशा लोकांसोबत जाणार का? : "मला वाटतं हा आमचा प्रश्न नाही. मात्र जे आमदार, खासदार, नगरसेवक अनधिकृत किंवा अधिकृत या भाजपासोबत जाऊ पाहत असतील त्यांना एवढंच विचारत आहे की, जे लोक राम मंदिर ला लुटू शकतात ज्यांनी राम मंदिराची दानपेटी सोडली नाही. त्यांच्यासोबत तुम्ही मांडीला मांडी लावून बसणार का? सध्या जनता सरकार विरोधात बोलू लागली आहे. महागाई, पाणीटंचाई यावर लोक व्यक्त होत आहेत. लोक राग व्यक्त करत आहेत. अशावेळी अशा सरकारसोबत जाऊन तुम्ही बसणार का? देश पातळीवर देखील दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे. यामुळं जे लोक भाजपासोबत जाऊ इच्छित आहेत त्यांना माझ्या प्रश्न आहे की तुम्ही अशा लोकांसोबत जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित करत आदित्य ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एनडीएसोबत जाणार का? या प्रश्नावर आपली प्रतिक्रिया दिली.

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TAGGED:

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AADITYA THACKERAY ON RAMESH MHATRE

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