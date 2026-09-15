गळकी छते, जीर्ण भिंती बदलणार; नागपूरच्या 250 जि.प. शाळांचा होणार ‘वर्स्ट टू बेस्ट’ कायापालट, ‘मिशन संजीवनी’ला सुरुवात
नागपुरातील 250 जिल्हा परिषद शाळांचा सहा महिन्यात ‘वर्स्ट टू बेस्ट’ कायापालट करण्यासाठी ‘मिशन संजीवनी’ उपक्रम सुरू. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांनी.
Published : September 15, 2026 at 3:49 PM IST
नागपूर : आपली शाळा म्हटलं की डोळ्यांसमोर येते ती वर्गखोली, फळा, विद्यार्थ्यांसाठीचे बाक, शाळेचे मैदान आणि स्वच्छतागृह. केवळ या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध असल्या तरी विद्यार्थ्यांसाठी त्या पुरेशा ठरू शकतात. विद्यार्थ्यांच्या फार मोठ्या अपेक्षा नसतात. शाळेत शिकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान सुविधा मिळाल्या की विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी आपसूकच वाढू शकते. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक मुलांच्या नशिबी यातील अनेक सुविधाही पूर्णपणे येत नाहीत. कुठे गळणारे छत, कुठे भिंतींचे निघालेले पोपडे, कुठे अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, तर कुठे पिण्याच्या पाण्याची समस्या. चांगले डेस्क-बेंच मिळणे तर फारच दूरची गोष्ट. शाळेची इमारत जीर्ण झाली, तरी त्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांची स्वप्ने मात्र मोठी होत राहतात. याच विसंगतीला छेद देण्याचा प्रयत्न करताना नागपूर जिल्हा परिषदेनं ‘मिशन संजीवनी’ (Mission Sanjeevani) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतलाय.
250 शाळांचा ‘वर्स्ट टू बेस्ट’ कायापालट करणार : नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या पुढाकाराने ‘मिशन संजीवनी’च्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्वाधिक सुधारणा आवश्यक असलेल्या 250 जिल्हा परिषद शाळांची निवड करण्यात आलीय. या शाळांचा पुढील सहा महिन्यांत ‘वर्स्ट टू बेस्ट’ पद्धतीनं कायापालट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. विशेष म्हणजे, ‘मिशन संजीवनी’ हा उपक्रम केवळ शाळेला नवीन रंग देणं, भिंती रंगवणं किंवा नवीन फर्निचर बसवण्यापुरता मर्यादित नाही. विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश करताच त्यांना सुरक्षित, स्वच्छ, आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळावं, हा या मोहिमेचा केंद्रबिंदू आहे.
250 शाळा दुरुस्तीच्या अवस्थेत : नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतल्यानंतर परिस्थितीची तीव्रता समोर आलीय. मान्सूनपूर्व पाहणीमध्ये जिल्ह्यातील सुमारे 250 शाळा तातडीनं दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या अवस्थेत असल्याचं आढळून आलं. शाळांच्या अनेक इमारती वापरण्यायोग्य असल्या, तरी त्यांना विविध प्रकारच्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. त्यामुळं अशा शाळा पाडून नवीन इमारती बांधण्याऐवजी उपलब्ध इमारतींची दुरुस्ती करून त्यामध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येतोय. सोशल ऑडिटमधूनही शाळांच्या अवस्थेचं वेगळं चित्र समोर आलय. 166 शाळा पूर्ण दुरुस्तीच्या वर्गवारीत आढळल्यात. तर सुमारे 100 शाळांमध्ये जुनी स्वच्छतागृहे हटवून नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्याची आवश्यकता आहे. तसंच 123 शाळांमध्ये जुन्या वर्गखोल्यांच्या जागी नवीन वर्गखोल्या उभारण्याची गरज आहे.
कामांसाठी सुमारे 30 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित : ‘आपली शाळा सुंदर दिसण्यापेक्षा सुंदर अनुभव देणारी असावी,’ यावर भर असल्याचं जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी सांगितलं. ‘मिशन संजीवनी’चे वेगळेपण याच ठिकाणी आहे. शाळेच्या इमारतीचा चेहरा-मोहरा बदलून काम संपवणं, एवढंच या मोहिमेचं उद्दिष्ट नाही. शाळेत पाऊल ठेवताना विद्यार्थ्याला ‘ही माझी शाळा आहे’, असं वाटलं पाहिजे, या विचारातून नियोजन करण्यात आलं आहे. स्वच्छ आणि प्रकाशमान वर्गखोल्या, चांगलं वातावरण, शैक्षणिक साहित्याची स्वतंत्र व्यवस्था, छोटं ग्रंथालय, नवीन डेस्क-बेंच, शिक्षकांसाठी आवश्यक फर्निचर, आकर्षक स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, वीज व्यवस्था, सौरऊर्जा, सीसीटीव्ही, कंपाउंड आणि प्रवेशद्वाराची सुधारणा, परिसराचे सुशोभीकरण, शैक्षणिक भित्तिचित्रे आणि हरित परिसर अशा अनेक बाबींचा या उपक्रमात समावेश आहे. म्हणजेच, इमारत बदलण्यासोबतच विद्यार्थ्याचा शाळेतील अनुभव बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचं महामुनी यांनी सांगितलं.
पेठकाळडोंगरीने दाखवला मार्ग : या संकल्पनेचं प्रत्यक्ष उदाहरण नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील पेठकाळडोंगरी येथे तयार करण्यात आलेल्या मॉडेल स्कूलच्या रूपाने समोर आलय. ‘सरकारी शाळा म्हणजे साधी इमारत, जुने बाक आणि मर्यादित सुविधा’ या पारंपरिक प्रतिमेला छेद देणारे रूप या शाळेत पाहायला मिळतंय. स्वच्छता, आकर्षक परिसर, विद्यार्थ्यांना अनुकूल वातावरण आणि आवश्यक सुविधांची सांगड घालून सरकारी शाळाही दर्जेदार आणि देखणी होऊ शकते, हे या मॉडेल स्कूलनं दाखवून दिलंय. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी या शाळेची पाहणी केली. त्यांच्या मते, शाळा ही केवळ चार भिंतींची इमारत नसून मुलांच्या स्वप्नांना आकार देणारी पहिली जागा आहे. त्यामुळं ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही सुरक्षित, दर्जेदार आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळणं आवश्यक आहे.
सकारात्मक वातावरणातच चांगले शिक्षण : ‘मिशन संजीवनी’समोरील खरी कसोटी शाळा किती सुंदर दिसते, ही नाही. भिंतींना रंग दिल्यानं किंवा नवीन बाके बसवल्यानं शिक्षणाचा दर्जा आपोआप बदलत नाही. मात्र, चांगले शैक्षणिक वातावरण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यांना महत्त्व आहे. स्वच्छ वर्गात बसणारा विद्यार्थी शाळेकडं सकारात्मकतेनं पाहू शकतो. ग्रंथालय आणि शैक्षणिक साहित्य त्याच्या कुतूहलाला चालना देऊ शकते. त्यामुळं पायाभूत सुविधांसोबतच शैक्षणिक गुणवत्तेकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे.
‘ग्रामीण मुलांसाठी एवढे पुरे’ ही मानसिकता बदलण्याची गरज : ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांबाबत अनेकदा एक मानसिकता दिसून येते, ‘इथल्या मुलांना किमान सोयी-सुविधा मिळाल्या तरी पुरे.’ नेमकी हीच मानसिकता आता बदलण्याची वेळ आली आहे. शहरातील विद्यार्थ्यांना चांगली वर्गखोली, ग्रंथालय, स्वच्छतागृह, स्वच्छ पाणी, खेळाची जागा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होत असेल, तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही त्याच दर्जाच्या मूलभूत सुविधा मिळायला हव्यात. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा शहरातील विद्यार्थ्यांचा विशेषाधिकार नाही. ग्रामीण भागातील मुलांच्या स्वप्नांची उंची त्यांच्या गावाच्या भौगोलिक मर्यादेवर ठरता कामा नये. शाळा गावात आहे म्हणून तिच्या सुविधा कमी दर्जाच्या असाव्यात, असं कोणतंही कारण नाही.
पालकांचा विश्वास, विद्यार्थ्यांचा अभिमान : ‘मिशन संजीवनी’ या मोहिमेचं खरे यश शाळेच्या नव्या रंगात नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसायला हवं. प्रत्येक मुलाला शाळेत जाण्याची उत्सुकता निर्माण झाली पाहिजे. पालकांनी खासगी शाळांऐवजी सरकारी शाळांकडं विश्वासानं पाहिलं आणि गावकऱ्यांनी ‘आपली शाळा’ म्हणून तिच्या विकासात सहभाग घेतला, तरच ‘मिशन संजीवनी’चा उद्देश सफल झाला, असं म्हणता येईल. सरकारी शाळेची इमारत सुंदर झाली म्हणून ती चांगली शाळा होत नाही. सुंदर इमारतीसोबत चांगले शिक्षक, दर्जेदार शिक्षण, नियमित उपस्थिती, विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि पालकांचा विश्वास या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे चांगली शाळा.
अधिकाऱ्यांसोबत व्यवस्था बदलण्याचीही गरज : ‘मिशन संजीवनी’ प्रकल्पाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या उपक्रमाला सातत्य मिळणं गरजेचं आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यानं चांगला उपक्रम सुरू केला आणि बदलीनंतर तो थांबला, तर अशा प्रयत्नांचा अपेक्षित परिणाम साधता येत नाही. त्यामुळं हा उपक्रम एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित न राहता जिल्हा परिषदेच्या दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरणाचा भाग बनणं गरजेचं आहे. शाळा एकदा दुरुस्त करून सोडून देण्याऐवजी तिच्या देखभालीसाठी, सुविधांच्या निगेसाठी आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी सातत्यपूर्ण यंत्रणा उभी राहणं आवश्यक आहे.
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