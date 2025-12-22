ETV Bharat / state

आता मिशन महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका; देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

27 पैकी 22 ठिकाणी आपले नगराध्यक्ष भाजपाचे निवडून आले आहेत. अतिशय उत्तम निकाल आपल्याला मिळालाय, त्यामुळे नागपूर क्षेत्रातील जनतेचे आणि मतदारांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानलेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
नागपूर- नागपूर जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आलाय. या वेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि नागपूर जिल्ह्यातील, शहरातील आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर हा भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला सर्वात मोठा विजय आहे, यानंतर होणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुकीतही भाजपाला नंबर वन करायचे असल्याचा कानमंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना दिलाय. नागपूर जिल्ह्यात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे अभूतपूर्व यश मिळालेले आहे. 27 पैकी 22 ठिकाणी आपले नगराध्यक्ष भाजपाचे निवडून आले आहेत. अतिशय उत्तम निकाल आपल्याला मिळालाय, त्यामुळे नागपूर क्षेत्रातील जनतेचे आणि मतदारांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानलेत.

राज्यात भाजपा नंबर वन - कालच्या निकालाने एक बाब स्पष्ट झाली आहे. महाराष्ट्रात नंबर 1 चा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आहे. 75 टक्के नगराध्यक्ष महायुतीचे निवडून आलेत. महायुतीचे 210 नगराध्यक्ष निवडून आलेत. महाविकास आघाडीचे 50 नगराध्यक्ष निवडून आलेत, भाजपाने त्यांचा सफाया केलाय, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.

सर्वाधिक स्ट्राइक रेट भाजपाचा - नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालात सर्वाधिक स्ट्राइक रेट भाजपचा आहे. मागच्या निवडणुकीत (2017) साली भाजपाचे 1500 नगरसेवक होते. यावेळी आकडा 3000 हजारांवर गेलाय. गेल्या 30 वर्षांमध्ये एवढे नगरसेवक कुणाचे निवडून आलेले नाहीत, तेवढे नगरसेवक भाजपाचे आल्याचं ते म्हणालेत.

सावनेर, रामटेक काँग्रेसमुक्त - राज्यात 18 ते 20 नगरपालिका अशा आहेत, जिथे आपले नगरसेवक निवडणूक आलेत, पण आपले नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार निवडून येऊ शकले नाहीत. नागपुरात अनेकांचे किल्ले उद्ध्वस्त झालेत. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते सुनील केदार यांचं मोठं प्राबल्य असलेली सावनेर नगरपालिका काँग्रेसमुक्त झालीय. रामटेकसुद्धा काँग्रेसमुक्त झालाय. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चंग बांधला होता. तसेच वाडी आणि कामठी नगरपालिकेत ऐतिहासिक विजय मिळालाय.

विजयाचा रथ चांगली घोडदौड करेल - आपली 22 शहर आणि मित्र पक्षांचे शहर कशा प्रकारे विकसित करता येईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. भाजपाच्या विजयाचा रथ सुरूच राहील. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकीत हा रथ घोडदौड करेल. विजयाने कुणी माजणार नाही आणि मातणार नाही, याची दक्षता घ्या, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.

जिंकून दाखवलं आता विकास करू : बावनकुळे - विकसित नागपूर जिल्हा या करिताच भाजपाला मतदान मिळाले आहे. जनतेला देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांच्यावर प्रचंड विश्वास आहे. नागपूर जिल्हाला 6500 कोटी रुपये विकासकामांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आहेत. 1250 कोटी रुपयांची डीपीसी दिलेली आहेत.

बावनकुळेंनी मागितली क्षमा - यावेळी एकसंघ भाजपा बघायला मिळालीय. एकही कार्यकर्ता घरी बसून राहिला नाही. आता जबाबदारी वाढली आहे. ज्यांना उमेदवारी देऊ शकलो नाही, त्यांची क्षमा बावनकुळे यांनी मागितली. महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीला लागायचे आहे. महानगरपालिकेतही उच्चांक गाठला जाईल, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेत आपला अध्यक्ष बसेल, असा शब्द बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलाय.

